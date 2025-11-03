2025. november 3. hétfő Győző
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Allianz Arena - world-known stadium of Bayern Munich FC. September 2020, Munich - Germany.
Sport

Elveszítheti sztárcsatárát a Bayern München? Sorba állnak érte a topcsapatok, de van egy bökkenő

Pénzcentrum
2025. november 3. 11:20

Harry Kane fontolgatja a Barcelonához való igazolást a nyári átigazolási időszakban. A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, ami vonzó lehetőséggé teszi őt a katalán klub számára - tudósított a Sport.es.

Kane helyzete 2026 nyarától változhat meg jelentősen. A Bayern Münchenhez 2023-ban 95 millió euróért szerződött, és a Bundesliga egyik legjobban fizetett játékosává vált. A csatár azonban ragaszkodott egy 65 millió eurós kivásárlási záradékhoz, amely 2026 nyarától lép életbe, amikor már csak egy év lesz hátra a szerződéséből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 32 éves Kane jelenleg is Európa egyik legjobb góllövője, idén már 25 gólt és négy gólpasszt jegyzett 20 mérkőzésen. A Barcelona már korábban is sikeresen igazolt hasonló korú játékost a Bayerntől: Lewandowskit 55 millió euróért szerezték meg, aki azóta rengeteg góllal hálálta meg a bizalmat. A lengyel csatár azonban most 37 éves, szerződése utolsó évét tölti, és a sérülések miatt valószínűleg nem is hosszabbítanak vele a katalán klubnál.

Harry Kane
Csapata: Bayern München
Posztja: támadó
Nemzetisége: angol
Életkora: 33 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 75M €
Adatlap létrehozva: 2025.11.03.

A Barcelona értékeli a lehetőséget, hogy egy magas szintű csatárt igazoljon, de minden a gazdasági helyzetüktől és a pénzügyi szabályok betartásától függ. Julián Álvarez és Erling Haaland túl drágák lennének, míg Etta Eyong (Levante) olcsóbb, de ő inkább jövőbeli befektetés lenne.

Bár Kane kivásárlási ára csábít, a fizetési igényei természetesen nagyon magasak. A Bayernnél évente 25 millió eurót keres, amit a Barcelona még ki tudna fizetni, de más klubok ennél többet is ajánlhatnak. A Tottenham szeretné visszaszerezni ikonikus játékosát, emellett a Premier League más nagycsapatai is versenybe szállnának érte, és szaúdi klubok is csábítják már sokmilliós ajánlatokkal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Maga Kane egyébként nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy jól éri magát Németországban, és a családja is otthonra lelt ott. Felesége a játékos visszavonulása után is ott szeretne maradni, ami nem könnyítené meg a Barcelonába igazolást. Erről a Pénzcentrum is beszámolt: 

Ilyet se gyakran látunk: a sztárcsatár felesége fúrhatja meg férje visszatérését a Premier League-be
EZ IS ÉRDEKELHET
Ilyet se gyakran látunk: a sztárcsatár felesége fúrhatja meg férje visszatérését a Premier League-be
Harry Kane felesége akadályozhatja a Bayern München csatárának visszatérését a Premier League-be, mivel a család jól érzi magát Németországban.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #barcelona #angol #támadó #premier league #bundesliga #átigazolás #átigazolási hírek #német foci #bayern münchen #csatár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:25
12:16
12:03
11:46
11:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
2025. november 2.
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
2025. november 2.
Hol ehetsz olcsón Budapesten? Teszten a fővárosi kifőzdék, piacok, filléres étkezdék - megéri?
NAPTÁR
Tovább
2025. november 3. hétfő
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
2
1 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
3
2 hete
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
4
5 napja
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
5
1 hete
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító szövetkezet
szövetkezi formában működő biztosító, alapításához legalább 50 tag kell.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 12:03
Árrésstopra sincs szükség, brutál árcsökkentést jelentett be az Aldi: itt az olcsósított termékek listája
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 10:02
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
Agrárszektor  |  2025. november 3. 11:33
Razzia indul itthon: sokaknál megjelenhet a hatóság december 31-ig