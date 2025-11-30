A Manchester United súlyos problémákkal küzd a jegyüzérkedés miatt, ami nemcsak a szurkolókat károsítja meg, hanem a klub alkalmazottait is fenyegetéseknek teszi ki.
A világ legkönnyebb melója: öt éve nem játszott bajnokin a United kapusa, de a fizetést megkapja
Tom Heaton, a Manchester United kapusa öt éve nem játszott bajnoki mérkőzésen, de továbbra is szenvedélyesen küzd a játéklehetőségért - írta a The Guardian.
A 39 éves Heaton utoljára 2020. január 1-jén lépett pályára bajnoki mérkőzésen az Aston Villa színeiben, amikor térdszalag-sérülést szenvedett. 2021 júliusában tért vissza a Manchester Unitedhez, ahol gyerekkora óta nevelkedett, és azóta mindössze 202 percet játszott. Legutóbbi tétmérkőzése több mint 1000 napja volt, mégis a kezdőcsapatba kerülés lebeg a szeme előtt.
"Ez az érzés sosem hagy el. Még mindig azért küzdök, hogy megszerezhessem azt a mezt, így a meccsnapokon nehéz a lelátón ülni, miután a csapattársakkal bemelegítettem, majd átöltözve támogató szerepet játszani" - mondja a kapus.
Heaton 11 évesen csatlakozott a Manchester Unitedhez, majd 2010-ben távozott anélkül, hogy tétmérkőzésen pályára lépett volna. Amikor 35 évesen visszatért, David de Gea volt az első számú kapus, Dean Henderson pedig rendszeres angol válogatott. "A hozzáállásom néha már-már az önámítás határát súrolja" - mondja mosolyogva. "Értem, hogyan fest ez kívülről, de úgy gondoltam: 'Felveszem a kesztyűt'. Az agyam logikus része tudta, hogy 35 évesen visszatérni ide valószínűleg inkább ezt a háttérszerepet jelenti. De egyáltalán nem bántam meg, imádtam itt lenni."
Az évek során felmerültek átigazolási lehetőségek is. A Luton Town érdeklődött iránta, és a Premier League 2023-24-es szezonja előtt egy napot töltött Rob Edwards edzővel, de a Manchester United elutasította az ajánlatot. Tavaly nyáron, mielőtt újra szerződést kötött volna a Uniteddel, a Wrexham is szóba került, ahol ifjúsági pályafutását kezdte.
Heaton számára a Manchester Unitedhez való visszatérés lehetőséget jelentett a kör bezárására. "Személyes történetem nagy része ehhez a klubhoz kötődik" - mondja, hozzátéve, hogy két kisfia is a United tehetségprogramjának tagja. Gyakran visszatér velük este Carringtonba, a klub edzőközpontjába, ahol extra regenerációs edzéseket végez. "A lehetőség, hogy visszatérjek, része legyek ennek, és segítsek a klubnak visszatérni a sikerekhez, túl jó volt ahhoz, hogy elutasítsam."
9.
Tottenham Hotspur
|
12
|
5
|
3
|
4
|
20
|
14
|
6
|
18
|
10.
Manchester United
|
12
|
5
|
3
|
4
|
19
|
19
|
0
|
18
|
11.
Everton
|
12
|
5
|
3
|
4
|
13
|
13
|
0
|
18
A kapus végül 35 évesen, 2021 decemberében debütált a Manchester Unitedben, amikor csereként lépett pályára a Young Boys elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen. Első időszakában olyan kapusok árnyékában dolgozott, mint Edwin van der Sar, és a 2008-as BL-döntő utazó keretének is tagja volt, amikor a United legyőzte a Chelsea-t.
Heaton a klub egyik utolsó képviselője, aki még megtapasztalta a Sir Alex Ferguson-érát. Egyfajta kapocs a klub nem is olyan távoli dicsőséges éveihez, aki érti a United kultúráját és értékeit. "A viselkedésminták, a mentalitás, a hozzáállás, amit Fergusontól és másoktól tanultam a Unitednél, végigkísérnek az életen" - mondja.
A kapus napja otthon kezdődik, 20 perces kerti játékkal kisebbik fiával. Kilenc órára már Harry Maguire-rel reggelizik, ahol rendszeresen megvitatják a világ dolgait. Ruben Amorim kapusedzője, Jorge Vital innovatív módszereivel dolgozik, többek között látást korlátozó szemüvegben végzett gyakorlatokkal és egyéb szokatlan feladatokkal.
Heaton, aki 301 mérkőzésen szerepelt az angol labdarúgás első két osztályában, segít a 18 éves akadémista kapus, Cameron Byrne-Hughes edzésében, és élvezi a Senne Lammens-szel való közös munkát is. Közben már a jövőjét is tervezi: megszerezte az A és B licences edzői képesítést, az UEFA futballmenedzsment bizonyítványát, kitüntetéssel végezte el a sportigazgatói kurzust, és végrehajtói vezetői tanulmányokat folytatott az Oxfordi Egyetemen.
Amorim a United vezetői csoportjának tagjává tette őt, ahogy korábban Erik ten Hag is. A csoport rendszeresen találkozik, hogy megvitassák az egyéni helyzeteket, a kibontakozó szituációkat és a dicséretre méltó cselekedeteket. "Amikor egy versenyképes, alfa-hím környezetben vagy, nem számít, hogy 15 vagy 40 éves vagy, a tiszteletért harcolsz" - mondja Heaton. "Ez könnyebb, amikor teljesítesz és eredményeket érsz el. Én csak néhány mérkőzésen szerepeltem, így ezek a lehetőségek korlátozottak voltak. De szép kihívás volt számomra - hogyan kerülhetek olyan helyzetbe, ahol elég hitelem és tiszteletem van ahhoz, hogy befolyást gyakoroljak?"
Nyolc évvel azután, hogy Roy Hodgson elvitte a 2016-os Európa-bajnokságra, Gareth Southgate is annyira tisztelte Heatont, hogy a 2024-es Eb-n 27. emberként számított rá. A kapus egyfajta edzőjátékosként szolgált, hidat képezve a stáb és a csapat között. "Az egyetlen hátránya az volt, hogy azt a hibát követtem el, hogy miután öt hetet töltöttem távol a feleségemtől és a fiaimtól, életem legjobb öt hetének neveztem. Ez, mint elképzelheted, nem aratott nagy sikert. A játék mindig is a legnagyobb motiváció volt számomra, de ez valószínűleg igazi szemfelnyitó élmény volt - nagyon élveztem azt az utat."
