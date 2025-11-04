Mladen Zizkovic a meccs első félidejében lett rosszul, a kórházig sem jutott el élve. A játékosok és a kollégák teljesen összetörtek.
Meghalt az amerikai dopping-keresztapa: elképesztő, mit csinált meg fénykorában
Victor Conte, a profi sportvilágot megrázó BALCO doppingbotrány kulcsfigurája 75 évesen halt meg - közölte az ESPN.
A SNAC System, Conte által alapított sporttáplálkozási vállalat hétfőn jelentette be alapítója halálát, de a halál okát nem közölték. Conte a Bay Area Laboratory Co-Operative (BALCO) alapítójaként vált hírhedtté, amely kimutathatatlan teljesítményfokozó szereket biztosított olyan sportolóknak, mint Barry Bonds és Jason Giambi baseballjátékosok, valamint Marion Jones olimpiai futóbajnok.
A BALCO elleni szövetségi nyomozás számos sportoló, edző, forgalmazó és más szakember elítéléséhez vezetett. Conte maga négy hónapot töltött szövetségi börtönben szteroidok forgalmazása miatt.
A botrány hatására született meg a "Game of Shadows" című könyv, és egy héttel annak 2006-os megjelenése után Bud Selig baseballbiztos megbízta George Mitchell korábbi szenátusi többségi vezetőt a szteroidhasználat kivizsgálásával.
Conte bevallotta, hogy "krém" és "tiszta" néven ismert szteroidokat árult és tanácsokat adott azok használatáról tucatnyi élsportolónak. A BALCO-nyomozás 2005-ben azzal zárult, hogy Conte 42 vádpontból kettőben bűnösnek vallotta magát.
A börtönbüntetés letöltése után 2007-ben újraindította a Scientific Nutrition for Advanced Conditioning (SNAC System) nevű táplálékkiegészítő-vállalkozását, ugyanabban az épületben, ahol korábban a BALCO működött. Később találkozott a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség akkori elnökével, Dick Pounddal, és azt állította, hogy múltbeli rossz döntései egyedülálló módon alkalmassá teszik arra, hogy hozzájáruljon a doppingellenes erőfeszítésekhez. A SNAC System közösségi médiában közzétett halálhírében Contét "doppingellenes szószólóként" jellemezte.
Will Still úgy lett futballedző, hogy korábban egy focis szimulátorban ért el kimagasló eredményeket.
Trent Alexander-Arnold kijelentette, hogy a Liverpool iránti érzései nem változnak, függetlenül attól, milyen fogadtatásban részesül volt csapata otthonában.
Charles Leclerc egy félmillió dolláros ékszert választott a nagy kérdéshez, amiről már a közösségi médiában is láthatók a képek.
Gareth Southgate inkább a fiatal játékosok mentorálásával szeretne foglalkozni a közelebbi jövőben.
Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül a Magyar Darts Szövetség.
A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, amit a Barcelona vélhetően szívesen ki is fizetne.
A volt kerékpáros 101 éves volt, a tavalyi olimpia megnyitóján meg a lángot is vitte.
Jannik Sinner legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot a párizsi Masters-tornán, ezzel visszaszerezte világelsőségét és meghosszabbította 26 mérkőzéses győzelmi sorozatát.
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat.
A Tottenham Hotspur újabb hazai vereséget szenvedett, ezúttal a Chelsea ellen, ami tovább mélyíti a csapat körüli válsághangulatot.
A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni.
A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, miután kiderült, hogy fogadási tevékenységben vettek részt
Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.
Nyolcvanhat éves korában elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.
Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta arra figyelmeztet, hogy a klubok akár versenysorozatokból is visszaléphetnek a túlzsúfolt menetrend miatt.
A Liverpool menedzsere kijelentette, hogy elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban még aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló keret mélységével kapcsolatban.
Szon Heung-min lett az MLS második legjobban fizetett játékosa 11,2 millió dolláros éves összkompenzációval, csak Lionel Messi előzi meg a fizetési rangsorban.