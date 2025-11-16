Győzelem és portugál segítség esetén mennybe menne Marco Rossi csapata, egy vereség viszont egy szívfacsaró kiesést jelentene a további kvalifikációs küzdelemből.
Újabb sportágba törhet be a mesterséges intelligencia: meglepődsz. ha meglátod, melyik az
Az olimpiai és világbajnoki tornasport bírói rendszerét forradalmasíthatja a mesterséges intelligencia, amely a jövőben pontosabb és átláthatóbb értékelést biztosíthat a szubjektív megítélésű sportágban - számolt be a Forbes SportsMoney.
A tornasportban a bírói döntések körüli viták gyakran nagyobb figyelmet kapnak, mint maguk a gyakorlatok. A 2024-es párizsi olimpián a történelmi talajtorna dobogó örömét gyorsan beárnyékolta egy pontozási vita. Hasonló ellentmondásos eredmények korábban is előfordultak, legutóbb a 2025-ös világbajnokságon, ahol Angelina Melnikova vitatott győzelmet aratott az amerikai Leanne Wong felett.
A viták középpontjában általában a pontatlan vagy vitatható bírói döntések állnak, amelyek megoldására egyre többen a mesterséges intelligenciában látják a jövőt. Morinari Watanabe, a Nemzetközi Tornaszövetség elnöke a 2025-ös jakartai világbajnokság előtt hangsúlyozta: "A csarnokban látni fogjátok a tornasportot AI-jal integrálva. Ezzel a technológiával minden könnyebben érthető és átláthatóbb lesz."
Alain Zobrist, a Swiss Timing vezérigazgatója, akit "az olimpiák időmérőjeként" is emlegetnek, részletesen beszélt a technológiai fejlesztésekről. A Swiss Timing már a párizsi olimpián bemutatta a számítógépes látás technológiáját a műugrásban, és tervezik bevezetését a 2026-os téli olimpián a műkorcsolyában, valamint a big air, félcső és síugrás versenyeken is.
Zobrist szerint a számítógépes látás technológiája "nagy potenciállal" rendelkezik a tornasportban is. Jelenleg a bírók fejlett videó visszajátszó rendszert használnak, amellyel képkockáról képkockára nagyíthatnak egy-egy mozdulatot. A jövőben ez a technológia segíthet a bíróknak pontosabban meghatározni a forgások és szaltók helyes végrehajtását, vagy azt, hogy egy versenyző átlépte-e a talaj határvonalát.
Sokan felvetették, hogy a talajgyakorlatok esetében érzékelők bevezetése megoldhatná a határvonal-átlépések körüli vitákat, hasonlóan az úszásban használt érintőpanelekhez. Zobrist szerint azonban ez egyelőre nem kivitelezhető, mivel az érzékelőknek rendkívül pontosan kellene meghatározniuk a pozíciót, és "apró különbségeket" kellene érzékelniük.
Brett Wendler, a Daktronics alelnöke további akadályokat említett: "Egy talajérzékelő rendszer bevezetése számos logisztikai kihívással járna. Először is biztonságosnak kell lennie a sportolók számára, majd megbízható megoldást kell nyújtania. Több tervezési iterációra és alapos tesztelésre lenne szükség annak megerősítéséhez, hogy nem befolyásolja a sportolók teljesítményét és nem jelent veszélyt." Emellett a költségek is prohibitívak lehetnek sok szervezet számára.
A szakértők egyetértenek abban, hogy a bírói integritás és az átláthatóság a legfontosabb prioritás. "A teljes átláthatóság abszolút kulcsfontosságú bármely sportágban, amikor az eredmények integritásának védelméről van szó" - mondja Zobrist. A számítógépes látás fejlődésével lehetőség nyílik arra, hogy további információkat biztosítsanak a közönség számára, akár a stadionban, akár a televízióban.
Ahogy a számítógépes látás technológiája fejlődik, a tornabírók egyre tájékozottabbak és technológiailag felkészültebbek lesznek. A következő lépés annak biztosítása lesz, hogy ez a fokozott átláthatóság és pontosság a sportolók, edzők és nézők számára is elérhető legyen, lehetővé téve mindenki számára, hogy értékelje a sportág új precizitását.
címlapkép: Erdem Sahin, MTI/MTVA
Továbbra is a 2008 óta világbajnoki cím nélkül álló Ferrari a legértékesebb csapat a Forma-1-ben - derült ki egy sportgazdasági szaklap elemzéséből.
Heimir Hallgrímsson szerint az ír labdarúgó-válogatottnak van esélye a győzelemre vasárnap délután a Puskás Arénában
Luis Rubiales, a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) korábbi, kegyvesztett elnökére tojásokat dobtak új könyvének madridi bemutatóján.
Több mint 9700 dollár értékű baseball- és Pokémon-kártyát loptak el Tom Brady new york-i üzletéből, ahol a tolvaj egy fizetési trükkel játszotta ki a rendszert.
Hihetetlen tettre készül két aprócska ország: Curacao és Suriname is hamarabb juthat vb-re, mint a magyarok
Suriname és Curacao válogatottja is újabb lépést tett a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra való kijutás felé, korábban egyikük sem jutott ki soha.
A magyar labdarúgó-válogatottnak több mint 80 százaléka esélye van arra, hogy megszerezze a világbajnoki selejtezők F csoportjában a pótselejtezőt érő második helyet.
Egy Washington Commanders-szurkolót örökre kitiltottak a Northwest Stadionból, miután a pályára rohant a Detroit Lions elleni mérkőzés során
Bukayo Saka kulcsszereplővé vált Anglia világbajnoki reményeiben, és ez azon a tegnapi meccsen is jól látszott, ahol a csapat 2-0-ra legyőzte Szerbiát
Cristiano Ronaldo piros lapot kapott a csütörtök esti selejtezőn, miután összetűzésbe került Dara O'Shea ír védővel.
A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra győzött csütörtökön az örmény csapat vendégeként a jereváni világbajnoki selejtezőmérkőzésen. A gólt Varga Barnabás szerezte.
A Manchester United ellen jogi eljárás indult, miután egy egykori alkalmazottját, Billy Wattsot gyermekkori szexuális visszaélésekkel vádolták meg.
A fehérorosz világelső Arina Szabalenka kereste a legtöbb pénzt a női teniszezők közül 2025-ben 15 millió 8519 dollárt összeütve.
Hatalmas változás készülhet a jövő évi olimpiára: nagyban érinti a magyar sportolókat, ebből mi lesz?
Az előző olimpiákétól eltérő lesz, ám még nem végleges a formája a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok férfi és női vízilabda-tornájának.
Rob Gronkowski, a négyszeres Super Bowl-győztes korábbi NFL-játékos egy napra visszatért a New England Patriotshoz, hogy hivatalosan is a csapatnál vonulhasson vissza.
Ederson, a Manchester City kapusa elárulta, hogy már egy évvel korábban is távozni akart a klubtól, mielőtt idén nyáron a Fenerbahcéhoz igazolt.
Anthony Joshua és Jake Paul decemberi nehézsúlyú mérkőzésének részleteit éppen most véglegesítik, a részleteket a Netflix hétfőn jelenthet be hivatalosan.
Negyvenegy évvel ezelőtt, 1984. november 13-án Soren Lerby dán középpályás sporttörténelmet írt.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság résztvevőinek köre szép lassan kialakul, eddig 28 csapat biztosította helyét a tornán - ma azonban még többen is bebiztosíthatják a szereplést.
