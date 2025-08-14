Már csaknem negyedszázada az ezredforduló egyik legnagyobb magyar focisikerének, ahol egy kis magyar csapat hatalmas vadat tudott ejteni - több tízezer tomboló néző előtt.
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
Mondo Duplantis folyamatosan dönti a világcsúcsokat, és ezzel lassan kifosztja szponzorait.
Pályafutása során tizenharmadik alkalommal javította meg a férfi rúdugrás világcsúcsát a svéd Armando Duplantis rúdugró, és a rekorddöntés most éppen Budapesten történt meg, a kedden rendezett Gyulai István Memorial elnevezésű versenyen.
A fiatal svéd olimpiai bajnok szokásához híven megint csak egyetlen centivel javította meg saját világrekordját, pedig a felvételeken jól látszik, hogy bizony még sokkal több is van ebben az ugrásban:
Mondo Duplantisnak azonban jó oka lehet arra, hogy mindig csak egy egészen kicsivel döntse meg az újabb rekordot. A sportoló egyrészt minden világcsúcsért 100 ezer dollárt kap a Nemzetközi Atlétikai szövetségtől (ez átszámítva 33,7 millió forint), illetve ugyanennyit az egyik szponzorától, a világhírű Puma sportszergyártó cégtől.
A cég iróniától sem mentes poszttal reagált is arra, hogy Mondo ismét megugrotta a világcsúcsot, így a cég megint átutalhatta naki a nem kis mennyiségű pénzt. A rekorddöntés után nem sokkal egy rövid üzenet jelent meg az X-oldalukon, melyben csak annyit írtak: "Hagyj minket végre pihenni, kérlek..."
Valter Attila hosszú évek óta először egyik háromhetesen sem kap lehetőséget, annak ellenére, hogy a Vueltára eddig mindig nevezte a csapata.
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről.
146 alkalommal viselhette a címeres mezt, négyszer nyert magyar bajnoki címet a most eltávozott Pálffy Tamás.
Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott.
A játékvezető a közösségi médiában sértő megjegyzéseket tett Jürgen Klopp volt Liverpool-menedzser nemzetiségére vonatkozóan.
Robbie Keane elárulta, szerinte mi kell a továbbjutáshoz, amit a Fradi ma este akar kiharcolni hazai pályán.
Alexander Isak újabb drasztikus lépést tett a Liverpooli átigazolása érdekében: bérbe adta Newcastle-i otthonát, és közölte a klubbal, hogy nem kíván többet játszani a csapatban.
Jen Pawol történelmet írt, amikor az első női játékvezetőként debütált a Major League Baseball-ban az Atlanta Braves és a Miami Marlins közötti mérkőzésen.
Tíz év alatt hat bajnoki címet nyert az Újpesti Dózsával, de játszott világbajnokságon is Káposzta Benő, a legendás jobbhátvéd.
A lengyel sztár egy interjúban elárulta, hogy 2012-ben igent mondott a Manchester Unitednek, de a Borussia Dortmund nem engedte el.
Az Újpest ebben a szezonban először kapott ki, de a szurkolók egyelőre kitartanak a csapat mellett - ez látszik a nézőszámon is.
Leteszed a hajad, milyen gyűrűvel kérte meg szerelme kezét Cristiano Ronaldo: ilyet nem látsz mindennap
Cristiano Ronaldo nyolc év együtt élés után kérte meg menyasszonya kezét, és nem spórolt a gyűrűvel.
Szelle Norbert a jelenlegi információk szerint autójával hajtott egy fának, a motor kiszakadt az autóból.
Az e-sport iparág robbanásszerűen növekedett az elmúlt években, amit a mobilplatformok terjedése, valamint a professzionális versenyek köré épülő ökoszisztéma erősödése hajt.
Federer utolsó profi mérkőzését 2022 szeptemberében játszotta a Laver-kupán, ahol Rafael Nadal oldalán lépett pályára párosban.
A United már az első öt meccsen kaphat nagy pofonokat, de bíznak a jó kezdésben az erős ellenfelekkel szemben is.
Az UFC 7,7 milliárd dolláros megállapodást kötött a Paramount és CBS csatornákkal, amely 2026-tól megszünteti a pay-per-view modellt.
Újabb japán bokszoló vesztette életét agysérülés következtében egy tokiói rendezvény után.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.