Meghalt az amerikai dopping-keresztapa: elképesztő, mit csinált meg fénykorában

Victor Conte, a profi sportvilágot megrázó BALCO doppingbotrány kulcsfigurája 75 évesen halt meg - közölte az ESPN.

A SNAC System, Conte által alapított sporttáplálkozási vállalat hétfőn jelentette be alapítója halálát, de a halál okát nem közölték. Conte a Bay Area Laboratory Co-Operative (BALCO) alapítójaként vált hírhedtté, amely kimutathatatlan teljesítményfokozó szereket biztosított olyan sportolóknak, mint Barry Bonds és Jason Giambi baseballjátékosok, valamint Marion Jones olimpiai futóbajnok.

A BALCO elleni szövetségi nyomozás számos sportoló, edző, forgalmazó és más szakember elítéléséhez vezetett. Conte maga négy hónapot töltött szövetségi börtönben szteroidok forgalmazása miatt.

A botrány hatására született meg a "Game of Shadows" című könyv, és egy héttel annak 2006-os megjelenése után Bud Selig baseballbiztos megbízta George Mitchell korábbi szenátusi többségi vezetőt a szteroidhasználat kivizsgálásával.

Conte bevallotta, hogy "krém" és "tiszta" néven ismert szteroidokat árult és tanácsokat adott azok használatáról tucatnyi élsportolónak. A BALCO-nyomozás 2005-ben azzal zárult, hogy Conte 42 vádpontból kettőben bűnösnek vallotta magát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A börtönbüntetés letöltése után 2007-ben újraindította a Scientific Nutrition for Advanced Conditioning (SNAC System) nevű táplálékkiegészítő-vállalkozását, ugyanabban az épületben, ahol korábban a BALCO működött. Később találkozott a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség akkori elnökével, Dick Pounddal, és azt állította, hogy múltbeli rossz döntései egyedülálló módon alkalmassá teszik arra, hogy hozzájáruljon a doppingellenes erőfeszítésekhez. A SNAC System közösségi médiában közzétett halálhírében Contét "doppingellenes szószólóként" jellemezte.