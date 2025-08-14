Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják

Mondo Duplantis folyamatosan dönti a világcsúcsokat, és ezzel lassan kifosztja szponzorait.

Pályafutása során tizenharmadik alkalommal javította meg a férfi rúdugrás világcsúcsát a svéd Armando Duplantis rúdugró, és a rekorddöntés most éppen Budapesten történt meg, a kedden rendezett Gyulai István Memorial elnevezésű versenyen.

A fiatal svéd olimpiai bajnok szokásához híven megint csak egyetlen centivel javította meg saját világrekordját, pedig a felvételeken jól látszik, hogy bizony még sokkal több is van ebben az ugrásban:

Mondo Duplantisnak azonban jó oka lehet arra, hogy mindig csak egy egészen kicsivel döntse meg az újabb rekordot. A sportoló egyrészt minden világcsúcsért 100 ezer dollárt kap a Nemzetközi Atlétikai szövetségtől (ez átszámítva 33,7 millió forint), illetve ugyanennyit az egyik szponzorától, a világhírű Puma sportszergyártó cégtől.

A cég iróniától sem mentes poszttal reagált is arra, hogy Mondo ismét megugrotta a világcsúcsot, így a cég megint átutalhatta naki a nem kis mennyiségű pénzt. A rekorddöntés után nem sokkal egy rövid üzenet jelent meg az X-oldalukon, melyben csak annyit írtak: "Hagyj minket végre pihenni, kérlek..."