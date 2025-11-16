Újabb sportágba törhet be a mesterséges intelligencia: meglepődsz. ha meglátod, melyik az

Az olimpiai és világbajnoki tornasport bírói rendszerét forradalmasíthatja a mesterséges intelligencia, amely a jövőben pontosabb és átláthatóbb értékelést biztosíthat a szubjektív megítélésű sportágban - számolt be a Forbes SportsMoney.

A tornasportban a bírói döntések körüli viták gyakran nagyobb figyelmet kapnak, mint maguk a gyakorlatok. A 2024-es párizsi olimpián a történelmi talajtorna dobogó örömét gyorsan beárnyékolta egy pontozási vita. Hasonló ellentmondásos eredmények korábban is előfordultak, legutóbb a 2025-ös világbajnokságon, ahol Angelina Melnikova vitatott győzelmet aratott az amerikai Leanne Wong felett.

A viták középpontjában általában a pontatlan vagy vitatható bírói döntések állnak, amelyek megoldására egyre többen a mesterséges intelligenciában látják a jövőt. Morinari Watanabe, a Nemzetközi Tornaszövetség elnöke a 2025-ös jakartai világbajnokság előtt hangsúlyozta: "A csarnokban látni fogjátok a tornasportot AI-jal integrálva. Ezzel a technológiával minden könnyebben érthető és átláthatóbb lesz."

Alain Zobrist, a Swiss Timing vezérigazgatója, akit "az olimpiák időmérőjeként" is emlegetnek, részletesen beszélt a technológiai fejlesztésekről. A Swiss Timing már a párizsi olimpián bemutatta a számítógépes látás technológiáját a műugrásban, és tervezik bevezetését a 2026-os téli olimpián a műkorcsolyában, valamint a big air, félcső és síugrás versenyeken is.

Zobrist szerint a számítógépes látás technológiája "nagy potenciállal" rendelkezik a tornasportban is. Jelenleg a bírók fejlett videó visszajátszó rendszert használnak, amellyel képkockáról képkockára nagyíthatnak egy-egy mozdulatot. A jövőben ez a technológia segíthet a bíróknak pontosabban meghatározni a forgások és szaltók helyes végrehajtását, vagy azt, hogy egy versenyző átlépte-e a talaj határvonalát.

Sokan felvetették, hogy a talajgyakorlatok esetében érzékelők bevezetése megoldhatná a határvonal-átlépések körüli vitákat, hasonlóan az úszásban használt érintőpanelekhez. Zobrist szerint azonban ez egyelőre nem kivitelezhető, mivel az érzékelőknek rendkívül pontosan kellene meghatározniuk a pozíciót, és "apró különbségeket" kellene érzékelniük.

Brett Wendler, a Daktronics alelnöke további akadályokat említett: "Egy talajérzékelő rendszer bevezetése számos logisztikai kihívással járna. Először is biztonságosnak kell lennie a sportolók számára, majd megbízható megoldást kell nyújtania. Több tervezési iterációra és alapos tesztelésre lenne szükség annak megerősítéséhez, hogy nem befolyásolja a sportolók teljesítményét és nem jelent veszélyt." Emellett a költségek is prohibitívak lehetnek sok szervezet számára.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakértők egyetértenek abban, hogy a bírói integritás és az átláthatóság a legfontosabb prioritás. "A teljes átláthatóság abszolút kulcsfontosságú bármely sportágban, amikor az eredmények integritásának védelméről van szó" - mondja Zobrist. A számítógépes látás fejlődésével lehetőség nyílik arra, hogy további információkat biztosítsanak a közönség számára, akár a stadionban, akár a televízióban.

Ahogy a számítógépes látás technológiája fejlődik, a tornabírók egyre tájékozottabbak és technológiailag felkészültebbek lesznek. A következő lépés annak biztosítása lesz, hogy ez a fokozott átláthatóság és pontosság a sportolók, edzők és nézők számára is elérhető legyen, lehetővé téve mindenki számára, hogy értékelje a sportág új precizitását.

címlapkép: Erdem Sahin, MTI/MTVA