Nem tűrnek tovább a szövetségnél: segítenek az áldozatoknak, egyre csúnyább a zaklatási ügy

Pénzcentrum
2025. november 17. 17:44

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) ingyenes tanácsadást és mentális támogatást nyújt a gyűlölet és diszkrimináció áldozatainak az amatőr labdarúgásban, miután jelentősen megnövekedett a diszkriminatív visszaélések száma - írta a The Guardian.

A 2023-24-es szezonban 17%-kal nőtt a diszkriminációval kapcsolatos vádak száma, és 13%-kal emelkedtek a súlyos kötelességszegésre vonatkozó vádak az amatőr férfi és női labdarúgásban. A felmérések szerint a résztvevők 70%-a – beleértve a játékosokat, játékvezetőket és nézőket – arról számolt be, hogy a nem megfelelő viselkedés jelentős hatással van rájuk.

Az FA a Tony Adams korábbi angol és Arsenal védő által alapított Sporting Chance jótékonysági szervezet segítségével támogatja a visszaélések áldozatait. A szolgáltatást igénybe vevők számára legfeljebb hat tanácsadási alkalmat biztosítanak – kivételes esetekben további támogatással – személyesen vagy online, valamint önápolási módszereket is tanítanak nekik.

A szövetség keményebb szankciókat vezet be a szabálysértésekért, és arra ösztönzi a résztvevőket, hogy jelentsék az incidenseket. Ugyanakkor a jelentett esetek vélhetően nem mutatják a diszkrimináció teljes mértékét, mivel sok incidens bejelentetlen marad. Az amatőr résztvevők 70%-a nem hiszi, hogy egy incidens bejelentése vádemeléshez vezetne, bár az FA szerint a bejelentések 63%-a eredményez vádemelést.

A 2023-24-es szezonban, amikor a vádak 71%-a bizonyítást nyert, a diszkriminatív vétségekért kiszabott átlagos eltiltás hét mérkőzés volt. Rekordszámú, 5500 mérkőzésre szóló eltiltást adtak ki, és a vétkezőket 1300 órányi oktatási kurzusra küldték.

Az idei szezonban is folytatódik az FA viselkedésjavító programja. Bevezették a csak-kapitányok protokollt, amely szerint csak a csapatkapitányok fordulhatnak a játékvezetőhöz egy döntés megvitatása céljából. Emellett tesztelik a lehiggadási időszakokat, amikor a játékvezetők a büntetőterületekre küldhetik a csapatokat, ha a mérkőzés túl feszültté válik. Egyes ligákban a játékvezetők testkamerákat is viselnek elrettentésként.

Angliában körülbelül 15 millió ember játszik amatőr labdarúgást. Az FA célja, hogy ezt a számot 2028-ig 200 000 fővel növelje.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #anglia #diszkrimináció #labdarúgás #áldozat #zaklatás #bántalmazás #szövetség #angol foci #angol bajnokság

