Október 27-én, 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott november 16-i, Írország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésére.
Hónapokra kidőlt a sztárfocista, oda a rekorddöntés: agyrázkódást kapott az NFL-játékos
Mike Evans, a Tampa Bay elkapója vélhetően nem jut idén 1 000 elkapott yard fölé, ami egyedi rekorddöntést hozhatott volna neki.
Az NFL-ben szereplő Tampa Bay Buccaneers sztárelkapója, Mike Evans kulcscsonttörést és agyrázkódást szenvedett a Detroit Lions elleni, 24–9-re elvesztett idegenbeli mérkőzésen hétfőn este. Todd Bowles vezetőedző szerint Evans „a szezon nagy részében” nem lesz bevethető, visszatérésének időpontja bizonytalan - számol be az ESPN.
Az eset a második negyedben történt: Baker Mayfield mély passza után Rock Ya-Sin szerelte Evanst, akinek a feje a földhöz csapódott, majd hordágyon vitték az öltözőbe. A pályán a csapattársai azonnal köré gyűltek – többek között Cade Otton, Rachaad White és Tristan Wirfs –, az újonc Emeka Egbuka pedig térdre ereszkedve imádkozott érte, mert úgy tűnt, az elkapó rövid időre eszméletét vesztette. Bowles „fájó csapásnak” nevezte a sérülést, különösen azért, mert Evans most tért vissza a 3. héten elszenvedett combhajlító-sérülése után.
A sérülésnek történelmi tétje is van: azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel megszakad Evans páratlan sorozata, ahogy első 11 NFL-idényében mindannyiszor 1 000 elkapott yard fölé jutott. Tavaly ezzel beérte Jerry Rice rekordját; egy újabb 1 000 yardos szezon 2025-ben egyedüli csúcstartóvá tehette volna. A Bucs-irányító Mayfield szerint Evans profi módon kezeli a helyzetet, és a partvonalról is segíteni fogja a társakat.
A Mjallby 2-0-ra legyőzte az IFK Göteborgot, ezzel bebiztosítva története első bajnoki címét a svéd élvonalban.
Hetekre kidőlt a Manchester City vezére: megerősítette Guardiola, sokáig nem lesz bevethető a sztárjátékos
Rodri továbbra sem játszhat a Manchester Cityben, Guardiola megerősítette, hogy a spanyol középpályás kihagyja a Villarreal és az Aston Villa elleni mérkőzéseket is.
Egy egyesült arab emírségekbeli befektetői csoport megkereste David Beckhamet, hogy legyen nagykövetük a Manchester United felvásárlási kísérletében.
Max Verstappen egyre közelebb kerül a világbajnoki címhez, miután az Amerikai Nagydíjon aratott győzelmével jelentősen csökkentette hátrányát a McLaren pilótáival szemben.
A Liverpool negyedik egymást követő vereségét szenvedte el, miután a Manchester United több mint kilenc év után először győzött az Anfielden..
Graham Potter lett a svéd labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, aki rövid távú szerződéssel segíti a csapatot a világbajnoki kvalifikációs küzdelmekben.
A zöld-fehérek kapusa fellökött egy labdaszedőt a vasárnap esti Derbin, így várhatóan több meccses eltiltást kap majd.
A Svájci Legfelsőbb Bíróság nem adott igazat az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamásnak, akinek így érvényben marad doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása.
Doug Martin, a korábbi NFL All-Pro futójátékos, a Tampa Bay Buccaneers egykori sztárja 36 éves korában elhunyt
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
Mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén?
Verstappen győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette semmi, és egyre jobban mászik vissza a két McLarenes nyakára az összetettben.
Az egykori Manchester United-tehetség, Ramon Calliste ma luxusóra-üzletével évi 15 millió fontot keres.
Wayne Rooney szerint nem a környezet okolható Marcus Rashford korábbi gyenge teljesítményéért a Manchester Unitednél.
Ange Postecoglou mindössze 39 nap után távozott a Nottingham Forest vezetőedzői posztjáról, ami a Premier League történetének egyik legrövidebb menedzseri időszaka.
A spanyol labdarúgók tiltakozást szerveztek a La Liga azon döntése ellen, hogy december 20-án Miamiban rendezik meg a Villarreal-Barcelona mérkőzést
Nincs vége a kitiltási botránynak Angliában: beszállt a brit kormány, mindenképp akarnak vendégszurkolókat
A brit kormány mindent megtesz a Maccabi Tel Aviv szurkolóit érintő birminghami tilalom feloldásáért.
Marc Guehi, az angol válogatott védője közölte a Crystal Palace-szal, hogy nem hosszabbítja meg szerződését és jövőre távozik a klubtól.
Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) közlése szerint a 2024-25-ös szezonban mintegy 900 játékos szenvedett el online bántalmazást, és 141 rasszista incidens történt a stadionokban.
