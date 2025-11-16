2025. november 16. vasárnap Ödön
Antalya, 2023. április 11.Az osztrák Severin Kranzlmüller a gyûrûgyakorlatát mutatja be a férfi csapatverseny selejtezõjében az antalyai olimpiai kvalifikációs torna Európa-bajnokság kezdõnapján, 2023. április 11-én.MTI/EPA/Erdem S
Sport

Újabb sportágba törhet be a mesterséges intelligencia: meglepődsz. ha meglátod, melyik az

Pénzcentrum
2025. november 16. 12:09

Az olimpiai és világbajnoki tornasport bírói rendszerét forradalmasíthatja a mesterséges intelligencia, amely a jövőben pontosabb és átláthatóbb értékelést biztosíthat a szubjektív megítélésű sportágban - számolt be a Forbes SportsMoney.

A tornasportban a bírói döntések körüli viták gyakran nagyobb figyelmet kapnak, mint maguk a gyakorlatok. A 2024-es párizsi olimpián a történelmi talajtorna dobogó örömét gyorsan beárnyékolta egy pontozási vita. Hasonló ellentmondásos eredmények korábban is előfordultak, legutóbb a 2025-ös világbajnokságon, ahol Angelina Melnikova vitatott győzelmet aratott az amerikai Leanne Wong felett.

A viták középpontjában általában a pontatlan vagy vitatható bírói döntések állnak, amelyek megoldására egyre többen a mesterséges intelligenciában látják a jövőt. Morinari Watanabe, a Nemzetközi Tornaszövetség elnöke a 2025-ös jakartai világbajnokság előtt hangsúlyozta: "A csarnokban látni fogjátok a tornasportot AI-jal integrálva. Ezzel a technológiával minden könnyebben érthető és átláthatóbb lesz."

Alain Zobrist, a Swiss Timing vezérigazgatója, akit "az olimpiák időmérőjeként" is emlegetnek, részletesen beszélt a technológiai fejlesztésekről. A Swiss Timing már a párizsi olimpián bemutatta a számítógépes látás technológiáját a műugrásban, és tervezik bevezetését a 2026-os téli olimpián a műkorcsolyában, valamint a big air, félcső és síugrás versenyeken is.

Zobrist szerint a számítógépes látás technológiája "nagy potenciállal" rendelkezik a tornasportban is. Jelenleg a bírók fejlett videó visszajátszó rendszert használnak, amellyel képkockáról képkockára nagyíthatnak egy-egy mozdulatot. A jövőben ez a technológia segíthet a bíróknak pontosabban meghatározni a forgások és szaltók helyes végrehajtását, vagy azt, hogy egy versenyző átlépte-e a talaj határvonalát.

Sokan felvetették, hogy a talajgyakorlatok esetében érzékelők bevezetése megoldhatná a határvonal-átlépések körüli vitákat, hasonlóan az úszásban használt érintőpanelekhez. Zobrist szerint azonban ez egyelőre nem kivitelezhető, mivel az érzékelőknek rendkívül pontosan kellene meghatározniuk a pozíciót, és "apró különbségeket" kellene érzékelniük.

Brett Wendler, a Daktronics alelnöke további akadályokat említett: "Egy talajérzékelő rendszer bevezetése számos logisztikai kihívással járna. Először is biztonságosnak kell lennie a sportolók számára, majd megbízható megoldást kell nyújtania. Több tervezési iterációra és alapos tesztelésre lenne szükség annak megerősítéséhez, hogy nem befolyásolja a sportolók teljesítményét és nem jelent veszélyt." Emellett a költségek is prohibitívak lehetnek sok szervezet számára.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a bírói integritás és az átláthatóság a legfontosabb prioritás. "A teljes átláthatóság abszolút kulcsfontosságú bármely sportágban, amikor az eredmények integritásának védelméről van szó" - mondja Zobrist. A számítógépes látás fejlődésével lehetőség nyílik arra, hogy további információkat biztosítsanak a közönség számára, akár a stadionban, akár a televízióban.

Ahogy a számítógépes látás technológiája fejlődik, a tornabírók egyre tájékozottabbak és technológiailag felkészültebbek lesznek. A következő lépés annak biztosítása lesz, hogy ez a fokozott átláthatóság és pontosság a sportolók, edzők és nézők számára is elérhető legyen, lehetővé téve mindenki számára, hogy értékelje a sportág új precizitását.

címlapkép: Erdem Sahin, MTI/MTVA 
#digitalizáció #olimpia #sport #bíróság #technológia #innováció #világbajnokság #mesterséges intelligencia #ai #tornasport

