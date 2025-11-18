Mindenki megőrül Írország új hőséért: még a repteret is átnevezhetik utána?

Anthony Joshua rekordösszegért lép ringbe Jake Paul ellen, a szakértők szerint azonban a pénz az egyetlen indok a mérkőzésre.
Troy Parrott történelmi mesterhármast szerzett a magyar válogatott ellen, amivel a pótselejtezőbe repítette az ír csapatot. A 23 éves csatár exkluzív interjúban mesélt a karrierje legfontosabb góljairól és az azóta tapasztalt hihetetlen fogadtatásról - tette ezt a BBC-nek.
"Valószínűleg már ötszázszor néztem vissza a gólt – minden alkalommal, amikor a telefonomhoz nyúlok, ott van" – nyilatkozta Parrott a BBC Sportnak a Magyarország elleni sorsdöntő találatáról. "Még tegnap este sem tudtam aludni, folyton ezt képzeltem el újra és újra. Általában nem vagyok érzelmes típus, de ez volt az első alkalom évek óta, hogy sírtam. Korábban is szereztem már gólokat, de egyik sem volt olyan jelentőségű, mint az utolsó Magyarország ellen."
A budapesti mérkőzés egy felejthetetlen hét csúcspontja volt Parrott és az ír válogatott számára. A 23 éves csatár előzőleg két gólt szerzett a Portugália elleni 2-0-s győzelem során, ami esélyt adott Heimir Hallgrimsson csapatának, hogy a márciusi pótselejtezőkön keresztül kijusson a világbajnokságra. Ezt követte a Magyarország elleni mesterhármas, amit Parrott maga is nehezen fog fel.
"Azt hiszem, ami Portugália ellen, majd vasárnap este történt, azt valahogy meg kellett írni" – mondta. "Mindannyian egy okból vagyunk itt, keményen dolgozunk, hogy ott legyünk, ahol vagyunk. De fekhetsz az ágyban és elképzelheted, hogyan szeretnéd, hogy alakuljanak a dolgok, és az elmúlt hetem olyan volt, amit el sem tudsz képzelni."
Az meccs óta eltelt másfél napban Parrott lett Dublin és egész Írország ünnepelt hőse. A közösségi média tele van az őrült ünneplési jelenetekkel Írországból. A dublini repülőtér hivatalos X-fiókján még át is nevezte magát Troy Parrott repülőtérre. "Igen, láttam a dublini repülőtér dolgát – imádom ezeket" – mondta az AZ Alkmaar csatára. "Őrület. Talán elfogult vagyok, de az írek jobban támogatják sajátjaikat, mint bárki más. Ez igazán különleges dolog."
Dublin Airport admin waking up and releasing they took it upon themselves to rename the airport yesterday… 🦜 pic.twitter.com/vM7m6W69GO— Troy Parrott International Airport 🦜 (@DublinAirport) November 17, 2025
Parrott karrierje nem volt mindig zökkenőmentes. A Tottenham akadémiájáról indulva több kölcsönjáték után – Ipswich, Millwall, MK Dons és Preston – 2024 nyarán igazolt véglegesen az AZ Alkmaarhoz. "A tegnap esti ünneplés részben annak szólt, hogy a karrierem eddig nem volt könnyű" – magyarázta. "Kockázatot kellett vállalnom, hogy különböző helyekre költözzek. Elbuktak, felálltam. Újra elbuktak, majd újra felálltam."
"Hollandiába költözni azt az érzést adta, hogy szükség van rám, értékelnek, és néha egy játékosnak csak erre van szüksége. Tudom, hogy az angliai játék nem ment olyan jól, és hidd el, nagyon ostoroztam magam miatta. Szóval amikor arról volt szó, hogy külföldre költözzek, azt gondoltam: 'Mi a legrosszabb, ami történhet?' És tényleg szeretem, értékelve érzem magam, és kicsit kikerültem a reflektorfényből, ami évekig nem adatott meg."
Parrott valószínűleg soha többé nem tudja elkerülni a reflektorfényt – legalábbis Írországban nem. A játékos tréfásan megjegyezte, hogy nem tervez tetoválást a gólról, de "amikor kijutunk a világbajnokságra, akkor igen!"
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
