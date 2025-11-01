Döbbenet: saját szurkolóját ütötte meg a ZTE kosarasa, azonnal kivágta a csapat + videó

Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert.

Elképesztő jelenetek zajlottak le tegnap este Zalaegerszegen, a férfi első osztályú kosárlabda-bajnokság ZTE-Kaposvár rangadóján. A hazai szurkolók nehezen viselték, hogy a csapatuk sima vereséget szenved a kaposváriaktól, a harmadik és negyedik negyedben pedig folyamatosan hangoztatták is nemtetszésüket.

A meccs végén a szurkolók elé mentek a játékosok, ahol nem ért véget a verbális felkérdezés. Ezt azonban nehezen viselte a zalai csapat egyik amerikai légiósa, Jericole Hellems, aki megütötte az egyik drukkert - ezután a csapattársai inkább bekísérték az öltőzőbe, mielőtt jobban elfajulnak a dolgok. Az eset itt látható videón:

Az eset nem maradt következmények nélkül: a csapat vezetése nem sokkal a meccs után máris közleményt adott ki, melyben leszögezték, hogy az eset megengedhetetlen és a játékos szerződését azonnali hatállyal felbontották.