2025. szeptember 22. hétfő Móric
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2024. július 19.Christian Horner, a Red Bull csapatfõnöke a Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 19-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Tízmilliókkal lépett le a kirúgott Red Bull-főnök: ennyit kaszált Christian Horner

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 18:16

Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból - jelentette a BBC.

A Red Bull újra egy hivatalos közleményben jelentette be Horner távozását, amely nem tartalmazott konkrét összegeket, de a BBC Sport forrása szerint a 51 éves szakember 60 millió eurós (52 millió fontos) végkielégítést kapott, ami a sporttörténelem egyik legnagyobb kifizetése lehet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Horner 2005 óta, a csapat megalakulásától kezdve vezette a Red Bull F1-es istállóját, irányítása alatt nyolc egyéni és hat konstruktőri világbajnoki címet szereztek. Évi 12 millió eurós (10 millió fontos) fizetése volt, szerződése pedig 2030-ig szólt.

A csapatfőnököt július 9-én bocsátották el egy viharos időszak után, amely 2024 februárjában kezdődött, amikor egy női alkalmazott szexuális zaklatással vádolta meg. Hornert két alkalommal is tisztázták a vádak alól, először egy ügyvéd által lefolytatott vizsgálat során, majd egy másik jogász által, aki a panaszos fellebbezését vizsgálta.

Az ügy nyilvánosságra kerülése azonban felszínre hozta a csapaton belüli hatalmi harcot, amely a versenyképesség csökkenésével is egybeesett. Adrian Newey, a Red Bull hosszú ideje vezető tervezője – akit a Formula–1 történetének legnagyobb tervezőjeként tartanak számon – tavaly áprilisban hagyta el a csapatot, részben a vádak miatt, részben mert úgy érezte, Horner és mások csökkentették fontosságát a csapatnál.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Jonathan Wheatley sportigazgató júliusban követte példáját, és most a Sauber csapatfőnöke lett, amely jövőre az Audi gyári csapatává alakul. Will Courtenay stratégiai vezető, aki a Jaguar korszak óta dolgozott a Red Bullnál, szintén júliusban mondott fel, és a McLarenhez csatlakozik, amint szerződéses helyzete rendeződik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ahogy a Red Bull teljesítménye romlott az idény első felében, úgy romlott Horner viszonya a fő részvényesekkel is. Elvesztette Chalerm Yoovidhya fő részvényes támogatását, aki korábban megmentette őt, amikor a vádak nyilvánosságra kerültek. Oliver Mintzlaff, a Red Bull vállalati projektek és befektetések vezérigazgatója a csapat gyenge brit nagydíjon nyújtott teljesítménye után döntött Horner elbocsátásáról.

A hétfői közleményben Mintzlaff megköszönte Hornernek a "kivételes munkát", kiemelve, hogy "fáradhatatlan elkötelezettségével, tapasztalatával, szakértelmével és innovatív gondolkodásával kulcsszerepet játszott abban, hogy a Red Bull Racing a Formula–1 egyik legsikeresebb és legvonzóbb csapatává váljon".

Horner ugyanebben a közleményben elmondta, hogy "megtiszteltetés és kiváltság volt" a Red Bull vezetése. Hozzátette: "Legnagyobb elégedettségemre az szolgált, hogy összeállíthattam és vezethettem a legtehetségesebb és legelhivatottabb egyénekből álló csoportot, láthattam, ahogy egy energiaital-vállalat leányvállalataként fejlődnek, és felveszik a versenyt a világ legnagyobb autógyártóival, sőt, le is győzik őket."

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#fizetés #elbocsátás #sport #végkielégítés #szexuális zaklatás #vezető #autósport #f1 #red bull #christian horner

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:16
18:06
17:56
17:45
17:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 22.
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
2025. szeptember 22.
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
2025. szeptember 22.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 22. hétfő
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
3 napja
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
3
3 napja
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
4
6 napja
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
1 hete
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatveszteség
megtakarítási számlák esetében használatos kifejezés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 17:56
Kvíz: Te is olvastad Rejtő Jenő regényeit? Lássuk, mire emlékszel az ikonikus történetekből!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 16:02
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
Agrárszektor  |  2025. szeptember 22. 17:31
Egyre több magyar lépi ezt meg nyáron: tudhatnak valamit a jövőről?