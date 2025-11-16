Ilyen nincs! Az utolsó pillanatban kapott ki a válogatott, lemaradunk a világbajnokságról

2026-ban sem lesz ott a magyar válogatott a világbajnokságon, miután az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól, így a pótselejtezőn sem lehet ott márciusban.

A magyar labdarúgó-válogatott utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről.

Az első félidőben a magyar válogatott kimondottan jól játszott: rögtön a harmadik perc végén egy szöglet után Lukács Dániel fejelt az írek kapujába. Néhány perccel később azonban az előny semmivé foszlott, egy tizenegyesből Parrott egyenlített.

A félidő vége felé azonban megint nálunk volt az előny: a Fradi csatára, Varga Barnabás a válogatott idei legnagyobb gójját rúgta meg, így 2-1-re vezetett a magyar válogatott a félidőben.

VB selejtezők (Európa) 10. forduló Magyarország 2 3 Írország Félidő: 2-1 2025. november 16. vasárnap 15:00 | Puskas Arena, Budapest Hazai gólszerzők 3' Dániel Lukács, 37' Barnabás Varga Vendég gólszerzők 15' Troy Parrott (11-esből), 80' Troy Parrott, 96' Troy Parrott 53 Labdabirtoklási arány 47 105 Támadások 98 52 Veszélyes támadások 38 7 Kaput eltaláló lövések 5 3 Kaput elkerülő lövések 3 8 Szögletek 2 2 Sárga lapok 4 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 1 Adatlap létrehozva: 2025.11.16.

Ahogy az a SportOnline statisztikáin is látszik, a második játékrész jó részében csak csordogált a játék, egészen a nyolcvanadik percig, amikor Parrott emelt szép gólt a magyar kapuba. Itt már érezhető volt, hogy meleg lehet a vége, ugyanis ekkor már percek óta az írek domináltak. Ennek pedig a legeslegvégén meglett az eredménye: jóval túl a jelzett hosszabbításban megint Parrott nyúlt bele egy labdába, beállítva ezzel a 3-2-es végeredményt.

A lehetőség így elúszott, magyar válogatott tehát most sem lesz ott a nyári világbajnokságon!

Fotó: Illyés Tibor, MTI/MTVA