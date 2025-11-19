2025. november 19. szerda Erzsébet
kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Újabb rekordot döntött meg LeBron James: ez vajon túlszárnyalható valaha?

Pénzcentrum
2025. november 19. 18:51

LeBron James újabb mérföldkőhöz érkezett: ő lett az első játékos az NBA történetében, aki 23 egymást követő szezonban lépett pályára - írta meg a BBC.

A 40 éves kosárlabdázó, aki isiász miatt kihagyta csapata első 14 mérkőzését ebben a szezonban, kedden tért vissza a Los Angeles Lakers színeiben. A Utah Jazz elleni 140-126-os hazai győzelem során 30 perc alatt 11 pontot, 12 gólpasszt és 3 lepattanót jegyzett.

James – aki az NBA történetének legeredményesebb pontszerzője – ezzel megdöntötte Vince Carter 22 egymást követő szezonos rekordját. Emellett két hárompontosával megelőzte Reggie Millert is, így már a hatodik helyen áll az NBA örökranglistáján a sikeres hárompontos dobások tekintetében.

"Hosszú ideje nem játszott, így az első visszatérő meccsén fantasztikusan nézett ki" – nyilatkozta csapattársa, Luka Doncic, aki 37 ponttal, 10 gólpasszal, 5 lepattanóval és 4 labdaszerzéssel járult hozzá a győzelemhez.

A Lakers sikerében Austin Reaves 26 ponttal vette ki a részét, míg a Jazz oldalán Keyonte George 34, Lauri Markkanen pedig 31 pontot szerzett. A győzelemmel a Lakers a Nyugati Konferencia negyedik helyére lépett, míg a Jazz a tizedik pozíciót foglalja el.
Címlapkép: Getty Images
#sport #rekord #kosárlabda #NBA #los angeles lakers #lebron james #amerikai sportok

