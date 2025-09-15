2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Budapest, 2025. szeptember 15.A későbbi győztes svéd Armand Duplantis a férfi rúdugrás döntőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én.A címvédő atléta 6,30 méterrel új világcsúcsot állított fel.MTI/Czegl
Sport

Hatalmas világcsúcs: íme az első ember, aki 6,30 méter magasra ugrott + videó

MTI
2025. szeptember 15. 16:54

Armand Duplantis ismét egy centivel vitte át saját korábbi világrekordját, ami így alig egy hónapig élt.

A svéd Armand Duplantis 6,30 méteres világcsúccsal nyerte meg a férfi rúdugrást hétfőn a tokiói atlétikai világbajnokságon.

Az olimpiai bajnok címvédő svéd sztár már biztos aranyérmesként, harmadik kísérletére vitte át a rekordmagasságot.  Duplantis saját, 6,29-es rekordját adta át a múltnak, amelyet augusztus 12-én a a Nemzeti Atlétikai Központban rendezett Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon ugrott. Ez volt a 14. világcsúcsa.

Kis túlzással a hétfő este a férfi rúdugrás döntőjéről szólt. Duplantisék fináléja kezdődött a legkorábban és a végjáték alatt már minden más esemény véget ért a Nemzeti Stadionban. A program ilyen kialakítása nem volt véletlen, hiszen egyértelműen világcsúcsjavításra lehetett számítani a svéd szupersztártól, azt megelőzően pedig egy magas színvonalú csatára, ami nem is maradt el.

A döntőről mindent elmond, hogy az 5,95 méteres magasságra még nyolcan tettek kísérletet a mezőnyből és négyen át is ugrották. Az aranyért aztán a papírformának megfelelően a görög Emmanuil Karalisz csatázott Duplantisszal. A hat métert mindketten elsőre ugrották, majd 6,10-en a svéd sikerrel, a görög sikertelenül próbálkozott.

Karalisz ekkor már lépéskényszerben volt, öt centit emeltetett és csupán egy hajszállal verte csak le a lécet. Duplantis viszont ezen a magasságon sem hibázott, Karalisz 6,20 méteren elrontott ugrásával pedig megvédte címét. Ezek után jöhetett a rekordkísérlet 6,30 méteren, egy centivel megemelve a budapesti Gyulai Memorialon augusztus 12-én elért világcsúcsát.

A 25 éves ugró elsőre sikertelen, de nagyon biztató kísérletet tett, másodikra pedig első látásra átjutott a léc felett, azonban egy leheletnyivel lehúzta azt. Duplantis ezek után igyekezett nyugtatni magát, ami olyan jól sikerült, hogy az utolsó ugrásánál már érintés nélkül ugrott át a lécen, a stadiont pedig hangrobbanás rázta meg.

A hihetetlen világrekordról itt egy videó:

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
