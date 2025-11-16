A portugál labdarúgó-bírók tiltakozásba kezdtek a klubok és tisztviselők részéről tapasztalt megfélemlítés ellen, miután több súlyos incidens is történt az elmúlt időszakban.
Ilyen nincs! Az utolsó pillanatban kapott ki a válogatott, lemaradunk a világbajnokságról
2026-ban sem lesz ott a magyar válogatott a világbajnokságon, miután az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól, így a pótselejtezőn sem lehet ott márciusban.
A magyar labdarúgó-válogatott utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről.
Az első félidőben a magyar válogatott kimondottan jól játszott: rögtön a harmadik perc végén egy szöglet után Lukács Dániel fejelt az írek kapujába. Néhány perccel később azonban az előny semmivé foszlott, egy tizenegyesből Parrott egyenlített.
A félidő vége felé azonban megint nálunk volt az előny: a Fradi csatára, Varga Barnabás a válogatott idei legnagyobb gójját rúgta meg, így 2-1-re vezetett a magyar válogatott a félidőben.
Ahogy az a SportOnline statisztikáin is látszik, a második játékrész jó részében csak csordogált a játék, egészen a nyolcvanadik percig, amikor Parrott emelt szép gólt a magyar kapuba. Itt már érezhető volt, hogy meleg lehet a vége, ugyanis ekkor már percek óta az írek domináltak. Ennek pedig a legeslegvégén meglett az eredménye: jóval túl a jelzett hosszabbításban megint Parrott nyúlt bele egy labdába, beállítva ezzel a 3-2-es végeredményt.
A lehetőség így elúszott, magyar válogatott tehát most sem lesz ott a nyári világbajnokságon!
Fotó: Illyés Tibor, MTI/MTVA
