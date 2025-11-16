Ilyet még nem láttál: Csányi Sándor is könnyezett a vereség után, nagyon letört + videó

Az MLSZ elnökét láthatóan megviselte a vereség, könnyek közt nyilatkozott az újságíróknak a fájdalmas eredmény után.

Mint beszámoltunk róla, a magyar labdarúgó válogatott 3-2-es vereséget szenvedett Írországtól a világbajnoki selejtezősorozat utolsó meccsén. Ezzel eldőlt, hogy a magyar csapat megint - immár sorozatban tizedszer - nem jut ki a nyári focivébére.

A mérkőzés után Csányi Sándor, az MLSZ elnöke is nyilatkozott az újságíróknak - ez kuriózum, a sportvezető általában nem szólal meg a válogatott meccsei után. A megszólalás azonban most sem lett hosszú: néhány mondat után könnyekkel a szemében hagyta ott az újságírókat.

Nagyon reménykedtem benne, hogy legalább a pótselejtezőre kijutunk a vb-re. Talán meg is érdemeltük volna… de ilyen a futball

- mondta Csányi Sándor. Még válaszolt arra a kérdésre, hogy mi hiányzott: azt mondta, talán a koncentráció, ezek után viszont szemében könnyekkel távozott, be sem fejezve mondandóját. A videót a itt nézheted meg.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

VB selejtezők (Európa) 10. forduló Magyarország 2 3 Írország Félidő: 2-1 2025. november 16. vasárnap 15:00 | Puskas Arena, Budapest Hazai gólszerzők 3' Dániel Lukács, 37' Barnabás Varga Vendég gólszerzők 15' Troy Parrott (11-esből), 80' Troy Parrott, 96' Troy Parrott 53 Labdabirtoklási arány 47 105 Támadások 98 52 Veszélyes támadások 38 7 Kaput eltaláló lövések 5 3 Kaput elkerülő lövések 3 8 Szögletek 2 2 Sárga lapok 4 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 1 Adatlap létrehozva: 2025.11.16.

címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA