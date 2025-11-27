Évek óta érett ez már: csapatfőnök lesz az F1 legendás mérnöke

Adrian Newey, a Forma 1 történetének egyik legkiválóbb mérnöke a következő szezontól az Aston Martin csapatfőnöke lesz; a jelenlegi vezető, Andy Cowell új stratégiai igazgatói pozíciót kap - írta meg a The Guardian.

A 66 éves Newey 2024 szeptemberében kötelezte el magát hosszú távra az Aston Martin mellett, miután a Red Bulltól való távozása valóságos licitháborút indított el a brit szakember szolgálataiért.

Az Aston Martin szerdán este jelentette be, hogy Newey 2026-tól átveszi a pályán zajló műveletek irányítását. A döntés a jelenlegi csapatfőnök és vezérigazgató, Andy Cowell körül kialakult nyomás közepette született, amit a csalódást keltő szezon és a Newey-vel való állítólagos nézeteltérések okoztak.

"Az elmúlt kilenc hónapban nagyszerű egyéni tehetségeket láttam a csapatunkon belül. Várom, hogy átvegyem ezt a kiegészítő szerepet, miközben a lehető legjobb helyzetbe hozzuk magunkat a 2026-os versenyzéshez, ahol teljesen új kihívásokkal nézünk szembe az Aston Martin gyári csapattá válásával és az új szabályozások jelentette kihívásokkal" - nyilatkozta Newey.

Newey pályafutása során jelentős szerepet játszott 13 egyéni világbajnoki cím és 12 konstruktőri bajnoki cím megszerzésében három különböző csapatnál, de korábban soha nem töltött be csapatfőnöki pozíciót. A Red Bullnál töltött közel két évtized után kötelezte el magát az Aston Martin mellett, ahol részvényessé is vált, ami jelentős siker Lawrence Stroll milliárdos tulajdonos számára.

Az Aston Martin jelenleg a tíz csapatból a csalódást keltő nyolcadik helyen áll a konstruktőri bajnokságban, két futammal a szezon vége előtt. Stroll azonban úgy véli, hogy ezek a változtatások a legjobb helyzetbe hozzák a csapatot a jövő évi jelentős szabályváltozások előtt.

"Andy Cowell nagyszerű vezető volt idén. Világszínvonalú csapat építésére és hatékony együttműködésük kialakítására összpontosított, valamint olyan kultúrát teremtett, amely a versenyautót helyezi tevékenységünk középpontjába. Örömmel tölt el, hogy Adrian Newey átveszi a csapatfőnöki szerepet, ami lehetővé teszi számára, hogy teljes mértékben kihasználja kreatív és technikai szakértelmét" - tette hozzá Stroll.

