Hiába az edzőváltás, semmi nem javult: zuhan a másodosztály felé a West Ham United

A Brentford 2-0-ra legyőzte a West Ham Unitedet a Premier League-ben - ez a londoni csapat számára már az ötödik egymást követő hazai vereség volt - írta a BBC.

A West Ham és a Brentford londoni rangadóján már a mérkőzés kezdetén is sok üres széket lehetett látni a London Stadionban, a találkozó végére pedig még többen távoztak. A helyszínen maradt szurkolók kifütyülték csapatukat a 2-0-s vereség után.

A West Ham új vezetőedzője, Nuno Espirito Santo három mérkőzés után is nyeretlen, és elismerte, hogy a játékosoknak keményen kell dolgozniuk a szurkolók visszaszerzéséért. "Nem volt elég jó. Gyenge teljesítmény. A Brentford megérdemelten nyert, ők voltak a jobb csapat" - nyilatkozta a portugál szakember.

Premier League 8. forduló West Ham United 0 2 Brentford Félidő: 0-1 2025. október 20. hétfő 21:00 | London Stadium, London Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 43' Igor Thiago, 94' Mathias Jensen 43 Labdabirtoklási arány 57 94 Támadások 104 36 Veszélyes támadások 58 1 Kaput eltaláló lövések 7 6 Kaput elkerülő lövések 15 6 Szögletek 10 1 Sárga lapok 1 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 Adatlap létrehozva: 2025.10.21.

"Mindannyian aggódunk. Látható, hogy a szurkolóink is aggódnak. Az aggodalom szorongássá, majd csenddé válik. Ez a szorongás átragad a játékosokra is. Problémánk van" - tette hozzá Nuno, aki szerint a csapatnak kell változtatnia, hogy visszanyerje a drukkerek támogatását.

A West Ham a 19. helyen áll mindössze négy ponttal nyolc forduló után. A csapat pénteken a Leeds United otthonában lép pályára a következő Premier League-mérkőzésen. A londoni együttes történetében másodszor fordult elő, hogy öt egymást követő hazai mérkőzést elveszített az élvonalban - korábban 1931 áprilisában volt erre példa. Emellett most először fordult elő, hogy az idény első négy hazai bajnokiját elveszítette a klub.

A mérkőzésen a Brentford 22 lövést adott le, és csak Igor Thiago, valamint Mathias Jensen talált be. A vendégcsapatot a tapasztalatlan Keith Andrews irányította, akinek ez volt az első idegenbeli győzelme a szezonban.

A West Ham körül egyre feszültebb a légkör, számos szurkoló tiltakozásképpen távol maradt a mérkőzéstől - az üresen hagyott székek jól látszottak a közvetítésben. A Hammers United szurkolói csoport immár hónapok óta David Sullivan elnök és Karren Brady alelnök távozását követeli, akik 15 éve irányítják a klubot, és kulcsszerepet játszottak a csapat Upton Parkból a London Stadionba költöztetésében.

A Crystal Palace elleni vereség előtt, amely Graham Potter utolsó mérkőzése volt a csapat élén, mintegy 3000 West Ham-szurkoló tüntetett az igazgatói bejáratnál. A drukkerek szerint a vezetőség nem tartotta be ígéreteit: nem erősítették meg a keretet, nem fejlesztették az edzőlétesítményeket, és a mérkőzésnapi élmény sem megfelelő. A szurkolói kampány a klub vezetése ellen folytatódik, november 8-án a Burnley elleni hazai mérkőzés előtt nagyobb tüntetést terveznek, amelyen a szervezők reményei szerint legalább 9000 ember vesz majd részt.