Ruben Amorim komolyan tervezi a Manchester United legendáinak visszahívását a klubhoz, hogy tapasztalataikkal segítsék a fiatal játékosok fejlődését.
Újabb rekordot döntött meg LeBron James: ez vajon túlszárnyalható valaha?
LeBron James újabb mérföldkőhöz érkezett: ő lett az első játékos az NBA történetében, aki 23 egymást követő szezonban lépett pályára - írta meg a BBC.
A 40 éves kosárlabdázó, aki isiász miatt kihagyta csapata első 14 mérkőzését ebben a szezonban, kedden tért vissza a Los Angeles Lakers színeiben. A Utah Jazz elleni 140-126-os hazai győzelem során 30 perc alatt 11 pontot, 12 gólpasszt és 3 lepattanót jegyzett.
James – aki az NBA történetének legeredményesebb pontszerzője – ezzel megdöntötte Vince Carter 22 egymást követő szezonos rekordját. Emellett két hárompontosával megelőzte Reggie Millert is, így már a hatodik helyen áll az NBA örökranglistáján a sikeres hárompontos dobások tekintetében.
KATTINTS a friss és élő sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera!
"Hosszú ideje nem játszott, így az első visszatérő meccsén fantasztikusan nézett ki" – nyilatkozta csapattársa, Luka Doncic, aki 37 ponttal, 10 gólpasszal, 5 lepattanóval és 4 labdaszerzéssel járult hozzá a győzelemhez.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Lakers sikerében Austin Reaves 26 ponttal vette ki a részét, míg a Jazz oldalán Keyonte George 34, Lauri Markkanen pedig 31 pontot szerzett. A győzelemmel a Lakers a Nyugati Konferencia negyedik helyére lépett, míg a Jazz a tizedik pozíciót foglalja el.
Hatalmas meccsen 4-2-re verték a skótok a dánokat, ezzel az utolsó nap végén álltak a csoport élére, s jutottak ki egyenes ágon.
Az utolsó közép-amerikai selejtezős játéknapon még három válogatott biztosította be vébérészvételét: ketten sok év után térnak vissza, rekorder újonc is van.
Lisa Benn állítása szerint azért vesztette el nemzetközi játékvezetői pozícióját, mert panaszt tett egy játékvezetőket edző szakember által elkövetett fizikai inzultus miatt.
Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ez közel egy évtized után az első nyilvános amerikai megjelenése lesz
A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő kedden értékeli Marco Rossi szövetségi kapitány teljesítményét.
Leszámolnak végre a jegyárakat felpörgető oldalakkal: asztalra csapott a hatóság, nem mehet ez így tovább
A brit versenyhivatal nyolc vállalat ellen indított vizsgálatot tisztességtelen online árképzési gyakorlatok miatt, köztük a StubHub és viagogo jegyértékesítő oldalak ellen is.
A Cincinnati Bengals elkapója, Ja'Marr Chase egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután leköpte a Pittsburgh Steelers játékosát, Jalen Ramsey-t.
Carlos Alcaraz világelső teniszező sérülés miatt visszalépett a spanyol Davis Kupa-csapattól.
Augusztus 1. és 9. között Las Vegasban rendezik jövőre a Pro Handball USA elnevezésű kézilabdatornát, amelynek mezőnyében a Szeged férfi- és a Győr női csapata...
Az ukrán Olekszandr Uszik lemondott a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki övéről, így már nem a profi ökölvívás vitathatatlan nehézsúlyú bajnoka.
Szoboszlai Dominiknek még mindig nagyon fáj az utolsó pillanatban kapott góllal történt kiesés, de azt mondta, a válogatott próbálja a pozitívumokat is megtalálni.
Még a dublini repülőtér is előtte tiszteleg, miután Troy Parrott mesterhármast rúgott a magyaroknak, ezzel pótselejtezőbe juttatva az ír válogatottat.
Anthony Joshua rekordösszegért lép ringbe Jake Paul ellen, a szakértők szerint azonban a pénz az egyetlen indok a mérkőzésre.
Az Egyesült Államok különleges vízumrendszert vezet be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra szurkolók számára, amely gyorsított eljárást biztosít a jegytulajdonosoknak
Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) ingyenes tanácsadást és mentális támogatást nyújt a gyűlölet és diszkrimináció áldozatainak az amatőr labdarúgásban.
Ismert focihuligán nyerte a százmilliós lottófőnyereményt: "Nem érdemeltem meg, de az élet nem fair!"
Az egykor az ellenfél szurkolóit vígan püfölő focihuligán azt mondta: szerinte nem érdemelt ekkora pénzt, az életét viszont megváltoztatta.
Luke Littler 18 évesen a világranglista élére került, ezután megnyerte a Grand Slam of Darts tornát.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.