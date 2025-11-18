A brit versenyhivatal nyolc vállalat ellen indított vizsgálatot tisztességtelen online árképzési gyakorlatok miatt, köztük a StubHub és viagogo jegyértékesítő oldalak ellen is.
Kiderült: ekkor dől el, elküldi-e Marco Rossit az MLSZ - beszámolót várnak a szövetségi kapitánytól
A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő kedden értékeli Marco Rossi szövetségi kapitány teljesítményét a válogatott Nemzetek Ligája-szereplését követően, miközben a szakember jövője bizonytalanná vált a csapat gyenge eredményei miatt.
Marco Rossi szövetségi kapitány a vasárnapi vereséget követően elhagyta Magyarországot, és hazájában, Olaszországban dolgozza fel a kudarcot. A 2-3-as vereséggel szertefoszlottak a magyar válogatott világbajnoki reményei, ami után a kapitány jövője is kérdésessé vált.
Bár az MLSZ elnöksége májusban 2030-ig hosszabbította meg Rossi szerződését, a korábban egyértelmű szurkolói támogatást élvező kapitány megítélése mostanra jelentősen megosztottá vált. A 2018 júniusa óta hivatalban lévő szakember irányítása alatt a válogatott eredményessége 2023 végéig - kisebb hullámvölgyekkel - felfelé ívelő pályát mutatott, az utóbbi két évben azonban jelentősen visszaesett a csapat teljesítménye.
A statisztikák szerint az elmúlt időszakban tizenhét tétmérkőzésből mindössze négyet nyert meg a válogatott (Skócia, Bosznia és kétszer Örményország ellen), és 2019 óta először zárja több vereséggel, mint győzelemmel az évet (3-2-5).
A kapitány maga is bizonytalanságot sugallt a jövőjével kapcsolatban a vasárnapi mérkőzés után. Török Gábor, az MLSZ elnökségi tagja hétfői bejegyzésében tovább fokozta a találgatásokat. A Rangadónak a szövetség a következő hivatalos választ küldte:
Az MLSZ elnöksége negyedévente ülésezik az előzetesen elfogadott naptárnak megfelelően. Az év utolsó személyes ülésének dátuma november 25., kedd, mely egyben a Magyar Labdarúgás Napja. A számos napirendi pont között szerepel a szövetségi kapitány beszámolója is. Az elnökségi ülésről a szokásos gyakorlatnak megfelelően az MLSZ az ülést követően tájékoztatja a közvéleményt.
Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
Győzelem és portugál segítség esetén mennybe menne Marco Rossi csapata, egy vereség viszont egy szívfacsaró kiesést jelentene a további kvalifikációs küzdelemből.
