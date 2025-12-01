Szentmihályi Antal olimpiai bajnok labdarúgó, az Újpest és a Vasas egykori legendás kapusa kilenc hónapja költözött feleségével egy budai idősotthonba.
Újabb sportbotrány készül: személyes okok miatt vett ki szabadságot a klubvezető, de más állhat a háttérben
A Middlesex County Cricket Club vezérigazgatója, Andrew Cornish felfüggesztette munkáját a klubnál, miután egy munkatársa kötelességszegéssel vádolta meg. Az ügyet a Cricket Regulator vizsgálja - számolt be a The Guardian.
A Guardian információi szerint Cornish körülbelül tíz napja távozott a klubtól. A Middlesex nem kívánt nyilatkozni az ügyben, de a klub vezetősége várhatóan hétfőn tájékoztatja a munkatársakat Cornish távolmaradásáról.
Cornish tagadja a helytelen viselkedést, és állítása szerint nem ismeri a vele szemben felhozott panaszok részleteit. A Guardian megkeresésére nem kívánt nyilatkozni, de értesülések szerint kollégáinak azt mondta, hogy személyes okokból vesz ki szabadságot.
A vizsgálat kritikus időpontban érinti a Middlesexet, amely kedden taggyűlést tart a Lord's Cricket Groundon a klub jövőjéről. Ahogy a Guardian augusztusban beszámolt róla, a Middlesex két nemzetközi befektetői csoporttól kapott ajánlatot olyan finanszírozási megállapodásra, amely lehetővé tenné, hogy a klub állandó otthont építsen a Lord's-on kívül.
A külső befektetés megszerzése érdekében a Middlesexnek magántulajdonba kellene vennie a klubot, amihez a tagok hivatalos szavazáson történő jóváhagyása szükséges. Cornish vezette a befektetési folyamatot, és normál esetben ő ismertette volna a klub terveit a tagokkal. A keddi fórumon várhatóan Richard Sykes, a klub elnöke veszi át ezt a szerepet.
A Cricket Regulator egy független fegyelmi és megfelelőségi testület, amelyet az England and Wales Cricket Board hozott létre 2022-ben, miután irányítási rendszerét parlamenti képviselők bírálták Azeem Rafiq korábbi Yorkshire-i krikettjátékos rasszizmussal kapcsolatos panaszai után.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Middlesex az elmúlt időszakban két másik vizsgálattal is szembesült az újonnan létrehozott szabályozó hatóság részéről. 2023 szeptemberében a klubot 50 000 font bírsággal sújtották és felfüggesztett pontlevonást kapott, miután bűnösnek találták abban, hogy a grassroots programokra szánt központi finanszírozást az első csapatra költötte.
2024 júniusában a szabályozó hatóság vádat emelt a klub ellen, miután panaszokat kapott egy vezető munkatárs állítólagos viselkedéséről. 2024 novemberében a Middlesexet felmentették a helytelen magatartás vádja alól egy fegyelmi meghallgatás után. Ez a panasz értesülések szerint nem Cornish-ra vonatkozott.
Cornisht négy évvel ezelőtt nevezték ki a Middlesex élére, miután 2020 szeptemberében tanácsadóként csatlakozott a klubhoz. Korábban a Somerset vezérigazgatója volt, ahonnan 2019-ben elbocsátották a klub pénzügyi teljesítményével kapcsolatos aggályok miatt.
Keddtől vasárnapig a lengyelországi Lublinban rendezik az úszók rövidpályás Európa-bajnokságát, amelyen 9 férfi és 13 női versenyző képviseli a magyar színeket.
A Skót Labdarúgó Szövetség (SFA) többmillió fontos, hosszú távú névadói szerződést kötött a nemzeti stadion elnevezési jogaira.
Elhagyja a Fradit Varga Barnabás? Megszólalt végre a csatár ügynöke, kiderült, miért nem játszott tegnap
Varga Barnabás, a Ferencváros gólvágója fáradtság miatt maradt ki a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzés keretéből, amit menedzsere is megerősített..
A vezetőedző azonnal elhagyta az Ole Miss csapatát, hogy a LSU vezetőedzője legyen, mindezt az év végi rájátszás előtt
Dárdai Bence, a Wolfsburg 19 éves magyar válogatott középpályása elülső keresztszalag-szakadás miatt műtéten esett át Innsbruckban.
Arteta elégedetlen volt a döntetlennel, az Arsenal nem tudta tovább nyújtani előnyét a taballán.
Minden forgatókönyv az F1-szezonzáró előtt: így húzhatja be a vb-címet Norris, de Verstappen is könnyen nevető harmadik lehet
Mutatjuk az összes elképzelhető forgatókönyvet: mikor lehet F1-világbajnok Lando Norris, így győzhet Oscar Piastri, és így lehet nevető harmadik Max Verstappen.
A legutolsó futamot rendezik a jövő hét végén, ennek helyszíne pedig most már hagyományosan a Yas Marina Circuit Abu Dzabiban. Lássuk, mikor lesz a Forma...
Ennél nehezen lehetne izgalmasabb: még nem világbajnok Norris, csak az utolsó versenyen dől el a vb-cím
Verstappen győzni tudott Katarban, így az idény legutolsó versenyére maradt a döntés a vb-címet illetően..
A hamis futballmezek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek a vásárlóknak: egyre többen fordulnak a megfizethető alternatívák felé a hivatalos termékek magas árai miatt.
Iga Swiatek szerint a következő évi naptárja még nem végleges, de gondolkodnia kell, mely tornákat hagyja ki.
Tom Heaton, a Manchester United kapusa öt éve nem játszott bajnoki mérkőzésen, de továbbra is szenvedélyesen küzd a játéklehetőségért.
A Manchester United súlyos problémákkal küzd a jegyüzérkedés miatt, ami nemcsak a szurkolókat károsítja meg, hanem a klub alkalmazottait is fenyegetéseknek teszi ki.
Piastri folytatta a McLaren dominanciáját, és holnap ő indulhat a pole-ból a katari nagydíjon. Norris azonban nem hagyja magát.
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
Mi a baj az idei Liverpoollal, miért nem tudta felvenni a ritmust Kerkez Milos új csapatában? Tényleg a hátán viszi a csapatot Szoboszlai Dominik? Erről...
A FIFA biztosítási programjának keretében a Newcastle United játékosának a bérét hét hete a nemzetközi szövetség fizeti - a csatár ugyanis egy válogatott mérkőzésen sérült...
Varsó megkezdte a 2040-es nyári olimpia megrendezésére irányuló pályázat előkészületeit - ezt a lengyel sportminiszter jelentette be.
A két McLaren már az első szabadedzésen demonsttrálta, mit akarnak ezen a hétvégén Katarban.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.