Hónapokra kidőlt a sztárfocista, oda a rekorddöntés: agyrázkódást kapott az NFL-játékos

Mike Evans, a Tampa Bay elkapója vélhetően nem jut idén 1 000 elkapott yard fölé, ami egyedi rekorddöntést hozhatott volna neki.

Az NFL-ben szereplő Tampa Bay Buccaneers sztárelkapója, Mike Evans kulcscsonttörést és agyrázkódást szenvedett a Detroit Lions elleni, 24–9-re elvesztett idegenbeli mérkőzésen hétfőn este. Todd Bowles vezetőedző szerint Evans „a szezon nagy részében” nem lesz bevethető, visszatérésének időpontja bizonytalan - számol be az ESPN.

Az eset a második negyedben történt: Baker Mayfield mély passza után Rock Ya-Sin szerelte Evanst, akinek a feje a földhöz csapódott, majd hordágyon vitték az öltözőbe. A pályán a csapattársai azonnal köré gyűltek – többek között Cade Otton, Rachaad White és Tristan Wirfs –, az újonc Emeka Egbuka pedig térdre ereszkedve imádkozott érte, mert úgy tűnt, az elkapó rövid időre eszméletét vesztette. Bowles „fájó csapásnak” nevezte a sérülést, különösen azért, mert Evans most tért vissza a 3. héten elszenvedett combhajlító-sérülése után.

A sérülésnek történelmi tétje is van: azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel megszakad Evans páratlan sorozata, ahogy első 11 NFL-idényében mindannyiszor 1 000 elkapott yard fölé jutott. Tavaly ezzel beérte Jerry Rice rekordját; egy újabb 1 000 yardos szezon 2025-ben egyedüli csúcstartóvá tehette volna. A Bucs-irányító Mayfield szerint Evans profi módon kezeli a helyzetet, és a partvonalról is segíteni fogja a társakat.