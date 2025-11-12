Japánban nagy várakozás övezi, hogy Takaicsi Szanae, az ország első női miniszterelnöke belép-e a szumó ringbe a hagyományokkal szembeszállva.
Hosszú történetet zárt most le Novak Djokovic: így reagált a bocsánatkérésre a szerb szupersztár
Novak Djokovic elfogadta Piers Morgan bocsánatkérését, miután a műsorvezető korábban "hazugnak és csalónak" nevezte a teniszezőt a 2021-es ausztráliai Covid-botránya kapcsán - írta meg a Daily Mail.
A közel négy évvel ezelőtti események után készült interjúban Djokovic hangsúlyozta, hogy a Covid-oltásokkal kapcsolatos nézeteit félreértelmezték. A szerb teniszező szerint ő soha nem volt oltásellenes vagy oltáspárti, hanem mindig is a szabad választás mellett állt.
Az ausztrál bevándorlási miniszter 2021-ben megtagadta Djokovic belépését az országba, mivel nem volt teljesen beoltva. A teniszcsillagot öt napig tartották fogva egy melbourne-i hotelben, miközben fellebbezett a döntés ellen, végül azonban hazaküldték, így nem tudta megvédeni Australian Open címét.
Piers Morgan akkoriban élesen bírálta Djokovicot, "Covid-szabályszegőnek" és "bevándorlási űrlap-hazudozónak" nevezve őt. A műsorvezető most a Piers Morgan Uncensored című műsorában elismerte, hogy túl szigorú volt, és nem ismerte a teljes tényállást.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
"Értékelem az őszinteségedet, köszönöm. Nehéz idők voltak, globális vészhelyzet. Megértem, mindannyian pokoli időszakon mentünk keresztül ezen a bolygón" – válaszolta Djokovic a bocsánatkérésre.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A 24-szeres Grand Slam-győztes teniszező hozzátette: "Az egyetlen dolog, amit hozzátennék, hogy soha nem voltam oltásellenes vagy oltáspárti. Mindig is a választás szabadsága mellett álltam. Ezt félreértelmezték. Úgy állítottak be, mintha az egyik vagy a másik oldalon állnék."
Djokovic 2023-ban visszatért az Australian Openre, ahol rekordot jelentő tizedik alkalommal nyerte meg a tornát. Idén januárban a teniszező azt állította, hogy deportálása politikai döntés volt, és semmi köze nem volt az oltáshoz vagy a Covidhoz.
Megszólalt a magyar válogatott középpályása: ezt gondolja a csapat a sorsdöntő, örmények elleni meccsről
Nagyon szeretnének jó eredményt elérni, de nem szabad közben lebecsülni az örmény válogatottat, akivel sorsdöntő meccset játszanak holnap este
Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Mi a baj a sportwashinggal, és milyen hatása van a megváltozott igényekre? Többek között erről is beszélgettünk a TF sportmarketing tanszékének munkatársaival.
Kitört a spanyol futballháború: kimaradt a keretből Lamine Yamal, egymásra mutogat a Barcelona és a szövetség
Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya megszólalt a Lamine Yamal körüli vitában, amely a Barcelona és a spanyol szövetség között alakult ki.
Oscar, a korábbi Chelsea-sztár vélhetően visszavonul, miután egy edzés során szívproblémák miatt eszméletét vesztette.
Brian Kelly jogi eljárást indított az LSU ellen: az egyetem állítólag megpróbálja "alapos okkal" elbocsátani, hogy elkerülje a közel 54 millió dolláros végkielégítés kifizetését.
Raheem Sterling, a Chelsea és az angol válogatott játékosa ismét betörés áldozata lett, ezúttal viszont otthon tartózkodott gyermekeivel.
Két néző hunyt el szívleállás következtében az ATP Finals hétfői versenynapján Torinóban.
A 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom - a Kúria ítélete szerint.
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája pályafutása során.
Keira Walsh, az angol női válogatott középpályása szerint a sportirányító szerveknek jobban oda kellene figyelniük a játékosok véleményére a zsúfolt mérkőzésnaptárral kapcsolatban.
Dróth Zoltánnal egy videóban közölte a szövetségi kapitány, hogy kimarad a keretből, ő maga másra számított ennyi év és ennyi válogatottság után.
A Ferrari egyik vezetője azt várja a Forma-1-es istálló két pilótájától, hogy "fókuszáljanak a vezetésre, és beszéljenek kevesebbet".
Szijjártó Péter bejelentette, hogy a csapatnak egy új szponzora lesz, a következő négy évben több százmillió forintos nagyságrendben megnő a költségvetési mozgástér.
Az Olimpiai Bizottság 2026-tól megtiltaná a transznemű sportolók részvételét a női versenyeken.
A futballszerető látogatók november 19-től tekinthetik meg a figurát és természetesen szelfizhetnek is vele.
Egy instagrammon található videó rekonstruálhatta, hogy miként szenvedett a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher síbalesetet 12 évvel ezelőtt.
A világranglista-első Luke Humphries lenyűgöző kilencnyilas kiszállóval győzte le Michael Smitht a Darts Grand Slamen.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.