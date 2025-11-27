Évek óta érett ez már: csapatfőnök lesz az F1 legendás mérnöke

A Liverpool súlyos válsága tovább tart, hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedett a PSV-től a Bajnokok Ligájában.
Adrian Newey, a Forma 1 történetének egyik legkiválóbb mérnöke a következő szezontól az Aston Martin csapatfőnöke lesz; a jelenlegi vezető, Andy Cowell új stratégiai igazgatói pozíciót kap - írta meg a The Guardian.
A 66 éves Newey 2024 szeptemberében kötelezte el magát hosszú távra az Aston Martin mellett, miután a Red Bulltól való távozása valóságos licitháborút indított el a brit szakember szolgálataiért.
Az Aston Martin szerdán este jelentette be, hogy Newey 2026-tól átveszi a pályán zajló műveletek irányítását. A döntés a jelenlegi csapatfőnök és vezérigazgató, Andy Cowell körül kialakult nyomás közepette született, amit a csalódást keltő szezon és a Newey-vel való állítólagos nézeteltérések okoztak.
"Az elmúlt kilenc hónapban nagyszerű egyéni tehetségeket láttam a csapatunkon belül. Várom, hogy átvegyem ezt a kiegészítő szerepet, miközben a lehető legjobb helyzetbe hozzuk magunkat a 2026-os versenyzéshez, ahol teljesen új kihívásokkal nézünk szembe az Aston Martin gyári csapattá válásával és az új szabályozások jelentette kihívásokkal" - nyilatkozta Newey.
Newey pályafutása során jelentős szerepet játszott 13 egyéni világbajnoki cím és 12 konstruktőri bajnoki cím megszerzésében három különböző csapatnál, de korábban soha nem töltött be csapatfőnöki pozíciót. A Red Bullnál töltött közel két évtized után kötelezte el magát az Aston Martin mellett, ahol részvényessé is vált, ami jelentős siker Lawrence Stroll milliárdos tulajdonos számára.
Az Aston Martin jelenleg a tíz csapatból a csalódást keltő nyolcadik helyen áll a konstruktőri bajnokságban, két futammal a szezon vége előtt. Stroll azonban úgy véli, hogy ezek a változtatások a legjobb helyzetbe hozzák a csapatot a jövő évi jelentős szabályváltozások előtt.
"Andy Cowell nagyszerű vezető volt idén. Világszínvonalú csapat építésére és hatékony együttműködésük kialakítására összpontosított, valamint olyan kultúrát teremtett, amely a versenyautót helyezi tevékenységünk középpontjába. Örömmel tölt el, hogy Adrian Newey átveszi a csapatfőnöki szerepet, ami lehetővé teszi számára, hogy teljes mértékben kihasználja kreatív és technikai szakértelmét" - tette hozzá Stroll.
Egy norvég labdarúgó doppingvétség nélkül került bajba, miután műfüves pálya gumiőrleményéből került tiltott anyag a szervezetébe.
Jürgen Klopp elárulta, hogy 2023-ban visszautasította a német válogatott vezetőedzői posztját, mert úgy érezte, nem hagyhatja el a Liverpoolt egy sikertelen szezon után.
Kovács Patrik szerint inkább ellenfelén van a teher, de azt már nagyon várja, hogy színpadra léphessen Londonban.
Egy brit férfi bűnösnek vallotta magát abban az ügyben, amikor májusban egy autó a Liverpool szurkolói közé hajtott a bajnoki cím ünneplése során.
A Sheffield United amerikai tulajdonosai nem cáfolták, hogy kapcsolatba léptek a rivális Sheffield Wednesday eladását intéző felszámolókkal.
Ez komolyan visszavetheti az angolok vébérendezési terveit: az új manchesteri stadionon bukhat el az egész?
A Brit Labdarúgó Szövetség (FA) tervei szerint a felújított Old Trafford stadion is szerepelni fog a 2035-ös női labdarúgó-világbajnokság rendezésére benyújtott pályázati anyagban.
A brit erőemelő lett a világ legerősebb nője, miután kiderült, hogy az eredeti győztes egy transznemű versenyző volt, aki nem is indulhatott volna a versenyen.
Az Arsenal 13 éves tehetségét, Luis Munozt beválogatták az UEFA Ifjúsági Liga keretébe, és ma akár debütálhat is a nála évekkel idősebb játékosok között.
Mikel Arteta szerint az Arsenal még mindig "más univerzumban" van a Real Madridhoz és a Bayern Münchenhez képest, mivel a londoni klub még sosem nyert...
Cristiano Ronaldo felfüggesztett eltiltást kapott a dublini kiállítása után, így játszhat Portugália világbajnoki nyitómeccsein.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kedden elkészítette a jövő évi labdarúgó-világbajnokság jövő pénteki sorsolásának kalapbeosztását.
Rafael Nadal tanácsokkal látta el a Barcelona fiatal tehetségét, Lamine Yamalt, hangsúlyozva a megfelelő környezet fontosságát a sikeres karrierhez.
Csányi Sándor azt mondta: nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat az eredményeket, melyeket Rossi irányítása alatt ért el a magyar válogatott.
A Rangers FC azonnali hatállyal menesztette Patrick Stewart vezérigazgatót és Kevin Thelwell sportigazgatót, mivel a klub szerint nem illeszkednek a jövőbeli elképzeléseikhez.
A Liverpool nyári transzferpiaci költekezése ellenére a csapat formája jelentősen visszaesett, ami felveti a kérdést: mennyire sikeresek a Premier League legdrágább igazolásai?
Ha az év végig nem jön össze a támogatás, akkor nem tudják folytatni szereplésüket az NB I-ben.
A FIFA és a Szaúd-arábiai Fejlesztési Alap 1 milliárd dolláros együttműködést jelentett be a globális futball-infrastruktúra fejlesztésére, elsősorban a fejlődő országok számára.
A Manchester United 1-0-ra kikapott a meccs nagy részében tíz emberrel játszó Evertontól az Old Traffordon, ami komoly aggodalmakat vet fel a fejlődéssel kapcsolatban.
