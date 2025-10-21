2025. október 21. kedd Orsolya
Csőd szélén táncoltak, most bajnokok lettek: 800 fős falu csapata lett a svéd bajnok
Sport

Csőd szélén táncoltak, most bajnokok lettek: 800 fős falu csapata lett a svéd bajnok

Pénzcentrum
2025. október 21. 10:23

A Mjallby 2-0-ra legyőzte az IFK Göteborgot, ezzel bebiztosítva első bajnoki címét a svéd élvonalban - írja a BBC.

A mindössze 800 fős lakosságú kisvárosból származó csapat történelmet írt, megelőzve olyan nagy múltú klubokat, mint a Malmö, az AIK, a Hammarby és a Djurgarden. A bajnokság végéig még három mérkőzés van hátra, de a Mjallby már bebiztosította első élvonalbeli bajnoki címét és ezzel az európai kupaszereplés jogát is.

A klub útja a sikerig rendkívüli volt: a 2016-os csőd közeli állapottól jutottak el odáig, hogy minimális költségvetéssel az ország legjobb csapatává váltak. A Mjallby az idei szezonban 27 mérkőzésből 20-at megnyert, és mindössze egyszer szenvedett vereséget. 2024 májusa óta 22 hazai bajnoki mérkőzésen maradtak veretlenek.

"Amikor 2023 előtt megérkeztem a klubhoz, gyorsan láttam, hogy sok potenciál van bennünk, de úgy gondoltam, hogy mentálisan visszatartjuk magunkat" - nyilatkozta a BBC Sportnak Tom Pettersson, a csapat 35 éves védője. "Ezen dolgoztunk az elmúlt években. Már nem érezzük úgy, hogy nem tartozunk az élmezőnybe, mert évek óta beszélünk arról, hogy fel kell hagynunk a régi kifogásokkal."

A csapat játékstílusának átalakításában kulcsszerepet játszott Karl Marius Aksum, aki 2024 januárjában csatlakozott a stábhoz. A korábban felnőtt szinten edzői tapasztalattal nem rendelkező norvég szakember PhD fokozattal rendelkezik az elit labdarúgásban alkalmazott vizuális érzékelés területén. Munkájának köszönhetően a korábban hosszú labdákra és bedobásokra támaszkodó csapat most a labdabirtoklásra és a szervezett támadójátékra helyezi a hangsúlyt.

A Mjallby átalakulása az elmúlt évtizedben szerves fejlődés eredménye volt, amit Magnus Emeus elnök irányított. A klub pénzügyi szemléletváltáson ment keresztül, csökkentették a működési költségeket és hatékonyabbá tették a gazdálkodást. "Minden egyes svéd koronánál, ami elhagyja a klubot, feltesszük a kérdést: Ez jobbá tesz minket?" - magyarázta Jacob Lennartsson, a Mjallby vezérigazgatója.

A klub stratégiája a fiatal játékosok fejlesztésére és értékesítésére összpontosít. Colin Roslert 950 000 fontért adták el mindössze 18 hónappal azután, hogy ingyen szerződtették, míg Nicklas Rojkjaer júliusban körülbelül 1,4 millió fontért igazolt a dán Nordsjaellandhoz.

A csapat sikerének egyik kulcsa a szoros közösségi kapcsolat. A játékosok többsége ugyanabban az épületben lakik, és rendszeresen találkoznak a szurkolókkal a mindennapi életben is. "Ha nincs semmi dolgunk, grillezünk, főzünk, együtt lógunk" - árulta el Elliot Stroud, a csapat középpályása. "Ezek a kötelékek a pályán kívül épülnek, és követnek minket a pályára is. Ez a kulcs. Mindannyian nagyon közel állunk egymáshoz, és ez különleges egy viszonylag kis klubnál."

A Mjallby hivatalos szurkolói egyesülete, a Sillastrybarna kevesebb mint 30 kemény magból legalább 500 főre nőtt, miközben pozitív, rasszizmus- és szexizmusellenes kultúrát alakított ki a lelátókon. "A Mjallby több mint futball, ez egy nagy család" - mondta Patrik Thorell, a klub elnöke.
Címlapkép: Getty Images
