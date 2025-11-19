Feljelentették a focisták a sportvezetőt: súlyosak a vádak, ki tud mászni belőle?

Ernst Tanner MLS-sportvezető ellen súlyos vádak merültek fel, amelyek szerint homofób, rasszista és szexista megjegyzéseket tett, valamint munkatársát is zaklatta. A Philadelphia Union sportigazgatóját a liga játékosszövetsége jelentette fel - jelentette a The Guardian.

A Major League Soccer Játékosszövetség (MLSPA) januárban átfogó panaszt nyújtott be a liga felé Ernst Tanner, a Philadelphia Union sportigazgatója ellen, amelyet a Guardian megszerzett és áttekintett. A dokumentumban szereplő vádak szerint Tanner többször tett homofób, szexista és rasszista megjegyzéseket, valamint egy munkatársát is többször zaklatta fizikailag.

Az egyik legsúlyosabb incidens 2023 júniusában történt, amikor Tanner állítólag homofób sértést kiáltott egy játékvezetőnek, aki megérintette az egyik játékost. Emellett a vádak szerint kijelentette, hogy "a nők nem valók a férfi labdarúgásba", a fekete játékosokról pedig "úgy beszélt, mintha nem is emberek lennének".

Amerikai Egyesült Államok Philadelphia Union Piaci érték: 39,28M Edző: Bradley Carnell Bajnokság: United States Major League Soccer Jelenlegi helyezés: #1 United States Major League Soccer helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Philadelphia Union 34 20 6 8 57 35 22 66 2. FC Cincinnati 34 20 5 9 52 40 12 65 3. Inter Miami CF 34 19 8 7 81 55 26 65 Adatlap létrehozva: 2025.11.19.

A Guardian 17 forrással beszélt, akik megerősítették a vádak jelentős részét, bár senki sem vállalta névvel a nyilatkozatot, félve a szakmai következményektől. A források szerint Tanner viselkedése már 2018-as érkezése óta problémás, és több alkalommal jelentették a klub HR-osztályának, látszólag eredménytelenül.

Tanner ügyvédjén keresztül határozottan tagadta a vádakat, és kijelentette, hogy "három évtizedes pályafutása során mindig tisztességesen és hatékonyan dolgozott egy sokszínű, multikulturális környezetben, magas szakmai normákat képviselve". A Philadelphia Union közleményben jelezte, hogy Tanner korábban részt vett érzékenységi tréningen bizonyos megjegyzései miatt, de nem tudtak az MLSPA panaszában szereplő vádakról.

Az MLS megerősítette, hogy vizsgálatot indított a vádak kapcsán, amelyet idén ősszel lezártak, mivel nem tudták megerősíteni a vádakat. Ennek ellenére kötelezték Tannert egy "strukturált korrekciós program" elvégzésére, amely a szakmai munkahelyi viselkedésre összpontosít.

Tanner az egyik legsikeresebb sportvezető az MLS történetében. Vezetése alatt a Union rendszeresen bejutott a rájátszásba, 2022-ben döntőt játszott, 2020-ban és 2025-ben pedig megnyerte a Supporters' Shield trófeát. Mindezt alacsony költségvetéssel érte el - a 2025-ös csapat mindössze 11 millió dollárt költ játékosokra, ami harmada az Inter Miami büdzséjének.

A források szerint Tanner hatalma csak nőtt az évek során, különösen Jim Curtin vezetőedző 2024-es elbocsátása után. A klub tulajdonosai számára Tanner víziója határozza meg nemcsak az első csapat, hanem az akadémia működését is, és 2024-ben hosszú távú szerződéshosszabbítást kapott.

Az MLS és a Union is jelezte, hogy újranyithatják a vizsgálatot, ha további információk merülnek fel az ügyben.