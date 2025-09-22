Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, pedig komoly sanszot kapott jobban felzárkózni a pontversenyben.
Tízmilliókkal lépett le a kirúgott Red Bull-főnök: ennyit kaszált Christian Horner
Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból - jelentette a BBC.
A Red Bull újra egy hivatalos közleményben jelentette be Horner távozását, amely nem tartalmazott konkrét összegeket, de a BBC Sport forrása szerint a 51 éves szakember 60 millió eurós (52 millió fontos) végkielégítést kapott, ami a sporttörténelem egyik legnagyobb kifizetése lehet.
Horner 2005 óta, a csapat megalakulásától kezdve vezette a Red Bull F1-es istállóját, irányítása alatt nyolc egyéni és hat konstruktőri világbajnoki címet szereztek. Évi 12 millió eurós (10 millió fontos) fizetése volt, szerződése pedig 2030-ig szólt.
A csapatfőnököt július 9-én bocsátották el egy viharos időszak után, amely 2024 februárjában kezdődött, amikor egy női alkalmazott szexuális zaklatással vádolta meg. Hornert két alkalommal is tisztázták a vádak alól, először egy ügyvéd által lefolytatott vizsgálat során, majd egy másik jogász által, aki a panaszos fellebbezését vizsgálta.
Az ügy nyilvánosságra kerülése azonban felszínre hozta a csapaton belüli hatalmi harcot, amely a versenyképesség csökkenésével is egybeesett. Adrian Newey, a Red Bull hosszú ideje vezető tervezője – akit a Formula–1 történetének legnagyobb tervezőjeként tartanak számon – tavaly áprilisban hagyta el a csapatot, részben a vádak miatt, részben mert úgy érezte, Horner és mások csökkentették fontosságát a csapatnál.
Jonathan Wheatley sportigazgató júliusban követte példáját, és most a Sauber csapatfőnöke lett, amely jövőre az Audi gyári csapatává alakul. Will Courtenay stratégiai vezető, aki a Jaguar korszak óta dolgozott a Red Bullnál, szintén júliusban mondott fel, és a McLarenhez csatlakozik, amint szerződéses helyzete rendeződik.
Ahogy a Red Bull teljesítménye romlott az idény első felében, úgy romlott Horner viszonya a fő részvényesekkel is. Elvesztette Chalerm Yoovidhya fő részvényes támogatását, aki korábban megmentette őt, amikor a vádak nyilvánosságra kerültek. Oliver Mintzlaff, a Red Bull vállalati projektek és befektetések vezérigazgatója a csapat gyenge brit nagydíjon nyújtott teljesítménye után döntött Horner elbocsátásáról.
A hétfői közleményben Mintzlaff megköszönte Hornernek a "kivételes munkát", kiemelve, hogy "fáradhatatlan elkötelezettségével, tapasztalatával, szakértelmével és innovatív gondolkodásával kulcsszerepet játszott abban, hogy a Red Bull Racing a Formula–1 egyik legsikeresebb és legvonzóbb csapatává váljon".
Horner ugyanebben a közleményben elmondta, hogy "megtiszteltetés és kiváltság volt" a Red Bull vezetése. Hozzátette: "Legnagyobb elégedettségemre az szolgált, hogy összeállíthattam és vezethettem a legtehetségesebb és legelhivatottabb egyénekből álló csoportot, láthattam, ahogy egy energiaital-vállalat leányvállalataként fejlődnek, és felveszik a versenyt a világ legnagyobb autógyártóival, sőt, le is győzik őket."
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint.
A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.
A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa és volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett.
Piastri hamar kiszállt a versenyből, már az első körben falnak ment a pontversenyben vezető ausztrál. Sainz évek óta a Williams első dobogóját hozta.
A új genetikai tesztelési szabályok súlyos következményekkel járnak az érintett sportolók számára, sok esetben karrierjüket derékba törve
A Christie's aukciósház becslése szerint a történelmi dokumentum 3-5 millió dollárt is érhet.
Az NHL játékosok 12 év után térnek vissza a téli olimpiára, ami Gary Bettman NHL-biztos szerint jelentős hatással lesz a ligára.
Verstappen behúzta magának a pole-t, de arra senki nem számított előzetesen, ami még volt a helyekről döntő időmérőn.
Eszement összeget kaszálnak a legjobb focisták: egymilliárd az összekereset, ki viszi haza a legtöbbet?
Az NFL legjobban fizetett játékosai 2025-ben összesen 1 milliárd dollárt keresnek, a listát Patrick Mahomes vezeti 80 millió dollárral.
Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.
Alan Shearer szerint a Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim akár már a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés után elveszítheti állását.
Hamilton és Leclerc jól hozták le a második szabadedzést, majdnem fél másodpercet vertek Russellre.
A 38 éves argentin legenda hosszas tárgyalások után egyezett meg a klubbal, a hivatalos bejelentés várhatóan hamarosan érkezik.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain jelenlegi vezetőedzője a jövőben szeretne visszatérni a Barcelona kispadjára, ahol korábban történelmi triplázást ért el.
Hatalmas tettre készül két magyar hegymászó: a hetedik legmagasabb csúcsot támadja Klein Dávid és társa
Klein Dávid és Nagy Márton expedíciója a világ hetedik legmagasabb hegyére, a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsára mászik fel, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül.
Oscar Piastri szerint ő és csapattársa, Lando Norris saját maguk irányítják sorsukat a Formula–1-es világbajnoki címért folytatott küzdelemben.
Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól
