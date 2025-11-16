2026-ban sem lesz ott a magyar válogatott a világbajnokságon, miután az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól, így a pótselejtezőn sem lehet ott márciusban.
Ilyet még nem láttál: Csányi Sándor is könnyezett a vereség után, nagyon letört + videó
Az MLSZ elnökét láthatóan megviselte a vereség, könnyek közt nyilatkozott az újságíróknak a fájdalmas eredmény után.
Mint beszámoltunk róla, a magyar labdarúgó válogatott 3-2-es vereséget szenvedett Írországtól a világbajnoki selejtezősorozat utolsó meccsén. Ezzel eldőlt, hogy a magyar csapat megint - immár sorozatban tizedszer - nem jut ki a nyári focivébére.
A mérkőzés után Csányi Sándor, az MLSZ elnöke is nyilatkozott az újságíróknak - ez kuriózum, a sportvezető általában nem szólal meg a válogatott meccsei után. A megszólalás azonban most sem lett hosszú: néhány mondat után könnyekkel a szemében hagyta ott az újságírókat.
Nagyon reménykedtem benne, hogy legalább a pótselejtezőre kijutunk a vb-re. Talán meg is érdemeltük volna… de ilyen a futball
- mondta Csányi Sándor. Még válaszolt arra a kérdésre, hogy mi hiányzott: azt mondta, talán a koncentráció, ezek után viszont szemében könnyekkel távozott, be sem fejezve mondandóját. A videót a itt nézheted meg.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA
Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya megvédte Florian Wirtzet a Liverpool csapatánál nyújtott lassú kezdése miatt érkező kritikákkal szemben.
Hatalmas bajba került a profiboksz egyik csillaga: egész karrierje tönkremehet egy pozitív teszt miatt
Az új-zélandi bokszoló még október végén adott mintát, amelynek az eredménye most érkezett meg.
Továbbra is a 2008 óta világbajnoki cím nélkül álló Ferrari a legértékesebb csapat a Forma-1-ben - derült ki egy sportgazdasági szaklap elemzéséből.
Heimir Hallgrímsson szerint az ír labdarúgó-válogatottnak van esélye a győzelemre vasárnap délután a Puskás Arénában
Luis Rubiales, a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) korábbi, kegyvesztett elnökére tojásokat dobtak új könyvének madridi bemutatóján.
Több mint 9700 dollár értékű baseball- és Pokémon-kártyát loptak el Tom Brady new york-i üzletéből, ahol a tolvaj egy fizetési trükkel játszotta ki a rendszert.
Hihetetlen tettre készül két aprócska ország: Curacao és Suriname is hamarabb juthat vb-re, mint a magyarok
Suriname és Curacao válogatottja is újabb lépést tett a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra való kijutás felé, korábban egyikük sem jutott ki soha.
A magyar labdarúgó-válogatottnak több mint 80 százaléka esélye van arra, hogy megszerezze a világbajnoki selejtezők F csoportjában a pótselejtezőt érő második helyet.
Egy Washington Commanders-szurkolót örökre kitiltottak a Northwest Stadionból, miután a pályára rohant a Detroit Lions elleni mérkőzés során
Bukayo Saka kulcsszereplővé vált Anglia világbajnoki reményeiben, és ez azon a tegnapi meccsen is jól látszott, ahol a csapat 2-0-ra legyőzte Szerbiát
Cristiano Ronaldo piros lapot kapott a csütörtök esti selejtezőn, miután összetűzésbe került Dara O'Shea ír védővel.
A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra győzött csütörtökön az örmény csapat vendégeként a jereváni világbajnoki selejtezőmérkőzésen. A gólt Varga Barnabás szerezte.
A Manchester United ellen jogi eljárás indult, miután egy egykori alkalmazottját, Billy Wattsot gyermekkori szexuális visszaélésekkel vádolták meg.
A fehérorosz világelső Arina Szabalenka kereste a legtöbb pénzt a női teniszezők közül 2025-ben 15 millió 8519 dollárt összeütve.
Hatalmas változás készülhet a jövő évi olimpiára: nagyban érinti a magyar sportolókat, ebből mi lesz?
Az előző olimpiákétól eltérő lesz, ám még nem végleges a formája a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok férfi és női vízilabda-tornájának.
Rob Gronkowski, a négyszeres Super Bowl-győztes korábbi NFL-játékos egy napra visszatért a New England Patriotshoz, hogy hivatalosan is a csapatnál vonulhasson vissza.
Ederson, a Manchester City kapusa elárulta, hogy már egy évvel korábban is távozni akart a klubtól, mielőtt idén nyáron a Fenerbahcéhoz igazolt.
Anthony Joshua és Jake Paul decemberi nehézsúlyú mérkőzésének részleteit éppen most véglegesítik, a részleteket a Netflix hétfőn jelenthet be hivatalosan.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.