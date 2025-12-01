2025. december 1. hétfő Elza
krikett
Sport

Újabb sportbotrány készül: személyes okok miatt vett ki szabadságot a klubvezető, de más állhat a háttérben

Pénzcentrum
2025. december 1. 17:44

A Middlesex County Cricket Club vezérigazgatója, Andrew Cornish felfüggesztette munkáját a klubnál, miután egy munkatársa kötelességszegéssel vádolta meg. Az ügyet a Cricket Regulator vizsgálja - számolt be a The Guardian.

A Guardian információi szerint Cornish körülbelül tíz napja távozott a klubtól. A Middlesex nem kívánt nyilatkozni az ügyben, de a klub vezetősége várhatóan hétfőn tájékoztatja a munkatársakat Cornish távolmaradásáról.

Cornish tagadja a helytelen viselkedést, és állítása szerint nem ismeri a vele szemben felhozott panaszok részleteit. A Guardian megkeresésére nem kívánt nyilatkozni, de értesülések szerint kollégáinak azt mondta, hogy személyes okokból vesz ki szabadságot.

A vizsgálat kritikus időpontban érinti a Middlesexet, amely kedden taggyűlést tart a Lord's Cricket Groundon a klub jövőjéről. Ahogy a Guardian augusztusban beszámolt róla, a Middlesex két nemzetközi befektetői csoporttól kapott ajánlatot olyan finanszírozási megállapodásra, amely lehetővé tenné, hogy a klub állandó otthont építsen a Lord's-on kívül.

A külső befektetés megszerzése érdekében a Middlesexnek magántulajdonba kellene vennie a klubot, amihez a tagok hivatalos szavazáson történő jóváhagyása szükséges. Cornish vezette a befektetési folyamatot, és normál esetben ő ismertette volna a klub terveit a tagokkal. A keddi fórumon várhatóan Richard Sykes, a klub elnöke veszi át ezt a szerepet.

A Cricket Regulator egy független fegyelmi és megfelelőségi testület, amelyet az England and Wales Cricket Board hozott létre 2022-ben, miután irányítási rendszerét parlamenti képviselők bírálták Azeem Rafiq korábbi Yorkshire-i krikettjátékos rasszizmussal kapcsolatos panaszai után.

A Middlesex az elmúlt időszakban két másik vizsgálattal is szembesült az újonnan létrehozott szabályozó hatóság részéről. 2023 szeptemberében a klubot 50 000 font bírsággal sújtották és felfüggesztett pontlevonást kapott, miután bűnösnek találták abban, hogy a grassroots programokra szánt központi finanszírozást az első csapatra költötte.

2024 júniusában a szabályozó hatóság vádat emelt a klub ellen, miután panaszokat kapott egy vezető munkatárs állítólagos viselkedéséről. 2024 novemberében a Middlesexet felmentették a helytelen magatartás vádja alól egy fegyelmi meghallgatás után. Ez a panasz értesülések szerint nem Cornish-ra vonatkozott.

Cornisht négy évvel ezelőtt nevezték ki a Middlesex élére, miután 2020 szeptemberében tanácsadóként csatlakozott a klubhoz. Korábban a Somerset vezérigazgatója volt, ahonnan 2019-ben elbocsátották a klub pénzügyi teljesítményével kapcsolatos aggályok miatt.
Címlapkép: Getty Images
