Férfi kosárlabdázó két kézzel dobja a labdát. Közelkép a peremről, a hálóról és a labdáról.
Sport

Döbbenet: saját szurkolóját ütötte meg a ZTE kosarasa, azonnal kivágta a csapat + videó

Pénzcentrum
2025. november 1. 08:47

Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert. 

Elképesztő jelenetek zajlottak le tegnap este Zalaegerszegen, a férfi első osztályú kosárlabda-bajnokság ZTE-Kaposvár rangadóján. A hazai szurkolók nehezen viselték, hogy a csapatuk sima vereséget szenved a kaposváriaktól, a harmadik és negyedik negyedben pedig folyamatosan hangoztatták is nemtetszésüket.

A meccs végén a szurkolók elé mentek a játékosok, ahol nem ért véget a verbális felkérdezés. Ezt azonban nehezen viselte a zalai csapat egyik amerikai légiósa, Jericole Hellems, aki megütötte az egyik drukkert - ezután a csapattársai inkább bekísérték az öltőzőbe, mielőtt jobban elfajulnak a dolgok. Az eset itt látható videón:

Az eset nem maradt következmények nélkül: a csapat vezetése nem sokkal a meccs után máris közleményt adott ki, melyben leszögezték, hogy az eset megengedhetetlen és a játékos szerződését azonnali hatállyal felbontották.
Címlapkép: Getty Images
