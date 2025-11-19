2025. november 19. szerda Erzsébet
4 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dinamikus akciófelvétel egy férfiról, aki egy ötös pályán focizik. A kép a játék egy intenzív pillanatát örökíti meg, beleértve a játékos labdába rúgását. A szabadtéri környezetben egy műfüves pálya található hálóval körülvett kerítéss
Sport

Feljelentették a focisták a sportvezetőt: súlyosak a vádak, ki tud mászni belőle?

Pénzcentrum
2025. november 19. 12:44

Ernst Tanner MLS-sportvezető ellen súlyos vádak merültek fel, amelyek szerint homofób, rasszista és szexista megjegyzéseket tett, valamint munkatársát is zaklatta. A Philadelphia Union sportigazgatóját a liga játékosszövetsége jelentette fel - jelentette a The Guardian.

A Major League Soccer Játékosszövetség (MLSPA) januárban átfogó panaszt nyújtott be a liga felé Ernst Tanner, a Philadelphia Union sportigazgatója ellen, amelyet a Guardian megszerzett és áttekintett. A dokumentumban szereplő vádak szerint Tanner többször tett homofób, szexista és rasszista megjegyzéseket, valamint egy munkatársát is többször zaklatta fizikailag.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyik legsúlyosabb incidens 2023 júniusában történt, amikor Tanner állítólag homofób sértést kiáltott egy játékvezetőnek, aki megérintette az egyik játékost. Emellett a vádak szerint kijelentette, hogy "a nők nem valók a férfi labdarúgásba", a fekete játékosokról pedig "úgy beszélt, mintha nem is emberek lennének".

Amerikai Egyesült Államok
Philadelphia Union
Piaci érték: 39,28M
Edző: Bradley Carnell
Jelenlegi helyezés: #1
United States Major League Soccer helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Philadelphia Union
34
20
6
8
57
35
22
66
2.
FC Cincinnati
34
20
5
9
52
40
12
65
3.
Inter Miami CF
34
19
8
7
81
55
26
65
Adatlap létrehozva: 2025.11.19.

A Guardian 17 forrással beszélt, akik megerősítették a vádak jelentős részét, bár senki sem vállalta névvel a nyilatkozatot, félve a szakmai következményektől. A források szerint Tanner viselkedése már 2018-as érkezése óta problémás, és több alkalommal jelentették a klub HR-osztályának, látszólag eredménytelenül.

Tanner ügyvédjén keresztül határozottan tagadta a vádakat, és kijelentette, hogy "három évtizedes pályafutása során mindig tisztességesen és hatékonyan dolgozott egy sokszínű, multikulturális környezetben, magas szakmai normákat képviselve". A Philadelphia Union közleményben jelezte, hogy Tanner korábban részt vett érzékenységi tréningen bizonyos megjegyzései miatt, de nem tudtak az MLSPA panaszában szereplő vádakról.

Az MLS megerősítette, hogy vizsgálatot indított a vádak kapcsán, amelyet idén ősszel lezártak, mivel nem tudták megerősíteni a vádakat. Ennek ellenére kötelezték Tannert egy "strukturált korrekciós program" elvégzésére, amely a szakmai munkahelyi viselkedésre összpontosít.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Tanner az egyik legsikeresebb sportvezető az MLS történetében. Vezetése alatt a Union rendszeresen bejutott a rájátszásba, 2022-ben döntőt játszott, 2020-ban és 2025-ben pedig megnyerte a Supporters' Shield trófeát. Mindezt alacsony költségvetéssel érte el - a 2025-ös csapat mindössze 11 millió dollárt költ játékosokra, ami harmada az Inter Miami büdzséjének.

A források szerint Tanner hatalma csak nőtt az évek során, különösen Jim Curtin vezetőedző 2024-es elbocsátása után. A klub tulajdonosai számára Tanner víziója határozza meg nemcsak az első csapat, hanem az akadémia működését is, és 2024-ben hosszú távú szerződéshosszabbítást kapott.

Az MLS és a Union is jelezte, hogy újranyithatják a vizsgálatot, ha további információk merülnek fel az ügyben.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #BOTRÁNY #feljelentés #sport #egyesült államok #focista #zaklatás #rasszizmus #MLS #amerikai sportok #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:34
13:12
13:01
12:44
12:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 19.
Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?
2025. november 19.
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: közelebb az államcsőd, mint gondoltuk?
2025. november 18.
Ilyen a birtokvédelem 2025-ben: így dobják ki a lakásbitorlókat a bűnvadászok Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 19. szerda
Erzsébet
47. hét
November 19.
Térinformatikai világnap
November 19.
Nemzetközi férfinap
November 19.
A vállalkozó nők világnapja
November 19.
A WC napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
1 hete
Eddig nem látott videó került elő Michael Schumacher tragikus síbalesetéről
3
2 hete
Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?
4
1 hete
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
5
2 hete
Rendkívüli nyilatkozatott tett Szoboszlai Dominik: minden ezen múlik, a pályafutását érinti
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóalap
Az adóalap alapján határozzák meg a fizetendő adó összegét. Az adóalapot ha megszorozzuk az adókulccsal már tudjuk is, hogy mennyit kell befizetnünk a NAV-nak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 13:01
Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 11:15
Hadat üzent Európának a britek új erős embere: a korábbi Brexit-megállapodás is mehet vele a kukába
Agrárszektor  |  2025. november 19. 12:32
Ezek az országok adják a legtöbb bort az EU-ban: ki nem találnád, melyek