Elképesztő gólrekord az angol bajnokságban: 30-0-ra verte ellenfelét ez a csapat, ilyen még soha nem volt
Egy angliai női focicsapat 17–0-s győzelemmel klubrekordot állított fel, majd néhány héttel később ezt az eredményt csaknem megduplázta, ráadásul mindezt a ligában töltött legelső szezonjában - írta a BBC.
A Jersey Bulls női csapata valósággal felszántja a pályát a nyolcadosztályú South East Counties Women's Football League Surrey Division One-ban. Szombaton 30–0-ra győzték le a Guildford Saints együttesét. A szigetlakók tizenegy mérkőzésből tizenegy győzelemmel állnak a tabella élén, ellenfelüknek pedig most sem volt esélye. Anita Tavares kilenc gólt szerzett – ez háromszor annyi, mint amennyit a Guildford az egész szezonban lőtt –, rajta kívül pedig még kilenc játékos talált be.
"Sosem az a célunk, hogy kétszámjegyű különbséggel nyerjünk, ilyen arányban pedig végképp nem" – mondta szerényen Chad Morris, a Bulls vezetőedzője a BBC Sportnak.
Az első félidő közepén, amikor nyilvánvalóvá vált a különbség a két csapat között, összehívtuk a játékosokat, és megbeszéltük, hogyan kezeljük a meccs hátralévő részét. Korlátozásokat vezettünk be: mielőtt kapura lőhettek, bizonyos számú passzt kellett megjátszaniuk, oldalváltásokat kellett végrehajtaniuk. A második félidőben formációt váltottunk, majd a támadókat hátra, a védőket előre küldtük
– magyarázta a vezetőedző.
A győzelemmel a Bulls kilenc pontos előnnyel vezeti a tabellát. A 30–0 felülírta korábbi rekordjukat, a december 7-én, a Moseley Athletic ellen aratott 17–0-s sikert. A most nyeretlen ellenféllel szemben szerzett találatokkal szezonbeli góllövő-mutatójuk 12 meccs után 95-re nőtt, ami meccsenként több mint nyolcgólos átlagot jelent.
A Bulls az utolsó hat mérkőzésén mindössze egy gólt kapott, miközben 62-t szerzett. Február 8-án a tizedik helyen álló Cranleigh ellen lép pályára, és már csak öt gól választja el a csapatot a százas mérföldkő elérésétől a jelenlegi szezonban.
