2025. október 21. kedd Orsolya
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2024. november 13: A West Ham United Football Club stadionja, egy profi labdarúgó klub, székhelye: Stratford, East London.
Sport

Hiába az edzőváltás, semmi nem javult: zuhan a másodosztály felé a West Ham United

Pénzcentrum
2025. október 21. 11:13

A Brentford 2-0-ra legyőzte a West Ham Unitedet a Premier League-ben - ez a londoni csapat számára már az ötödik egymást követő hazai vereség volt - írta a BBC.

A West Ham és a Brentford londoni rangadóján már a mérkőzés kezdetén is sok üres széket lehetett látni a London Stadionban, a találkozó végére pedig még többen távoztak. A helyszínen maradt szurkolók kifütyülték csapatukat a 2-0-s vereség után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A West Ham új vezetőedzője, Nuno Espirito Santo három mérkőzés után is nyeretlen, és elismerte, hogy a játékosoknak keményen kell dolgozniuk a szurkolók visszaszerzéséért. "Nem volt elég jó. Gyenge teljesítmény. A Brentford megérdemelten nyert, ők voltak a jobb csapat" - nyilatkozta a portugál szakember.

Premier League 8. forduló
West Ham United
0
2
Brentford
Félidő: 0-1
2025. október 20. hétfő 21:00
|
London Stadium, London
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
43' Igor Thiago, 94' Mathias Jensen
43
Labdabirtoklási arány
57
94
Támadások
104
36
Veszélyes támadások
58
1
Kaput eltaláló lövések
7
6
Kaput elkerülő lövések
15
6
Szögletek
10
1
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
Adatlap létrehozva: 2025.10.21.

"Mindannyian aggódunk. Látható, hogy a szurkolóink is aggódnak. Az aggodalom szorongássá, majd csenddé válik. Ez a szorongás átragad a játékosokra is. Problémánk van" - tette hozzá Nuno, aki szerint a csapatnak kell változtatnia, hogy visszanyerje a drukkerek támogatását.

A Premier League legfrissebb eredményeit, statisztikáit és a tabellát megtalálod a Sportonlineon: KATT!

A West Ham a 19. helyen áll mindössze négy ponttal nyolc forduló után. A csapat pénteken a Leeds United otthonában lép pályára a következő Premier League-mérkőzésen. A londoni együttes történetében másodszor fordult elő, hogy öt egymást követő hazai mérkőzést elveszített az élvonalban - korábban 1931 áprilisában volt erre példa. Emellett most először fordult elő, hogy az idény első négy hazai bajnokiját elveszítette a klub.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A mérkőzésen a Brentford 22 lövést adott le, és csak Igor Thiago, valamint Mathias Jensen talált be. A vendégcsapatot a tapasztalatlan Keith Andrews irányította, akinek ez volt az első idegenbeli győzelme a szezonban.

A West Ham körül egyre feszültebb a légkör, számos szurkoló tiltakozásképpen távol maradt a mérkőzéstől - az üresen hagyott székek jól látszottak a közvetítésben. A Hammers United szurkolói csoport immár hónapok óta David Sullivan elnök és Karren Brady alelnök távozását követeli, akik 15 éve irányítják a klubot, és kulcsszerepet játszottak a csapat Upton Parkból a London Stadionba költöztetésében.

A Crystal Palace elleni vereség előtt, amely Graham Potter utolsó mérkőzése volt a csapat élén, mintegy 3000 West Ham-szurkoló tüntetett az igazgatói bejáratnál. A drukkerek szerint a vezetőség nem tartotta be ígéreteit: nem erősítették meg a keretet, nem fejlesztették az edzőlétesítményeket, és a mérkőzésnapi élmény sem megfelelő. A szurkolói kampány a klub vezetése ellen folytatódik, november 8-án a Burnley elleni hazai mérkőzés előtt nagyobb tüntetést terveznek, amelyen a szervezők reményei szerint legalább 9000 ember vesz majd részt.
Címlapkép: Getty Images
#sport #tüntetés #futball #premier league #másodosztály #angol foci #szurkolók #vereség #west ham united #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:12
11:59
11:42
11:24
11:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 21.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 21.
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
2025. október 20.
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek
2025. október 20.
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 21. kedd
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
1 hete
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
7 napja
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
4
2 napja
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
5
2 hete
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUBOR
Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű kínálati kamatláb. Ez az alapja egyes hitelek kamatának, a változó kamatozású hitelek jellemzően a 3, 6 vagy 12 hónapos BUBOR-hoz vannak kötve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 12:12
Döbbenetes fenyegetőzés Donald Trumptól: "ki lesznek irtva, és ezt ők is tudják"
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 11:42
Bevonult a börtönbe Nicolas Sarkozy: öt évig ki se jöhet, ezért csukták le
Agrárszektor  |  2025. október 21. 11:28
Nem várt csavart vett az időjárás: erre nem sokan számítottak