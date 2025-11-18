2025. november 18. kedd Jenő
1 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, miután csapata 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen 2025. november 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Kiderült: ekkor dől el, elküldi-e Marco Rossit az MLSZ - beszámolót várnak a szövetségi kapitánytól

Pénzcentrum
2025. november 18. 17:50

A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő kedden értékeli Marco Rossi szövetségi kapitány teljesítményét a válogatott Nemzetek Ligája-szereplését követően, miközben a szakember jövője bizonytalanná vált a csapat gyenge eredményei miatt.  

Marco Rossi szövetségi kapitány a vasárnapi vereséget követően elhagyta Magyarországot, és hazájában, Olaszországban dolgozza fel a kudarcot. A 2-3-as vereséggel szertefoszlottak a magyar válogatott világbajnoki reményei, ami után a kapitány jövője is kérdésessé vált.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár az MLSZ elnöksége májusban 2030-ig hosszabbította meg Rossi szerződését, a korábban egyértelmű szurkolói támogatást élvező kapitány megítélése mostanra jelentősen megosztottá vált. A 2018 júniusa óta hivatalban lévő szakember irányítása alatt a válogatott eredményessége 2023 végéig - kisebb hullámvölgyekkel - felfelé ívelő pályát mutatott, az utóbbi két évben azonban jelentősen visszaesett a csapat teljesítménye.

A statisztikák szerint az elmúlt időszakban tizenhét tétmérkőzésből mindössze négyet nyert meg a válogatott (Skócia, Bosznia és kétszer Örményország ellen), és 2019 óta először zárja több vereséggel, mint győzelemmel az évet (3-2-5).

A kapitány maga is bizonytalanságot sugallt a jövőjével kapcsolatban a vasárnapi mérkőzés után. Török Gábor, az MLSZ elnökségi tagja hétfői bejegyzésében tovább fokozta a találgatásokat. A Rangadónak a szövetség a következő hivatalos választ küldte:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az MLSZ elnöksége negyedévente ülésezik az előzetesen elfogadott naptárnak megfelelően. Az év utolsó személyes ülésének dátuma november 25., kedd, mely egyben a Magyar Labdarúgás Napja. A számos napirendi pont között szerepel a szövetségi kapitány beszámolója is. Az elnökségi ülésről a szokásos gyakorlatnak megfelelően az MLSZ az ülést követően tájékoztatja a közvéleményt.

Kapcsolódó cikkeink:

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #világbajnokság #mlsz #török gábor #marco rossi #nemzetek ligája

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:33
18:15
18:01
17:54
17:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 18.
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2025. november 18.
Ez lenne a nagybetűs jólét Magyarországon: sorra lehagynak minket az új bezzegországok - lenne mit tanulni tőlük
2025. november 18.
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
2 hete
Megszűnhet a legendás magyar kézilabdacsapat: nagyon nagy a baj, hamarosan elfogy a pénz
3
1 hete
Eddig nem látott videó került elő Michael Schumacher tragikus síbalesetéről
4
2 hete
Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?
5
1 hete
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Zöld Kártya
nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylat, amely azt igazolja, hogy az üzembentartó a hazájában olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, amely érvényes a külföldön (Európában) okozott károkra is. A Zöld Kártyát a felelősségbiztosító - kérésre - állítja ki, és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 17:54
Kvíz: Szenvedélyed a magyar történelem? Mutasd, mit tudsz a középkori végvárakról, híres vitézeikről!
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 17:10
Kihirdették a győztest: ez lett 2025-ben az Év Bejglije, nem hiszed el, mivel van töltve
Agrárszektor  |  2025. november 18. 17:34
Gyakran veszel pékárut a boltokban? Nem árt, ha ezzel tisztában vagy