2025. október 21. kedd Orsolya
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kragujevac, Szerbia - 2012. november 17: Wilson Composite bőrből készült másolata a hivatalos NFL amerikaifutball-labdának. A fotó stúdióban készült, kék színátmenettel a háttérben
Sport

Hónapokra kidőlt a sztárfocista, oda a rekorddöntés: agyrázkódást kapott az NFL-játékos

Pénzcentrum
2025. október 21. 17:44

Mike Evans, a Tampa Bay elkapója vélhetően nem jut idén 1 000 elkapott yard fölé, ami egyedi rekorddöntést hozhatott volna neki.

Az NFL-ben szereplő Tampa Bay Buccaneers sztárelkapója, Mike Evans kulcscsonttörést és agyrázkódást szenvedett a Detroit Lions elleni, 24–9-re elvesztett idegenbeli mérkőzésen hétfőn este. Todd Bowles vezetőedző szerint Evans „a szezon nagy részében” nem lesz bevethető, visszatérésének időpontja bizonytalan - számol be az ESPN.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eset a második negyedben történt: Baker Mayfield mély passza után Rock Ya-Sin szerelte Evanst, akinek a feje a földhöz csapódott, majd hordágyon vitték az öltözőbe. A pályán a csapattársai azonnal köré gyűltek – többek között Cade Otton, Rachaad White és Tristan Wirfs –, az újonc Emeka Egbuka pedig térdre ereszkedve imádkozott érte, mert úgy tűnt, az elkapó rövid időre eszméletét vesztette. Bowles „fájó csapásnak” nevezte a sérülést, különösen azért, mert Evans most tért vissza a 3. héten elszenvedett combhajlító-sérülése után.

KATTINTS a friss és élő sporteredményekért, statisztikákért a Sportonlinera!

A sérülésnek történelmi tétje is van: azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel megszakad Evans páratlan sorozata, ahogy első 11 NFL-idényében mindannyiszor 1 000 elkapott yard fölé jutott. Tavaly ezzel beérte Jerry Rice rekordját; egy újabb 1 000 yardos szezon 2025-ben egyedüli csúcstartóvá tehette volna. A Bucs-irányító Mayfield szerint Evans profi módon kezeli a helyzetet, és a partvonalról is segíteni fogja a társakat.
Címlapkép: Getty Images
#sport #rekord #sérülés #sportoló #nfl #amerikai foci #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:40
18:30
18:03
17:44
17:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 21.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
2025. október 21.
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
2025. október 21.
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
2025. október 20.
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek
NAPTÁR
Tovább
2025. október 21. kedd
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
1 hete
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
1 hete
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
4
2 napja
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
5
2 hete
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fedezettel biztosított hitel
Ebben az esetben a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan (ebben az esetben jelzálognak hívjuk) tulajdonára. Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra. A vagyontárgy lehet ház, autó, gép, stb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 18:03
Kvíz: Érdekel a görög mitológia, a hősi történetek? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 17:35
Megszavazták, komoly változás élesedik a jogosítványoknál: rengeteg magyart érint, sokaknak nem fog tetszeni
Agrárszektor  |  2025. október 21. 17:27
Annyira meleg jöhet, amilyet már rég láttunk itthon: visszatér a nyár?