Tízmilliókkal lépett le a kirúgott Red Bull-főnök: ennyit kaszált Christian Horner

Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból - jelentette a BBC.

A Red Bull újra egy hivatalos közleményben jelentette be Horner távozását, amely nem tartalmazott konkrét összegeket, de a BBC Sport forrása szerint a 51 éves szakember 60 millió eurós (52 millió fontos) végkielégítést kapott, ami a sporttörténelem egyik legnagyobb kifizetése lehet.

Horner 2005 óta, a csapat megalakulásától kezdve vezette a Red Bull F1-es istállóját, irányítása alatt nyolc egyéni és hat konstruktőri világbajnoki címet szereztek. Évi 12 millió eurós (10 millió fontos) fizetése volt, szerződése pedig 2030-ig szólt.

A csapatfőnököt július 9-én bocsátották el egy viharos időszak után, amely 2024 februárjában kezdődött, amikor egy női alkalmazott szexuális zaklatással vádolta meg. Hornert két alkalommal is tisztázták a vádak alól, először egy ügyvéd által lefolytatott vizsgálat során, majd egy másik jogász által, aki a panaszos fellebbezését vizsgálta.

Az ügy nyilvánosságra kerülése azonban felszínre hozta a csapaton belüli hatalmi harcot, amely a versenyképesség csökkenésével is egybeesett. Adrian Newey, a Red Bull hosszú ideje vezető tervezője – akit a Formula–1 történetének legnagyobb tervezőjeként tartanak számon – tavaly áprilisban hagyta el a csapatot, részben a vádak miatt, részben mert úgy érezte, Horner és mások csökkentették fontosságát a csapatnál.

Jonathan Wheatley sportigazgató júliusban követte példáját, és most a Sauber csapatfőnöke lett, amely jövőre az Audi gyári csapatává alakul. Will Courtenay stratégiai vezető, aki a Jaguar korszak óta dolgozott a Red Bullnál, szintén júliusban mondott fel, és a McLarenhez csatlakozik, amint szerződéses helyzete rendeződik.

Ahogy a Red Bull teljesítménye romlott az idény első felében, úgy romlott Horner viszonya a fő részvényesekkel is. Elvesztette Chalerm Yoovidhya fő részvényes támogatását, aki korábban megmentette őt, amikor a vádak nyilvánosságra kerültek. Oliver Mintzlaff, a Red Bull vállalati projektek és befektetések vezérigazgatója a csapat gyenge brit nagydíjon nyújtott teljesítménye után döntött Horner elbocsátásáról.

A hétfői közleményben Mintzlaff megköszönte Hornernek a "kivételes munkát", kiemelve, hogy "fáradhatatlan elkötelezettségével, tapasztalatával, szakértelmével és innovatív gondolkodásával kulcsszerepet játszott abban, hogy a Red Bull Racing a Formula–1 egyik legsikeresebb és legvonzóbb csapatává váljon".

Horner ugyanebben a közleményben elmondta, hogy "megtiszteltetés és kiváltság volt" a Red Bull vezetése. Hozzátette: "Legnagyobb elégedettségemre az szolgált, hogy összeállíthattam és vezethettem a legtehetségesebb és legelhivatottabb egyénekből álló csoportot, láthattam, ahogy egy energiaital-vállalat leányvállalataként fejlődnek, és felveszik a versenyt a világ legnagyobb autógyártóival, sőt, le is győzik őket."

