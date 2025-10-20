Meglepő, hova szerződött a nemrég kirúgott West Ham-edző: itt kezdi újra Graham Potter

Graham Potter lett a svéd labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, aki rövid távú szerződéssel segíti a csapatot a világbajnoki kvalifikációs küzdelmekben - írta meg a BBC.

A korábbi West Ham menedzser, Graham Potter kinevezését jelentette be a svéd labdarúgó-szövetség. Az 50 éves szakember kezdetben rövid távú megbízatást vállalt, hogy segítsen a svéd válogatott megtorpant világbajnoki kvalifikációs kampányában.

"Nagyon megtisztelő ez a feladat, és hihetetlenül inspiráló számomra. Svédországnak fantasztikus játékosai vannak, akik hétről hétre a világ legjobb ligáiban teljesítenek. Az én feladatom az lesz, hogy megteremtsem azokat a feltételeket, amelyek között csapatként a legmagasabb szinten tudunk teljesíteni, hogy kijuttassuk Svédországot a jövő nyári világbajnokságra" - nyilatkozta Potter.

Svédország azután keresett új szövetségi kapitányt, hogy Jon Dahl Tomassont elbocsátották az október 13-i, Koszovó elleni 1-0-s vereséget követően, amely lehetetlenné tette a csoportból való közvetlen kijutást. Ennek ellenére még mindig elérhetik a pótselejtezőt, még akkor is, ha nem végeznek a B csoport első két helyén - köszönhetően a 2024-25-ös Nemzetek Ligájában elért sikereiknek, ahol csoportelsők lettek.

Pottert szeptember végén bocsátották el a West Hamtől a szezon gyenge kezdése miatt. A 2025-26-os idény első hat mérkőzéséből ötöt elveszített a csapat, ami a kiesőzónába taszította a londoniakat. Összességében mindössze hat győzelmet aratott 23 mérkőzésen, mióta januárban csatlakozott a kelet-londoni klubhoz.

Potter azonban továbbra is pozitív megítélésnek örvend Svédországban, miután az Östersundnál négy szezon alatt háromszor jutott fel, a negyedosztályból az élvonalig vezetve a csapatot, miközben 2017-ben hazai kupagyőzelmet is szerzett. A szakember sikeres időszakokat töltött a Brighton és a Swansea City élén is, mielőtt 2022-ben a Chelsea-hez szerződött, ahonnan hét hónap után menesztették.