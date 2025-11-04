2025. november 4. kedd Károly
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Doctors hand with urinalysis and blood sample for drug test or alcohol in the laboratory. Hand doctor holding urine and blood tube test for analysis for doping or drugs
Sport

Meghalt az amerikai dopping-keresztapa: elképesztő, mit csinált meg fénykorában

Pénzcentrum
2025. november 4. 11:53

Victor Conte, a profi sportvilágot megrázó BALCO doppingbotrány kulcsfigurája 75 évesen halt meg - közölte az ESPN.

A SNAC System, Conte által alapított sporttáplálkozási vállalat hétfőn jelentette be alapítója halálát, de a halál okát nem közölték. Conte a Bay Area Laboratory Co-Operative (BALCO) alapítójaként vált hírhedtté, amely kimutathatatlan teljesítményfokozó szereket biztosított olyan sportolóknak, mint Barry Bonds és Jason Giambi baseballjátékosok, valamint Marion Jones olimpiai futóbajnok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BALCO elleni szövetségi nyomozás számos sportoló, edző, forgalmazó és más szakember elítéléséhez vezetett. Conte maga négy hónapot töltött szövetségi börtönben szteroidok forgalmazása miatt.

A botrány hatására született meg a "Game of Shadows" című könyv, és egy héttel annak 2006-os megjelenése után Bud Selig baseballbiztos megbízta George Mitchell korábbi szenátusi többségi vezetőt a szteroidhasználat kivizsgálásával.

Conte bevallotta, hogy "krém" és "tiszta" néven ismert szteroidokat árult és tanácsokat adott azok használatáról tucatnyi élsportolónak. A BALCO-nyomozás 2005-ben azzal zárult, hogy Conte 42 vádpontból kettőben bűnösnek vallotta magát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A börtönbüntetés letöltése után 2007-ben újraindította a Scientific Nutrition for Advanced Conditioning (SNAC System) nevű táplálékkiegészítő-vállalkozását, ugyanabban az épületben, ahol korábban a BALCO működött. Később találkozott a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség akkori elnökével, Dick Pounddal, és azt állította, hogy múltbeli rossz döntései egyedülálló módon alkalmassá teszik arra, hogy hozzájáruljon a doppingellenes erőfeszítésekhez. A SNAC System közösségi médiában közzétett halálhírében Contét "doppingellenes szószólóként" jellemezte.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #BOTRÁNY #sport #börtön #amerika #nyomozás #sportoló #halálhír #dopping #baseball #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:53
11:31
11:14
11:04
10:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 4.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 4.
Sokkoló, hány magyar lépett le végleg az országból: a külföldi vendégmelósok sem pótolják őket?
2025. november 3.
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
2025. november 3.
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
NAPTÁR
Tovább
2025. november 4. kedd
Károly
45. hét
November 4.
Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
2
1 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
3
6 napja
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
4
2 hete
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
5
2 napja
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akaratonkívüliség
a biztosítási baleset-fogalom lényeges fogalmi eleme. Azt jelenti, hogy a biztosított akarat-elhatározása és a bekövetkezett biztosítási esemény között nincs okozati összefüggés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 4. 11:31
Beköltözési stop jöhet a pesti agglomeráció sztártelepülésén: 5 milliót fizethet, aki lakást, házat vesz
Pénzcentrum  |  2025. november 4. 11:14
Újrakezdődhet az egész koronavírus-járvány? Ijesztő baktériumot találtak egy denevérben, ilyet már láttunk egyszer
Agrárszektor  |  2025. november 4. 11:33
Váratlan fordulat: ennyiért árulják most az ukránok a sárgarépát