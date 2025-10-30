2025. október 30. csütörtök Alfonz
Sport

Ki csinál ilyet?! A sztárfocista gyerekének haláláról terjedt egy álhír, feljelentették a trollt

Pénzcentrum
2025. október 30. 20:15

Phil Foden jogi lépéseket tett, miután az interneten hamis híreket terjesztettek gyermekeiről. A Manchester City sztárjának felesége is kénytelen volt nyilvánosan cáfolni a kitalált történeteket - írta a Mirror.

A 25 éves Phil Foden ügyvédeihez fordult, miután egy internetes troll hamisan azt állította, hogy egyik gyermeke elhunyt, egy másik pedig rákkal küzd. A Manchester City játékosa jogi segítséget kért, amikor ezek a kitalált történetek elkezdtek terjedni a közösségi médiában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A labdarúgó felesége, a 24 éves Rebecca Foden kénytelen volt személyesen reagálni a hamis állításokra. A háromgyermekes édesanya azután szólalt meg nyilvánosan, hogy elárasztották üzenetekkel a kitalált történetekkel kapcsolatban.

Phil Foden
Csapata: Manchester City
Posztja: középpályás
Nemzetisége: angol
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 80M €
Adatlap létrehozva: 2025.10.30.

"Tudunk azokról az oldalakról és fiókokról, amelyek ezeket a történeteket terjesztik. Teljesen hamisak és nagyon zavaróak. Nem értem, hogyan találhatnak ki emberek ilyen dolgokat bárkivel kapcsolatban, különösen gyerekekről. Undorító" - írta Rebecca közösségi oldalán.

"Hála istennek mindannyian teljesen jól vagyunk, és köszönjük az aggodalmakat. Mindent megteszünk, hogy megállítsuk ezeket. Kérjük, jelentsenek minden olyan bejegyzést vagy oldalt, amely ezeket a hamis történeteket terjeszti" - tette hozzá.

A rosszindulatú történetek a Facebookon kezdtek terjedni, ahol hamisan azt állították, hogy hatéves fiuk, Ronnie elhunyt. Egy másik kitalált történetben egy "Man City Fan Lover" nevű troll hamis "vallomást" kreált Fodentől, amelyben azt állította, hogy négyéves lánya, True rákos beteg.

Ezeket a kitalált beszámolókat mesterséges intelligencia által generált képek kísérték, amelyeken Foden és Rebecca könnyeznek. A bejegyzések nagy száma miatt a játékos neve felkapottá vált az interneten.

Foden a szezonban eddig 11 mérkőzésen két gólt szerzett és két gólpasszt adott a Manchester City színeiben. Szerdán csereként lépett pályára a Ligakupában, ahol csapata 3-1-re legyőzte a Swansea-t, ezzel bejutva a negyeddöntőbe, ahol a Brentforddal találkoznak majd decemberben.
Címlapkép: Getty Images
#facebook #sport #adathalászat #álhír #közösségi média #mesterséges intelligencia #premier league #angol foci #manchester city

