Hiába az edzőváltás, semmi nem javult: zuhan a másodosztály felé a West Ham United
A Brentford 2-0-ra legyőzte a West Ham Unitedet a Premier League-ben - ez a londoni csapat számára már az ötödik egymást követő hazai vereség volt - írta a BBC.
A West Ham és a Brentford londoni rangadóján már a mérkőzés kezdetén is sok üres széket lehetett látni a London Stadionban, a találkozó végére pedig még többen távoztak. A helyszínen maradt szurkolók kifütyülték csapatukat a 2-0-s vereség után.
A West Ham új vezetőedzője, Nuno Espirito Santo három mérkőzés után is nyeretlen, és elismerte, hogy a játékosoknak keményen kell dolgozniuk a szurkolók visszaszerzéséért. "Nem volt elég jó. Gyenge teljesítmény. A Brentford megérdemelten nyert, ők voltak a jobb csapat" - nyilatkozta a portugál szakember.
"Mindannyian aggódunk. Látható, hogy a szurkolóink is aggódnak. Az aggodalom szorongássá, majd csenddé válik. Ez a szorongás átragad a játékosokra is. Problémánk van" - tette hozzá Nuno, aki szerint a csapatnak kell változtatnia, hogy visszanyerje a drukkerek támogatását.
A West Ham a 19. helyen áll mindössze négy ponttal nyolc forduló után. A csapat pénteken a Leeds United otthonában lép pályára a következő Premier League-mérkőzésen. A londoni együttes történetében másodszor fordult elő, hogy öt egymást követő hazai mérkőzést elveszített az élvonalban - korábban 1931 áprilisában volt erre példa. Emellett most először fordult elő, hogy az idény első négy hazai bajnokiját elveszítette a klub.
A mérkőzésen a Brentford 22 lövést adott le, és csak Igor Thiago, valamint Mathias Jensen talált be. A vendégcsapatot a tapasztalatlan Keith Andrews irányította, akinek ez volt az első idegenbeli győzelme a szezonban.
A West Ham körül egyre feszültebb a légkör, számos szurkoló tiltakozásképpen távol maradt a mérkőzéstől - az üresen hagyott székek jól látszottak a közvetítésben. A Hammers United szurkolói csoport immár hónapok óta David Sullivan elnök és Karren Brady alelnök távozását követeli, akik 15 éve irányítják a klubot, és kulcsszerepet játszottak a csapat Upton Parkból a London Stadionba költöztetésében.
A Crystal Palace elleni vereség előtt, amely Graham Potter utolsó mérkőzése volt a csapat élén, mintegy 3000 West Ham-szurkoló tüntetett az igazgatói bejáratnál. A drukkerek szerint a vezetőség nem tartotta be ígéreteit: nem erősítették meg a keretet, nem fejlesztették az edzőlétesítményeket, és a mérkőzésnapi élmény sem megfelelő. A szurkolói kampány a klub vezetése ellen folytatódik, november 8-án a Burnley elleni hazai mérkőzés előtt nagyobb tüntetést terveznek, amelyen a szervezők reményei szerint legalább 9000 ember vesz majd részt.
Graham Potter lett a svéd labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, aki rövid távú szerződéssel segíti a csapatot a világbajnoki kvalifikációs küzdelmekben.
A zöld-fehérek kapusa fellökött egy labdaszedőt a vasárnap esti Derbin, így várhatóan több meccses eltiltást kap majd.
A Svájci Legfelsőbb Bíróság nem adott igazat az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamásnak, akinek így érvényben marad doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása.
Doug Martin, a korábbi NFL All-Pro futójátékos, a Tampa Bay Buccaneers egykori sztárja 36 éves korában elhunyt
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
Mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén?
Verstappen győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette semmi, és egyre jobban mászik vissza a két McLarenes nyakára az összetettben.
Az egykori Manchester United-tehetség, Ramon Calliste ma luxusóra-üzletével évi 15 millió fontot keres.
Wayne Rooney szerint nem a környezet okolható Marcus Rashford korábbi gyenge teljesítményéért a Manchester Unitednél.
Ange Postecoglou mindössze 39 nap után távozott a Nottingham Forest vezetőedzői posztjáról, ami a Premier League történetének egyik legrövidebb menedzseri időszaka.
A spanyol labdarúgók tiltakozást szerveztek a La Liga azon döntése ellen, hogy december 20-án Miamiban rendezik meg a Villarreal-Barcelona mérkőzést
Nincs vége a kitiltási botránynak Angliában: beszállt a brit kormány, mindenképp akarnak vendégszurkolókat
A brit kormány mindent megtesz a Maccabi Tel Aviv szurkolóit érintő birminghami tilalom feloldásáért.
Marc Guehi, az angol válogatott védője közölte a Crystal Palace-szal, hogy nem hosszabbítja meg szerződését és jövőre távozik a klubtól.
Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) közlése szerint a 2024-25-ös szezonban mintegy 900 játékos szenvedett el online bántalmazást, és 141 rasszista incidens történt a stadionokban.
Egymással ütköztek a McLarenek, és mindkettő kiesett a sprintfutamon. Verstappen köszönte szépen a lehetőséget, és be is húzta a versenyt.
39 nap után kötöttek útilaput Ange Postecoglu talpára, a Forestnek a harmadik edzője következhet az idényben.
Kifúrják a Manchester United tulajdonosát? Elképesztő puccs készülhet, régi legenda is beszállhatott
Eric Cantona, a Manchester United legendája már korábban élesen bírálta Sir Jim Ratcliffe tulajdonosi tevékenységét.
Itt a legjobban kereső focisták listája: még mindig durva pénzeket tesz zsebre Ronaldo, de a fiatalok már a sarkában vannak
Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett labdarúgóinak listáját 280 millió dolláros éves bevétellel.
"Az emberek véleményéből nem veszek kenyeret": kiakadtak a szurkolók a "kokszolimpia" újabb résztvevőjeére
Shane Ryan, háromszoros olimpikon ír úszó bejelentette, hogy részt vesz a doppingszerek használatát engedélyező Enhanced Games versenyen
