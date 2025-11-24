Az utolsó pillanatban módosul a program: megszólaltak az olimpia szervezői, ilyen még nem volt

Először elhárította az érdeklődést, egy újságírótól tudta meg, hogy immár ő a legidősebb olimpiai bajnok a világon.
A várható kedvezőtlen időjárás miatt fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban gyújtják meg szerdán az olimpiai lángot a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában.
A Görög Olimpiai Bizottság hétfőn jelentette be, hogy a februári, milánói és cortinai téli ötkarikás játékok lánggyújtó ünnepségének helyszínét módosítani kell, mert a ceremónia időpontjában szélre, esőre, sőt akár zivatarokra is számítani lehet. Így lehetetlen lesz a lánggyújtás a szabad ég alatt, a hagyományos módszerrel, a napsugarakat parabolatükörrel összegyűjtve. Erre az esetre az a hivatalos protokoll, hogy már az esemény előtt néhány nappal meggyújtanak egy úgynevezett tartaléklángot, amelyet egy viharlámpában tartanak készenlétben. Erről lobbantják majd fel a hivatalos lángot.
A helyi ötkarikás szervezet közlése szerint a terveket azért módosították, hogy szavatolni tudják a vendégek biztonságát. A változás az érdeklődők számára nem jó hír, ugyanis a múzeum befogadóképessége erősen korlátozott, így várhatóan még az eredetileg meghívott hivatalos személyek számát is korlátozniuk kell a házigazdáknak.
A szerdai ünnepség után a fáklya útba ejti az első modernkori ötkarikás helyszínt, az athéni Panathinaiko Stadiont. Itt jövő csütörtökön a Görög Olimpiai Bizottság szimbolikusan átadja az olasz szervezőknek, akik Rómába szállítják.
Az olaszországi út a fővárosból, a történelmi Stadio dei Marmiból indul. Innen olyan híres helyeket érint, mint Toszkána, Szardínia, Szicília vagy Pompei, mielőtt a karácsonyt Nápolyban, a szilvesztert pedig Bariban töltené. Az olimpiai láng elhalad többek között Rómában a Colosseumnál és a Trevi-kútnál, a velencei Canal Grandénél és az Alpok egyik legmagasabb csúcsánál, a 4554 méteres Punta Gnifettinél is.
Az ötkarikás jelkép január 26-án érkezik Cortina d'Ampezzóba, pontosan 70 évvel az 1956-os cortinai téli olimpia megnyitója után. A váltófutás február 5-én, egy nappal a téli olimpia megnyitója előtt érkezik meg Milánóba.
A lángot hírességek is viszik majd. Például Francesco Bagnaia kétszeres MotoGP-világbajnok, Flavia Pennetta teniszező, vagy Dario Pivirotto, aki az 1956-os cortinai és a 2006-os torinói olimpián is vitte már. A fáklyavivők fehér egyenruhát viselnek, amelynek piros és sárga mintája az olimpiai lángra utal.
Az olimpiát február 6. és 22. között rendezik. A várható esélyekről, a csapat létszámáról is kérdeztük nemrégiben Gyulay Zsoltot, a Magíar Olimpiai Bizottság elnökét interjúnkban. Ha újraolvasnád, kattints ide:
címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
A 63 éves, hatszoros vb-döntős Jimmy White 6-2-es vereséget szenvedett a mindössze 14 éves lengyel játékos, Michal Szubarczyk ellen.
Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről a szombati vereség után.
Lewis Hamilton nehéz időszakot él át a Ferrarinál, és a Las Vegas-i Nagydíj után kijelentette, hogy nem várja a 2026-os szezont.
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?
A mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán
Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke.
A FIFA kénytelen volt visszavonni a 2026-os világbajnokság első promóciós anyagát, miután a szurkolók felháborodtak Cristiano Ronaldo kihagyása miatt.
A McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárták, így Verstappen a nagydíj győztese.
A magyar sportélet jelentős mértékben támaszkodik a taorendszerre, ám a szakértő szerint nincs forgatókönyv arra az esetre, ha ez a finanszírozási forma megszűnne.
A Glasgow Rangers 14,8 millió fontos veszteséget jelentett a 2025 júniusával záruló pénzügyi évben, ami javulást jelent az előző évi 17,2 millió fontos veszteséghez képest.
Szurkolói segítségét kéri az NB II-es focicsapat: pályát kell takarítani, másképp nem lesz holnap meccs
Ha nem takarítják le a több centis hóréteget, akkor elmarad a bajnoki - ezt mindenképpen elkerülnék Kozármislenyben.
Samira Asghari, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság legfiatalabb tagja a tálibok uralta Afganisztánban küzd a nők sportolási lehetőségeiért.
A Premier League klubjai elutasították a fizetési plafon bevezetését, viszont más, jelentős változtatásokat elfogadtak a liga pénzügyi szabályozásával kapcsolatban.
Reális elképzelés lehet, hogy a 2036-as pályázatba Budapest is beszálljon - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai bizottság elnöke.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Liverpool a Nottingham Forest együttesét fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombati mérkőzésén.
Spanyol focistalegenda vette meg a botrányoktól hangos kerékpárcsapatot: vajon miért most szállt be?
Az Andres Iniesta spanyol világbajnok futball-legenda által társalapított branding cég vette át a korábbi Israel-Premier Tech kerékpárcsapatot.
Kylian Mbappé 75 mérkőzés után: most összeszedték, hogyan teljesít a Real Madrid sztárja a klub korábban játszott legendáihoz képest.
Otthonában elszenvedett baleset következtében eltört az egyik lábujja Cole Palmernek, a Chelsea angol válogatott labdarúgójának.
