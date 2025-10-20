2025. október 20. hétfő Vendel
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Meglepő, hova szerződött a nemrég kirúgott West Ham-edző: itt kezdi újra Graham Potter

Pénzcentrum
2025. október 20. 13:52

Graham Potter lett a svéd labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, aki rövid távú szerződéssel segíti a csapatot a világbajnoki kvalifikációs küzdelmekben - írta meg a BBC.

A korábbi West Ham menedzser, Graham Potter kinevezését jelentette be a svéd labdarúgó-szövetség. Az 50 éves szakember kezdetben rövid távú megbízatást vállalt, hogy segítsen a svéd válogatott megtorpant világbajnoki kvalifikációs kampányában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Nagyon megtisztelő ez a feladat, és hihetetlenül inspiráló számomra. Svédországnak fantasztikus játékosai vannak, akik hétről hétre a világ legjobb ligáiban teljesítenek. Az én feladatom az lesz, hogy megteremtsem azokat a feltételeket, amelyek között csapatként a legmagasabb szinten tudunk teljesíteni, hogy kijuttassuk Svédországot a jövő nyári világbajnokságra" - nyilatkozta Potter.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Svédország azután keresett új szövetségi kapitányt, hogy Jon Dahl Tomassont elbocsátották az október 13-i, Koszovó elleni 1-0-s vereséget követően, amely lehetetlenné tette a csoportból való közvetlen kijutást. Ennek ellenére még mindig elérhetik a pótselejtezőt, még akkor is, ha nem végeznek a B csoport első két helyén - köszönhetően a 2024-25-ös Nemzetek Ligájában elért sikereiknek, ahol csoportelsők lettek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Pottert szeptember végén bocsátották el a West Hamtől a szezon gyenge kezdése miatt. A 2025-26-os idény első hat mérkőzéséből ötöt elveszített a csapat, ami a kiesőzónába taszította a londoniakat. Összességében mindössze hat győzelmet aratott 23 mérkőzésen, mióta januárban csatlakozott a kelet-londoni klubhoz.

Potter azonban továbbra is pozitív megítélésnek örvend Svédországban, miután az Östersundnál négy szezon alatt háromszor jutott fel, a negyedosztályból az élvonalig vezetve a csapatot, miközben 2017-ben hazai kupagyőzelmet is szerzett. A szakember sikeres időszakokat töltött a Brighton és a Swansea City élén is, mielőtt 2022-ben a Chelsea-hez szerződött, ahonnan hét hónap után menesztették.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #kirúgás #labdarúgás #svédország #világbajnokság #chelsea #válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:11
14:00
13:52
13:43
13:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 20.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
2025. október 20.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
2025. október 19.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
1 hete
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
6 napja
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
4
2 hete
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
5
7 napja
Teljesen tönkrement a volt Premier League-edző: jön a csődeljárás, ebből hogy mászik ki?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árrés
a kereskedelmi áruknál a beszerzési és a fogyasztói ár különbözete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 13:11
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 12:45
Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály
Agrárszektor  |  2025. október 20. 13:34
Óriási a félelem: drasztikus lépéseket tettek a franciák a rettegett kór miatt