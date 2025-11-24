2025. november 24. hétfő Emma
Budapest, 2025. február 6.Burján Csaba olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, kezében a milánó-cortinai téli olimpiai játékok kabalafigurája a játékok előtt egy évvel tartott sajtótájékoztató kezdete előtt a Fővárosi Áll
Sport

Az utolsó pillanatban módosul a program: megszólaltak az olimpia szervezői, ilyen még nem volt

MTI
2025. november 24. 16:17

A várható kedvezőtlen időjárás miatt fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban gyújtják meg szerdán az olimpiai lángot a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában.

A Görög Olimpiai Bizottság hétfőn jelentette be, hogy a februári, milánói és cortinai téli ötkarikás játékok lánggyújtó ünnepségének helyszínét módosítani kell, mert a ceremónia időpontjában szélre, esőre, sőt akár zivatarokra is számítani lehet. Így lehetetlen lesz a lánggyújtás a szabad ég alatt, a hagyományos módszerrel, a napsugarakat parabolatükörrel összegyűjtve. Erre az esetre az a hivatalos protokoll, hogy már az esemény előtt néhány nappal meggyújtanak egy úgynevezett tartaléklángot, amelyet egy viharlámpában tartanak készenlétben. Erről lobbantják majd fel a hivatalos lángot.

A helyi ötkarikás szervezet közlése szerint a terveket azért módosították, hogy szavatolni tudják a vendégek biztonságát. A változás az érdeklődők számára nem jó hír, ugyanis a múzeum befogadóképessége erősen korlátozott, így várhatóan még az eredetileg meghívott hivatalos személyek számát is korlátozniuk kell a házigazdáknak.

A szerdai ünnepség után a fáklya útba ejti az első modernkori ötkarikás helyszínt, az athéni Panathinaiko Stadiont. Itt jövő csütörtökön a Görög Olimpiai Bizottság szimbolikusan átadja az olasz szervezőknek, akik Rómába szállítják.

Az olaszországi út a fővárosból, a történelmi Stadio dei Marmiból indul. Innen olyan híres helyeket érint, mint Toszkána, Szardínia, Szicília vagy Pompei, mielőtt a karácsonyt Nápolyban, a szilvesztert pedig Bariban töltené. Az olimpiai láng elhalad többek között Rómában a Colosseumnál és a Trevi-kútnál, a velencei Canal Grandénél és az Alpok egyik legmagasabb csúcsánál, a 4554 méteres Punta Gnifettinél is.

Az ötkarikás jelkép január 26-án érkezik Cortina d'Ampezzóba, pontosan 70 évvel az 1956-os cortinai téli olimpia megnyitója után. A váltófutás február 5-én, egy nappal a téli olimpia megnyitója előtt érkezik meg Milánóba.

A lángot hírességek is viszik majd. Például Francesco Bagnaia kétszeres MotoGP-világbajnok, Flavia Pennetta teniszező, vagy Dario Pivirotto, aki az 1956-os cortinai és a 2006-os torinói olimpián is vitte már. A fáklyavivők fehér egyenruhát viselnek, amelynek piros és sárga mintája az olimpiai lángra utal.

Az olimpiát február 6. és 22. között rendezik. A várható esélyekről, a csapat létszámáról is kérdeztük nemrégiben Gyulay Zsoltot, a Magíár Olimpiai Bizottság elnökét interjúnkban.

címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
