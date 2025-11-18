2025. november 18. kedd Jenő
8 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. november 16.Az ír Troy Parrott, miután tizenegyesből gólt szerzett a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Mindenki megőrül Írország új hőséért: még a repteret is átnevezhetik utána?

Pénzcentrum
2025. november 18. 11:12

Troy Parrott történelmi mesterhármast szerzett a magyar válogatott ellen, amivel a pótselejtezőbe repítette az ír csapatot. A 23 éves csatár exkluzív interjúban mesélt a karrierje legfontosabb góljairól és az azóta tapasztalt hihetetlen fogadtatásról - tette ezt a BBC-nek.

"Valószínűleg már ötszázszor néztem vissza a gólt – minden alkalommal, amikor a telefonomhoz nyúlok, ott van" – nyilatkozta Parrott a BBC Sportnak a Magyarország elleni sorsdöntő találatáról. "Még tegnap este sem tudtam aludni, folyton ezt képzeltem el újra és újra. Általában nem vagyok érzelmes típus, de ez volt az első alkalom évek óta, hogy sírtam. Korábban is szereztem már gólokat, de egyik sem volt olyan jelentőségű, mint az utolsó Magyarország ellen."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A budapesti mérkőzés egy felejthetetlen hét csúcspontja volt Parrott és az ír válogatott számára. A 23 éves csatár előzőleg két gólt szerzett a Portugália elleni 2-0-s győzelem során, ami esélyt adott Heimir Hallgrimsson csapatának, hogy a márciusi pótselejtezőkön keresztül kijusson a világbajnokságra. Ezt követte a Magyarország elleni mesterhármas, amit Parrott maga is nehezen fog fel.

VB selejtezők (Európa) 10. forduló
Magyarország
2
3
Írország
Félidő: 2-1
2025. november 16. vasárnap 15:00
|
Puskas Arena, Budapest
Hazai gólszerzők
3' Dániel Lukács, 37' Barnabás Varga
Vendég gólszerzők
15' Troy Parrott (11-esből), 80' Troy Parrott, 96' Troy Parrott
53
Labdabirtoklási arány
47
105
Támadások
98
52
Veszélyes támadások
38
7
Kaput eltaláló lövések
5
3
Kaput elkerülő lövések
3
8
Szögletek
2
2
Sárga lapok
4
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
1
Adatlap létrehozva: 2025.11.18.

"Azt hiszem, ami Portugália ellen, majd vasárnap este történt, azt valahogy meg kellett írni" – mondta. "Mindannyian egy okból vagyunk itt, keményen dolgozunk, hogy ott legyünk, ahol vagyunk. De fekhetsz az ágyban és elképzelheted, hogyan szeretnéd, hogy alakuljanak a dolgok, és az elmúlt hetem olyan volt, amit el sem tudsz képzelni."

Az meccs óta eltelt másfél napban Parrott lett Dublin és egész Írország ünnepelt hőse. A közösségi média tele van az őrült ünneplési jelenetekkel Írországból. A dublini repülőtér hivatalos X-fiókján még át is nevezte magát Troy Parrott repülőtérre. "Igen, láttam a dublini repülőtér dolgát – imádom ezeket" – mondta az AZ Alkmaar csatára. "Őrület. Talán elfogult vagyok, de az írek jobban támogatják sajátjaikat, mint bárki más. Ez igazán különleges dolog."

Parrott karrierje nem volt mindig zökkenőmentes. A Tottenham akadémiájáról indulva több kölcsönjáték után – Ipswich, Millwall, MK Dons és Preston – 2024 nyarán igazolt véglegesen az AZ Alkmaarhoz. "A tegnap esti ünneplés részben annak szólt, hogy a karrierem eddig nem volt könnyű" – magyarázta. "Kockázatot kellett vállalnom, hogy különböző helyekre költözzek. Elbuktak, felálltam. Újra elbuktak, majd újra felálltam."

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

"Hollandiába költözni azt az érzést adta, hogy szükség van rám, értékelnek, és néha egy játékosnak csak erre van szüksége. Tudom, hogy az angliai játék nem ment olyan jól, és hidd el, nagyon ostoroztam magam miatta. Szóval amikor arról volt szó, hogy külföldre költözzek, azt gondoltam: 'Mi a legrosszabb, ami történhet?' És tényleg szeretem, értékelve érzem magam, és kicsit kikerültem a reflektorfényből, ami évekig nem adatott meg."

Parrott valószínűleg soha többé nem tudja elkerülni a reflektorfényt – legalábbis Írországban nem. A játékos tréfásan megjegyezte, hogy nem tervez tetoválást a gólról, de "amikor kijutunk a világbajnokságra, akkor igen!"

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#foci #sport #magyar válogatott #vb 2026 #vb-selejtezők #selejtező #gól #írország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:13
12:01
11:55
11:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 18.
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
2025. november 17.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
2025. november 17.
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
2 hete
Megszűnhet a legendás magyar kézilabdacsapat: nagyon nagy a baj, hamarosan elfogy a pénz
3
1 hete
Eddig nem látott videó került elő Michael Schumacher tragikus síbalesetéről
4
2 hete
Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?
5
1 hete
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
PÉNZÜGYI KISOKOS
SWIFT
A SWIFT kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik. A nemzetközi átutalást indító banknál a kedvezményezett bankjának SWIFT kódját kell megadni

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 12:13
A Big Mac‑index lebuktatta Trumpot: Amerika elképesztő ütemben drágul, hiába ígérgetnek fűt-fát
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 11:55
Friss! Óriási bejelentést tett a Wizz Air: újabb elképesztő úti célokba repülhetnek a magyar utasok
Agrárszektor  |  2025. november 18. 11:28
Hihetetlen dolog derült ki ezekről a madarakról: a kutatók is meglepődtek