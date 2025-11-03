A volt kerékpáros 101 éves volt, a tavalyi olimpia megnyitóján meg a lángot is vitte.
Elveszítheti sztárcsatárát a Bayern München? Sorba állnak érte a topcsapatok, de van egy bökkenő
Harry Kane fontolgatja a Barcelonához való igazolást a nyári átigazolási időszakban. A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, ami vonzó lehetőséggé teszi őt a katalán klub számára - tudósított a Sport.es.
Kane helyzete 2026 nyarától változhat meg jelentősen. A Bayern Münchenhez 2023-ban 95 millió euróért szerződött, és a Bundesliga egyik legjobban fizetett játékosává vált. A csatár azonban ragaszkodott egy 65 millió eurós kivásárlási záradékhoz, amely 2026 nyarától lép életbe, amikor már csak egy év lesz hátra a szerződéséből.
A 32 éves Kane jelenleg is Európa egyik legjobb góllövője, idén már 25 gólt és négy gólpasszt jegyzett 20 mérkőzésen. A Barcelona már korábban is sikeresen igazolt hasonló korú játékost a Bayerntől: Lewandowskit 55 millió euróért szerezték meg, aki azóta rengeteg góllal hálálta meg a bizalmat. A lengyel csatár azonban most 37 éves, szerződése utolsó évét tölti, és a sérülések miatt valószínűleg nem is hosszabbítanak vele a katalán klubnál.
A Barcelona értékeli a lehetőséget, hogy egy magas szintű csatárt igazoljon, de minden a gazdasági helyzetüktől és a pénzügyi szabályok betartásától függ. Julián Álvarez és Erling Haaland túl drágák lennének, míg Etta Eyong (Levante) olcsóbb, de ő inkább jövőbeli befektetés lenne.
Bár Kane kivásárlási ára csábít, a fizetési igényei természetesen nagyon magasak. A Bayernnél évente 25 millió eurót keres, amit a Barcelona még ki tudna fizetni, de más klubok ennél többet is ajánlhatnak. A Tottenham szeretné visszaszerezni ikonikus játékosát, emellett a Premier League más nagycsapatai is versenybe szállnának érte, és szaúdi klubok is csábítják már sokmilliós ajánlatokkal.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Maga Kane egyébként nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy jól éri magát Németországban, és a családja is otthonra lelt ott. Felesége a játékos visszavonulása után is ott szeretne maradni, ami nem könnyítené meg a Barcelonába igazolást. Erről a Pénzcentrum is beszámolt:
Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül a Magyar Darts Szövetség.
A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, miután kiderült, hogy fogadási tevékenységben vettek részt
Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.
Nyolcvanhat éves korában elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.
Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta arra figyelmeztet, hogy a klubok akár versenysorozatokból is visszaléphetnek a túlzsúfolt menetrend miatt.
A Liverpool menedzsere kijelentette, hogy elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban még aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló keret mélységével kapcsolatban.
Szon Heung-min lett az MLS második legjobban fizetett játékosa 11,2 millió dolláros éves összkompenzációval, csak Lionel Messi előzi meg a fizetési rangsorban.
A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy pályázatot nyújtott be a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő megrendezésére, amelyeknek a Puskás Aréna adna otthont.
Az Aberdeen FC új sportigazgatót nevezett ki Lutz Pfannenstiel személyében, aki meglehetősen színes élettel és karrierrel rendelkezik.
Magnus Carlsen kiemelkedő teljesítménnyel nyerte meg a St. Louis-i Champions Showdown négyfős elitversenyét.
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vezetője felszólította amerikai partnereit, hogy lépjenek fel az Enhanced Games ellen.
Phil Foden jogi lépéseket tett, miután az interneten hamis híreket terjesztettek gyermekeiről.
Zacher Gábor, a magyar válogatott és az FTC hazai mérkőzéseinek pit-doktora kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg a Fradi ír edzőjével, Robbie Keane-nel és stábjával kapcsolatban.
Bernie Ecclestone, a 95 éves Formula–1 legenda eladta egyik luxusjachtját és egy másikat is piacra dobott, miután nemrég 500 millió font értékű autógyűjteményétől is megvált.
Az Újpest a kiesőzónából várja a bajnokság hétvégi folytatását, és most már nem csak a játékkal, hanem egymással is foglalkozik edző és játékos.
Az NFL-ben szereplő Detroit Lions sztárjátékosa, Aidan Hutchinson rekordösszegű szerződéshosszabbítást írt alá csapatával.
A szurkolók oda-vissza inkább repülnének Jerevánba, és az érdeklődés akkora volt, hogy a társaság meghirdetett egy plusz járatot.