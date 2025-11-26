Megszólalt az Arsenal edzője a mai szuperrangadó előtt: lenyomhatják a veretlen Bayernt?

Mikel Arteta szerint az Arsenal még mindig "más univerzumban" van a Real Madridhoz és a Bayern Münchenhez képest, mivel a londoni klub még sosem nyert Bajnokok Ligáját - írja a The Guardian.

A Premier League éllovasa szerdán fogadja a Bayern Münchent az Emirates Stadionban. Az Arsenal eddig mind a négy BL-mérkőzését megnyerte, és az egyetlen csapat, amely még nem kapott gólt a sorozatban.

A német bajnok szintén százszázalékos teljesítményt nyújt a BL-ben, és a legtöbb gólt szerző csapatok egyike. A korábbi Tottenham-csatár, Harry Kane visszatér Észak-Londonba, miután már 27 gólt szerzett a Bayern színeiben ebben a szezonban. Az Arsenal tavaly a BL elődöntőjéig jutott, mielőtt a későbbi győztes Paris Saint-Germain kiejtette volna. A klub történetében mindössze egyszer, 2006-ban játszott döntőt, amelyet a Barcelona ellen veszített el.

UEFA Bajnokok Ligája 5. forduló Arsenal Bayern München 2025. november 26. szerda 21:00 | Emirates Stadium, London Egymás elleni statisztika: 14 meccs Győzelem Arsenal: 4 (28.6%) Bayern München: 7 (50%) Döntetlen: 3 (21.4%) Gólok Arsenal: 16 Bayern München: 29 Gólkülönbség: -13 Hazai győzelem Arsenal: 3 Bayern München: 4 Vendéggyőzelem Arsenal: 1 Bayern München: 3 Adatlap létrehozva: 2025.11.26.

Arra a kérdésre, hogy az Arsenal már elit európai csapatnak számít-e, Arteta így válaszolt: "Ha a teljesítményről és a következetességről beszélünk, remélhetőleg igen. De a trófeák tekintetében mi sosem nyertük meg a Bajnokok Ligáját, míg a Bayern hatszor. Tehát nem vagyunk ott. A Real Madridhoz képest pedig más univerzumban vagyunk."

Arteta elárulta, hogy Viktor Gyökeres és Kai Havertz vizsgálatokon vesz részt, hogy kiderüljön, visszatérhetnek-e a Chelsea elleni vasárnapi mérkőzésre, és reméli, hogy Martin Ødegaard kapitány már a Bayern ellen pályára léphet.

Harry Kane hatszor talált be az Emirates Stadionban – többször, mint bármely más vendégjátékos –, és legutóbbi látogatásakor is gólt szerzett a Bayern 2-2-es döntetlenje során a 2024. áprilisi negyeddöntő első mérkőzésén.

"Szerintem ő egy elképesztő csatár, ezt mindenki tudja" – mondta Jurriën Timber. "Rengeteg képessége van. Már olyan régóta bizonyít, és most a Bayern Münchennél a világ egyik legjobb játékosa. Szép kihívás lesz számunkra csapatként, védőként megállítani őt."

Kane, akinek szerződése 2027 júniusában jár le a Bayernnél, a Barcelona érdeklődését is felkeltette mint Robert Lewandowski lehetséges nyári utódja. Az angol csatár nyitva hagyta ezt a lehetőséget, bár hangsúlyozta, hogy elégedett Németországban.

"Senkivel sem vettem fel a kapcsolatot, és engem sem keresett senki" – nyilatkozta a Bildnek. "Nagyon jól érzem magam a jelenlegi helyzetben, annak ellenére, hogy még nem beszéltünk a helyzetemről a Bayernnel. Nincs sietség. Tényleg boldog vagyok Münchenben. Ez látszik a játékomon is. Ha lesz megkeresés, majd meglátjuk."

Kane hozzátette: "A váltás életem egyik legjobb döntése volt. Minden pillanatát imádtam. Megtapasztalni egy új ligát, egy olyan csapatot, mint a Bayern München, az európai estéket, a német liga hangulatát, különböző kultúrákkal és játékosokkal körülvenni magam – szerintem ez nagyszerű lépés volt a karrieremben, segített fejlődni játékosként, és ezt most látni is lehet a játékomon."

