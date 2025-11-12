2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Tenisz a vörös salakos pályán
Sport

Hosszú történetet zárt most le Novak Djokovic: így reagált a bocsánatkérésre a szerb szupersztár

Pénzcentrum
2025. november 12. 17:23

Novak Djokovic elfogadta Piers Morgan bocsánatkérését, miután a műsorvezető korábban "hazugnak és csalónak" nevezte a teniszezőt a 2021-es ausztráliai Covid-botránya kapcsán - írta meg a Daily Mail.

A közel négy évvel ezelőtti események után készült interjúban Djokovic hangsúlyozta, hogy a Covid-oltásokkal kapcsolatos nézeteit félreértelmezték. A szerb teniszező szerint ő soha nem volt oltásellenes vagy oltáspárti, hanem mindig is a szabad választás mellett állt.

Az ausztrál bevándorlási miniszter 2021-ben megtagadta Djokovic belépését az országba, mivel nem volt teljesen beoltva. A teniszcsillagot öt napig tartották fogva egy melbourne-i hotelben, miközben fellebbezett a döntés ellen, végül azonban hazaküldték, így nem tudta megvédeni Australian Open címét.

Piers Morgan akkoriban élesen bírálta Djokovicot, "Covid-szabályszegőnek" és "bevándorlási űrlap-hazudozónak" nevezve őt. A műsorvezető most a Piers Morgan Uncensored című műsorában elismerte, hogy túl szigorú volt, és nem ismerte a teljes tényállást.

"Értékelem az őszinteségedet, köszönöm. Nehéz idők voltak, globális vészhelyzet. Megértem, mindannyian pokoli időszakon mentünk keresztül ezen a bolygón" – válaszolta Djokovic a bocsánatkérésre.

A 24-szeres Grand Slam-győztes teniszező hozzátette: "Az egyetlen dolog, amit hozzátennék, hogy soha nem voltam oltásellenes vagy oltáspárti. Mindig is a választás szabadsága mellett álltam. Ezt félreértelmezték. Úgy állítottak be, mintha az egyik vagy a másik oldalon állnék."

Djokovic 2023-ban visszatért az Australian Openre, ahol rekordot jelentő tizedik alkalommal nyerte meg a tornát. Idén januárban a teniszező azt állította, hogy deportálása politikai döntés volt, és semmi köze nem volt az oltáshoz vagy a Covidhoz.
