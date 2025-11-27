2025. november 27. csütörtök Virgil
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Fernando Alonso, az Aston Martin spanyol versenyzőjének autója a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Évek óta érett ez már: csapatfőnök lesz az F1 legendás mérnöke

Pénzcentrum
2025. november 27. 11:44

Adrian Newey, a Forma 1 történetének egyik legkiválóbb mérnöke a következő szezontól az Aston Martin csapatfőnöke lesz; a jelenlegi vezető, Andy Cowell új stratégiai igazgatói pozíciót kap - írta meg a The Guardian.

A 66 éves Newey 2024 szeptemberében kötelezte el magát hosszú távra az Aston Martin mellett, miután a Red Bulltól való távozása valóságos licitháborút indított el a brit szakember szolgálataiért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Aston Martin szerdán este jelentette be, hogy Newey 2026-tól átveszi a pályán zajló műveletek irányítását. A döntés a jelenlegi csapatfőnök és vezérigazgató, Andy Cowell körül kialakult nyomás közepette született, amit a csalódást keltő szezon és a Newey-vel való állítólagos nézeteltérések okoztak.

"Az elmúlt kilenc hónapban nagyszerű egyéni tehetségeket láttam a csapatunkon belül. Várom, hogy átvegyem ezt a kiegészítő szerepet, miközben a lehető legjobb helyzetbe hozzuk magunkat a 2026-os versenyzéshez, ahol teljesen új kihívásokkal nézünk szembe az Aston Martin gyári csapattá válásával és az új szabályozások jelentette kihívásokkal" - nyilatkozta Newey.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Newey pályafutása során jelentős szerepet játszott 13 egyéni világbajnoki cím és 12 konstruktőri bajnoki cím megszerzésében három különböző csapatnál, de korábban soha nem töltött be csapatfőnöki pozíciót. A Red Bullnál töltött közel két évtized után kötelezte el magát az Aston Martin mellett, ahol részvényessé is vált, ami jelentős siker Lawrence Stroll milliárdos tulajdonos számára.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Aston Martin jelenleg a tíz csapatból a csalódást keltő nyolcadik helyen áll a konstruktőri bajnokságban, két futammal a szezon vége előtt. Stroll azonban úgy véli, hogy ezek a változtatások a legjobb helyzetbe hozzák a csapatot a jövő évi jelentős szabályváltozások előtt.

Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
EZ IS ÉRDEKELHET
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?

"Andy Cowell nagyszerű vezető volt idén. Világszínvonalú csapat építésére és hatékony együttműködésük kialakítására összpontosított, valamint olyan kultúrát teremtett, amely a versenyautót helyezi tevékenységünk középpontjába. Örömmel tölt el, hogy Adrian Newey átveszi a csapatfőnöki szerepet, ami lehetővé teszi számára, hogy teljes mértékben kihasználja kreatív és technikai szakértelmét" - tette hozzá Stroll.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#sport #forma-1 #vezérigazgató #autósport #f1 #red bull #2026 #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:44
12:33
12:15
12:03
11:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 27.
Riasztó trend a munkaerőpiacon: a dolgozók egészségi állapota már a teljesítményt veszélyezteti
2025. november 27.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
2025. november 26.
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
NAPTÁR
Tovább
2025. november 27. csütörtök
Virgil
48. hét
November 27.
A Nobel-díj alapításának emléknapja
November 27.
A magyar véradók napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
5 napja
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
3
2 hete
Formula-1 Las Vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
4
2 napja
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
5
4 napja
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési bank
Kizárólag befektetési szolgáltatásokat - értékpapírügyleteket, tanácsadást, kibocsátás-szervezést, aláírást, jegyzési garanciavállalást, stb. - nyújtó bank.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 11:13
Súlyos ítéletet mondtak a magyarok: olcsón sem kell nekik az orosz gáz, jöhet a teljes leválás?
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 10:34
Riasztó trend a munkaerőpiacon: a dolgozók egészségi állapota már a teljesítményt veszélyezteti
Agrárszektor  |  2025. november 27. 12:34
Nem akármilyen fejlesztés könnyítheti meg mostantól a magyar gazdák életét