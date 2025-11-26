Cristiano Ronaldo felfüggesztett eltiltást kapott a dublini kiállítása után, így játszhat Portugália világbajnoki nyitómeccsein.
Megszólalt az Arsenal edzője a mai szuperrangadó előtt: lenyomhatják a veretlen Bayernt?
Mikel Arteta szerint az Arsenal még mindig "más univerzumban" van a Real Madridhoz és a Bayern Münchenhez képest, mivel a londoni klub még sosem nyert Bajnokok Ligáját - írja a The Guardian.
A Premier League éllovasa szerdán fogadja a Bayern Münchent az Emirates Stadionban. Az Arsenal eddig mind a négy BL-mérkőzését megnyerte, és az egyetlen csapat, amely még nem kapott gólt a sorozatban.
A német bajnok szintén százszázalékos teljesítményt nyújt a BL-ben, és a legtöbb gólt szerző csapatok egyike. A korábbi Tottenham-csatár, Harry Kane visszatér Észak-Londonba, miután már 27 gólt szerzett a Bayern színeiben ebben a szezonban. Az Arsenal tavaly a BL elődöntőjéig jutott, mielőtt a későbbi győztes Paris Saint-Germain kiejtette volna. A klub történetében mindössze egyszer, 2006-ban játszott döntőt, amelyet a Barcelona ellen veszített el.
Arra a kérdésre, hogy az Arsenal már elit európai csapatnak számít-e, Arteta így válaszolt: "Ha a teljesítményről és a következetességről beszélünk, remélhetőleg igen. De a trófeák tekintetében mi sosem nyertük meg a Bajnokok Ligáját, míg a Bayern hatszor. Tehát nem vagyunk ott. A Real Madridhoz képest pedig más univerzumban vagyunk."
Arteta elárulta, hogy Viktor Gyökeres és Kai Havertz vizsgálatokon vesz részt, hogy kiderüljön, visszatérhetnek-e a Chelsea elleni vasárnapi mérkőzésre, és reméli, hogy Martin Ødegaard kapitány már a Bayern ellen pályára léphet.
Harry Kane hatszor talált be az Emirates Stadionban – többször, mint bármely más vendégjátékos –, és legutóbbi látogatásakor is gólt szerzett a Bayern 2-2-es döntetlenje során a 2024. áprilisi negyeddöntő első mérkőzésén.
"Szerintem ő egy elképesztő csatár, ezt mindenki tudja" – mondta Jurriën Timber. "Rengeteg képessége van. Már olyan régóta bizonyít, és most a Bayern Münchennél a világ egyik legjobb játékosa. Szép kihívás lesz számunkra csapatként, védőként megállítani őt."
Kane, akinek szerződése 2027 júniusában jár le a Bayernnél, a Barcelona érdeklődését is felkeltette mint Robert Lewandowski lehetséges nyári utódja. Az angol csatár nyitva hagyta ezt a lehetőséget, bár hangsúlyozta, hogy elégedett Németországban.
"Senkivel sem vettem fel a kapcsolatot, és engem sem keresett senki" – nyilatkozta a Bildnek. "Nagyon jól érzem magam a jelenlegi helyzetben, annak ellenére, hogy még nem beszéltünk a helyzetemről a Bayernnel. Nincs sietség. Tényleg boldog vagyok Münchenben. Ez látszik a játékomon is. Ha lesz megkeresés, majd meglátjuk."
Kane hozzátette: "A váltás életem egyik legjobb döntése volt. Minden pillanatát imádtam. Megtapasztalni egy új ligát, egy olyan csapatot, mint a Bayern München, az európai estéket, a német liga hangulatát, különböző kultúrákkal és játékosokkal körülvenni magam – szerintem ez nagyszerű lépés volt a karrieremben, segített fejlődni játékosként, és ezt most látni is lehet a játékomon."
Bocsánatot kért a szombati balhé után Pep Guardiola: ezzel indokolta, miért lökte el az operatőrt a meccs után
Guardiola bocsánatot kért a Newcastle elleni mérkőzés utáni viselkedéséért: csapata a negyedik bajnoki vereségét szenvedte el a szezonban
A Liverpool meccsén újabb vitatható bírói döntés született: a vendégek gólja érvényben maradt annak ellenére, hogy a les helyzetben lévő játékos befolyásolhatta a kapus látómezejét.
Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről a szombati vereség után.
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?
