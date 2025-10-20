A zöld-fehérek kapusa fellökött egy labdaszedőt a vasárnap esti Derbin, így várhatóan több meccses eltiltást kap majd.
Meglepő, hova szerződött a nemrég kirúgott West Ham-edző: itt kezdi újra Graham Potter
Graham Potter lett a svéd labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, aki rövid távú szerződéssel segíti a csapatot a világbajnoki kvalifikációs küzdelmekben - írta meg a BBC.
A korábbi West Ham menedzser, Graham Potter kinevezését jelentette be a svéd labdarúgó-szövetség. Az 50 éves szakember kezdetben rövid távú megbízatást vállalt, hogy segítsen a svéd válogatott megtorpant világbajnoki kvalifikációs kampányában.
"Nagyon megtisztelő ez a feladat, és hihetetlenül inspiráló számomra. Svédországnak fantasztikus játékosai vannak, akik hétről hétre a világ legjobb ligáiban teljesítenek. Az én feladatom az lesz, hogy megteremtsem azokat a feltételeket, amelyek között csapatként a legmagasabb szinten tudunk teljesíteni, hogy kijuttassuk Svédországot a jövő nyári világbajnokságra" - nyilatkozta Potter.
Svédország azután keresett új szövetségi kapitányt, hogy Jon Dahl Tomassont elbocsátották az október 13-i, Koszovó elleni 1-0-s vereséget követően, amely lehetetlenné tette a csoportból való közvetlen kijutást. Ennek ellenére még mindig elérhetik a pótselejtezőt, még akkor is, ha nem végeznek a B csoport első két helyén - köszönhetően a 2024-25-ös Nemzetek Ligájában elért sikereiknek, ahol csoportelsők lettek.
Pottert szeptember végén bocsátották el a West Hamtől a szezon gyenge kezdése miatt. A 2025-26-os idény első hat mérkőzéséből ötöt elveszített a csapat, ami a kiesőzónába taszította a londoniakat. Összességében mindössze hat győzelmet aratott 23 mérkőzésen, mióta januárban csatlakozott a kelet-londoni klubhoz.
Potter azonban továbbra is pozitív megítélésnek örvend Svédországban, miután az Östersundnál négy szezon alatt háromszor jutott fel, a negyedosztályból az élvonalig vezetve a csapatot, miközben 2017-ben hazai kupagyőzelmet is szerzett. A szakember sikeres időszakokat töltött a Brighton és a Swansea City élén is, mielőtt 2022-ben a Chelsea-hez szerződött, ahonnan hét hónap után menesztették.
A Liverpool negyedik egymást követő vereségét szenvedte el, miután a Manchester United több mint kilenc év után először győzött az Anfielden..
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
Mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén?
Wayne Rooney szerint nem a környezet okolható Marcus Rashford korábbi gyenge teljesítményéért a Manchester Unitednél.
Ange Postecoglou mindössze 39 nap után távozott a Nottingham Forest vezetőedzői posztjáról, ami a Premier League történetének egyik legrövidebb menedzseri időszaka.
A spanyol labdarúgók tiltakozást szerveztek a La Liga azon döntése ellen, hogy december 20-án Miamiban rendezik meg a Villarreal-Barcelona mérkőzést
Nincs vége a kitiltási botránynak Angliában: beszállt a brit kormány, mindenképp akarnak vendégszurkolókat
A brit kormány mindent megtesz a Maccabi Tel Aviv szurkolóit érintő birminghami tilalom feloldásáért.
Marc Guehi, az angol válogatott védője közölte a Crystal Palace-szal, hogy nem hosszabbítja meg szerződését és jövőre távozik a klubtól.
Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) közlése szerint a 2024-25-ös szezonban mintegy 900 játékos szenvedett el online bántalmazást, és 141 rasszista incidens történt a stadionokban.
Egymással ütköztek a McLarenek, és mindkettő kiesett a sprintfutamon. Verstappen köszönte szépen a lehetőséget, és be is húzta a versenyt.
39 nap után kötöttek útilaput Ange Postecoglu talpára, a Forestnek a harmadik edzője következhet az idényben.
Kifúrják a Manchester United tulajdonosát? Elképesztő puccs készülhet, régi legenda is beszállhatott
Eric Cantona, a Manchester United legendája már korábban élesen bírálta Sir Jim Ratcliffe tulajdonosi tevékenységét.
Itt a legjobban kereső focisták listája: még mindig durva pénzeket tesz zsebre Ronaldo, de a fiatalok már a sarkában vannak
Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett labdarúgóinak listáját 280 millió dolláros éves bevétellel.
"Az emberek véleményéből nem veszek kenyeret": kiakadtak a szurkolók a "kokszolimpia" újabb résztvevőjeére
Shane Ryan, háromszoros olimpikon ír úszó bejelentette, hogy részt vesz a doppingszerek használatát engedélyező Enhanced Games versenyen
Jamie Carragher négy fő okot azonosított Mohamed Salah gyengébb teljesítményére a Liverpool csatárának jelenlegi formahanyatlása mögött.
Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.
A régi idők szerelését idézi meg az a mez, amelyet a csapat is visel a vasárnapi derbin - a szurkolók is hozzájuthatnak, de borsos áron,...
A két hónapja nyeretlen Újpest hazai pályán játszik a Ferencvárossal a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójában, s már a döntetlen is bravúros eredmény lenne a...
A 2030-as labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítésének terve erős ellenállásba ütközik a dél-amerikai szövetségen (Conmebol) belül.
