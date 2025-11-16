2025. november 16. vasárnap Ödön
9 °C Budapest
Gödöllõ, 2021. február 1.Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke Gödöllõn, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE) ünnepi névadó dokumentumána
Sport

Ilyet még nem láttál: Csányi Sándor is könnyezett a vereség után, nagyon letört + videó

Pénzcentrum
2025. november 16. 19:46

Az MLSZ elnökét láthatóan megviselte a vereség, könnyek közt nyilatkozott az újságíróknak a fájdalmas eredmény után. 

Mint beszámoltunk róla, a magyar labdarúgó válogatott 3-2-es vereséget szenvedett Írországtól a világbajnoki selejtezősorozat utolsó meccsén. Ezzel eldőlt, hogy a magyar csapat megint - immár sorozatban tizedszer - nem jut ki a nyári focivébére

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mérkőzés után Csányi Sándor, az MLSZ elnöke is nyilatkozott az újságíróknak - ez kuriózum, a sportvezető általában nem szólal meg a válogatott meccsei után. A megszólalás azonban most sem lett hosszú: néhány mondat után könnyekkel a szemében hagyta ott az újságírókat. 

Nagyon reménykedtem benne, hogy legalább a pótselejtezőre kijutunk a vb-re. Talán meg is érdemeltük volna… de ilyen a futball

- mondta Csányi Sándor. Még válaszolt arra a kérdésre, hogy mi hiányzott: azt mondta, talán a koncentráció, ezek után viszont szemében könnyekkel távozott, be sem fejezve mondandóját. A videót a itt nézheted meg. 

VB selejtezők (Európa) 10. forduló
Magyarország
2
3
Írország
Félidő: 2-1
2025. november 16. vasárnap 15:00
|
Puskas Arena, Budapest
Hazai gólszerzők
3' Dániel Lukács, 37' Barnabás Varga
Vendég gólszerzők
15' Troy Parrott (11-esből), 80' Troy Parrott, 96' Troy Parrott
53
Labdabirtoklási arány
47
105
Támadások
98
52
Veszélyes támadások
38
7
Kaput eltaláló lövések
5
3
Kaput elkerülő lövések
3
8
Szögletek
2
2
Sárga lapok
4
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
1
Adatlap létrehozva: 2025.11.16.

címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA 
#foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #csányi sándor #mlsz #magyar foci #vb 2026 #vb-selejtezők #vereség #írország

