Nem volt ellenfele Norrisnak: még egy játékos bekapcsolódott az F1-csatába

Lando Norris mexikói győzelme jelentősen növelte esélyeit az idei Forma-1-es világbajnoki címre, most átvette a vezetést a pontversenyben - írta meg a BBC.

A brit versenyző rajt-cél győzelmet aratott a Mexikóvárosi Nagydíjon, amivel először került az összetett élére azóta, hogy csapattársa, Oscar Piastri megelőzte őt a szaúdi futam után még áprilisban.

"Ez önbizalmat ad nekem. Egy jó verseny nem jelent semmit, de két-három vagy négy egymás után már igen. Az elmúlt néhány hónapban jó formában voltam" - nyilatkozta Norris a futam után.

A 25 éves pilóta teljes mértékben uralta a hétvégét attól a pillanattól kezdve, hogy pályára lépett a második szabadedzésen. Pole pozíciót szerzett az év egyik legkiemelkedőbb körével, majd a rajtnál is megőrizte vezető helyét.

Norris idén hullámzó teljesítményt nyújtott. Bár Ausztráliában megszerezte első győzelmét, ezt követően Piastri átvette az irányítást, és négy futamot is megnyert, mielőtt Norris újra diadalmaskodott volna. A kanadai futamra bevezetett első felfüggesztés módosítása óta azonban Norris fokozatosan visszanyerte formáját.

"Korábban az év során voltak időszakok, amikor kétségeim voltak" - ismerte el Norris. "Amikor az autó nyert, és Oscar nyert, nem mondhattam azt kifogásként, hogy az autóm nem elég jó. Nem tudtam megbirkózni vele, nem találtam módot arra, hogy működjön, de most már jobban tudom kezelni."

Miközben Norris formája javult, Piastri teljesítménye visszaesett. Az ausztrál versenyző az elmúlt két hétvégén jelentősen elmaradt csapattársa tempójától. "Valami miatt az utóbbi két hétvége nagyon más vezetési stílust igényelt. Ami az előző 19 futamon jól működött számomra, az most nem" - magyarázta Piastri.

Andrea Stella csapatfőnök szerint Norris kiválóan teljesít alacsony tapadású körülmények között, míg Piastri vezetési stílusa inkább a jó tapadású pályákhoz illeszkedik. A szakember szerint a még csak harmadik szezonját teljesítő ausztrál pilótának van még mit tanulnia a különböző körülményekhez való alkalmazkodásról.

Max Verstappen, aki az austini győzelme után még bizakodó volt, Mexikóban már jóval visszafogottabban nyilatkozott, miután egy nehéz verseny után harmadikként ért célba Norris és Charles Leclerc mögött. Bár hátránya 40-ről 36 pontra csökkent az összetettben, Norris tempója láthatóan elgondolkodtatta.

"Tíz pontot vesztettem Landóval szemben. Már a hétvége előtt mondtam, hogy mindennek tökéletesen kell működnie a győzelemhez, és ez a hétvége nem volt tökéletes" - mondta Verstappen. "Nehéz lesz, de meglátjuk, mit tehetünk a többi pályán."

Norris azonban másképp látja a helyzetet: "Max még mindig közelebb került hozzám az elmúlt hat-hét hétvégén. Továbbra is lehajtott fejjel, fókuszáltan, a saját dolgomat csinálom, és csak ennyit tehetek. De minden hétvége új, minden hétvége más, és még hosszú út áll előttünk."

címlapkép: MTI/Vasvári Tamás