2025. november 16. vasárnap Ödön
9 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
Serie A
La Liga
| |
Bundesliga
Ligue 1
VB selejtezők (Európa)
| | | |
Serie A
La Liga
| |
Bundesliga
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. november 16.Szalai Attila (b) és az ír Chiedozie Ogbene a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Ilyen nincs! Az utolsó pillanatban kapott ki a válogatott, lemaradunk a világbajnokságról

Pénzcentrum/MTI
2025. november 16. 17:15

2026-ban sem lesz ott a magyar válogatott a világbajnokságon, miután az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól, így a pótselejtezőn sem lehet ott márciusban. 

A magyar labdarúgó-válogatott utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az első félidőben a magyar válogatott kimondottan jól játszott: rögtön a harmadik perc végén egy szöglet után Lukács Dániel fejelt az írek kapujába. Néhány perccel később azonban az előny semmivé foszlott, egy tizenegyesből Parrott egyenlített.

A félidő vége felé azonban megint nálunk volt az előny: a Fradi csatára, Varga Barnabás a válogatott idei legnagyobb gójját rúgta meg, így 2-1-re vezetett a magyar válogatott a félidőben.

VB selejtezők (Európa) 10. forduló
Magyarország
2
3
Írország
Félidő: 2-1
2025. november 16. vasárnap 15:00
|
Puskas Arena, Budapest
Hazai gólszerzők
3' Dániel Lukács, 37' Barnabás Varga
Vendég gólszerzők
15' Troy Parrott (11-esből), 80' Troy Parrott, 96' Troy Parrott
53
Labdabirtoklási arány
47
105
Támadások
98
52
Veszélyes támadások
38
7
Kaput eltaláló lövések
5
3
Kaput elkerülő lövések
3
8
Szögletek
2
2
Sárga lapok
4
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
1
Adatlap létrehozva: 2025.11.16.

 

Ahogy az a SportOnline statisztikáin is látszik, a második játékrész jó részében csak csordogált a játék, egészen a nyolcvanadik percig, amikor Parrott emelt szép gólt a magyar kapuba. Itt már érezhető volt, hogy meleg lehet a vége, ugyanis ekkor már percek óta az írek domináltak. Ennek pedig a legeslegvégén meglett az eredménye: jóval túl a jelzett hosszabbításban megint Parrott nyúlt bele egy labdába, beállítva ezzel a 3-2-es végeredményt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A lehetőség így elúszott, magyar válogatott tehát most sem lesz ott a nyári világbajnokságon! 

Fotó: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#sport #labdarúgás #magyar válogatott #világbajnokság #puskás aréna #marco rossi #vb 2026 #vb-selejtezők #vereség #varga barnabás #írország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:04
17:15
17:04
16:06
15:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 15.
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
2025. november 16.
Itt a lista: ezek a legolcsóbb fővárosi lakások, amelyekre fel lehet venni az Otthon Start hitelt
2025. november 16.
Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk
2025. november 15.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 16. vasárnap
Ödön
46. hét
November 16.
A tolerancia nemzetközi napja
November 16.
A flamenco világnapja
November 16.
A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
2 hete
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
3
2 hete
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
4
2 hete
Gyászol a sportvilág: meghalt a legidősebb olimpiai bajnok, Keleti Ágnestől vette át a címet
5
2 hete
Megszűnhet a legendás magyar kézilabdacsapat: nagyon nagy a baj, hamarosan elfogy a pénz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 18:04
Kvíz: Azt hiszed, jól ismered Budapestet? Ezek a kérdések még a fővárosiakat is jól megizzasztják
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 16:06
A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten, vasárnap
Agrárszektor  |  2025. november 16. 17:34
Megbolondult a november: ilyen idő lesz holnap