Elveszítheti sztárcsatárát a Bayern München? Sorba állnak érte a topcsapatok, de van egy bökkenő

Harry Kane fontolgatja a Barcelonához való igazolást a nyári átigazolási időszakban. A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, ami vonzó lehetőséggé teszi őt a katalán klub számára - tudósított a Sport.es.

Kane helyzete 2026 nyarától változhat meg jelentősen. A Bayern Münchenhez 2023-ban 95 millió euróért szerződött, és a Bundesliga egyik legjobban fizetett játékosává vált. A csatár azonban ragaszkodott egy 65 millió eurós kivásárlási záradékhoz, amely 2026 nyarától lép életbe, amikor már csak egy év lesz hátra a szerződéséből.

A 32 éves Kane jelenleg is Európa egyik legjobb góllövője, idén már 25 gólt és négy gólpasszt jegyzett 20 mérkőzésen. A Barcelona már korábban is sikeresen igazolt hasonló korú játékost a Bayerntől: Lewandowskit 55 millió euróért szerezték meg, aki azóta rengeteg góllal hálálta meg a bizalmat. A lengyel csatár azonban most 37 éves, szerződése utolsó évét tölti, és a sérülések miatt valószínűleg nem is hosszabbítanak vele a katalán klubnál.

A Barcelona értékeli a lehetőséget, hogy egy magas szintű csatárt igazoljon, de minden a gazdasági helyzetüktől és a pénzügyi szabályok betartásától függ. Julián Álvarez és Erling Haaland túl drágák lennének, míg Etta Eyong (Levante) olcsóbb, de ő inkább jövőbeli befektetés lenne.

Bár Kane kivásárlási ára csábít, a fizetési igényei természetesen nagyon magasak. A Bayernnél évente 25 millió eurót keres, amit a Barcelona még ki tudna fizetni, de más klubok ennél többet is ajánlhatnak. A Tottenham szeretné visszaszerezni ikonikus játékosát, emellett a Premier League más nagycsapatai is versenybe szállnának érte, és szaúdi klubok is csábítják már sokmilliós ajánlatokkal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Maga Kane egyébként nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy jól éri magát Németországban, és a családja is otthonra lelt ott. Felesége a játékos visszavonulása után is ott szeretne maradni, ami nem könnyítené meg a Barcelonába igazolást. Erről a Pénzcentrum is beszámolt: