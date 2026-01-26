A hétszeres világbajnok a források szerint már nincs ágyhoz kötve, több mint egy évtizeddel síbalesete után jó hírek jöttek az állapotáról.
Nézni is szédítő: kötél nélkül mászta meg az 508 méteres felhőkarcolót, rögtön neki is ugrottak
Alex Honnold amerikai sziklamászó vasárnap kötél és biztosítóeszköz nélkül mászta meg Ázsia egyik legmagasabb felhőkarcolóját, a Taipei 101-et. A több mint egy évtizede dédelgetett álom megvalósításával azt reméli, hogy másokat is inspiráljon saját céljaik elérésére, hiszen "az idő véges" - írta a The Guardian.
Tom Honnold, akiről korábban dokumentumfilmben is szerepelt, puszta kézzel, az épület vízszintes fémgerendáiba kapaszkodva küzdötte fel magát az 508 méter magas toronyra. Az eredetileg szombatra tervezett mászást az eső miatt vasárnapra halasztották.
Az összegyűlt tömeg hangos üdvrivalgással fogadta, amikor a 40 éves Honnold megkezdte a felmászást a tajvani főváros, Tajpej 101 emeletes felhőkarcolójára. A 91 perces teljesítményt a Netflix élőben közvetítette világszerte, most megnézhetsz róla egy összefoglalót is:
"Hihetetlen volt a kilátás, gyönyörű nap volt" – mondta Honnold, aki a Yosemite Nemzeti Parkban található El Capitan kötél nélküli megmászásáról is ismertté vált. "Nagyon erős volt a szél, úgyhogy inkább arra koncentráltam, nehogy leessek. Csodálatos élmény volt így látni Tajpejt."
A mászóközösség egy része élesen bírálta a Netflixet és Honnoldot, amiért élőben közvetítettek egy ilyen kockázatos vállalkozást. A kritikusok a kötél nélküli mászás során bekövetkezett halálesetek magas számára hivatkoztak, és arra, hogy Honnold férj és apa. Az eseményt "voyeurisztikusnak és felelőtlennek" nevezték.
Honnold a kritikák ellenére reméli, hogy a látottak másokat is inspirálnak.
Az emberek gyakran pont az ilyen dolgokból merítenek erőt ahhoz, hogy végre nekivágjanak annak, amit szeretnének. Ha megnéznek valamit, mint ez, az emlékezteti őket, hogy az idejük véges, és a lehető legértelmesebben kellene felhasználniuk
- fogalmazott a mászó.
Honnold nem az első, aki felmászott a Tajpej 101-re, kötél nélkül azonban igen. A francia Alain Robert 2004 karácsonyán, az akkor a világ legmagasabb épületeként megnyíló torony avatásán jutott fel biztosítókötéllel. Robert, aki a CNN-nek nyilatkozva kommentálta Honnold mászását, gratulált kollégájának.
Nekem négy órámba telt a szörnyű időjárás miatt, bár én nem kockáztattam ekkora mértékben az életem, mert kötéllel másztam. De ismerem Alexet, végig biztos voltam benne, hogy sikerül
- mondta Robert.
A mászás leghosszabb és legnehezebb szakasza a középső 64 emelet volt – az úgynevezett "bambuszdobozok", amelyek az épület jellegzetes megjelenését adják. Ez a rész nyolc szegmensre tagolódik, mindegyikben nyolc emeletnyi, kifelé dőlő, meredek mászás következik, majd erkélyek, ahol Honnold rövid pihenőket tarthatott.
A sziklamászó számára szokatlan volt, hogy ezúttal szurkoló tömeg előtt mászott, hiszen általában távoli, elhagyatott helyeken dolgozik. "Amikor elindultam, kicsit ijesztő volt, hogy ennyi ember figyel. De aztán rájöttem, hogy mind jót kívánnak, és ettől az egész inkább ünnepinek tűnt."
Egyre több jel utal arra, hogy Szoboszlai hamarosan nem csak a játékával, de a fizetési csekkjével is bekerül a Premier League elitjébe.
Eladják a magyar játékos csapatát Amerikában: új rekordot állítanak az összeggel, ennyibe volt a klub
Rekordösszegért, mintegy 700 millió dolláros vállalati értékelés mellett adhatják el a Sporting Kansas City többségi tulajdonrészét.
Kevin Johnson halálát tompa fejsérülés és szúrt sebek okozták egy Los Angeles-i hajléktalantáborban.
Ismét elképesztő bravúr a magyar vízipólosoktól! Döntőben a férfi válogatott - már csak ellenfélre várunk
A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik a Varga-legénység.
Az Aston Villa kerekesszékes szurkolói embertelen körülmények között voltak kénytelenek szurkolni csütörtökön Isztambulban.
Rekordösszegű, évi több mint kétmillió dollárt garantáló, hároméves szerződést írt alá Trinity Rodman a Washington Spirittel.
Az NBA 2025–26-os idényének mezeladási listája nemcsak a pályán nyújtott teljesítményt tükrözi, hanem a játékosok globális rajongótáborát és kulturális hatását is.
Vezetőedzőt váltott az U21-es magyar labdarúgó-válogatott: Szélesi Zoltán helyét az MLSZ-nél régóta dolgozó szakember, Németh Antal veszi át.
Lewis Hamilton a Ferrari új autójának bemutatóján úgy fogalmazott, hogy a 2026-os Forma–1-es szezon hatalmas kihívás lesz
A Manchester United bejelentette, hogy Casemiro távozik a klubtól a szezon végén, szerződése lejártával.
A magyar labdarúgó-válogatott márciusban két hazai felkészülési mérkőzést játszik a Puskás Arénában: előbb Szlovénia, majd három nappal később Görögország lesz az ellenfél.
A mindössze 17 éves Molnár Martin motorsport-karrierje új szakaszához érkezik: a brit Formula–4 után 2026-tól a magasabb kategóriát jelentő GB3-bajnokságban folytatja pályafutását.
Visszavonulásáról beszélt Marco Rossi: elmondta az olasz kapitány, mikor áll fel a válogatott padjáról
Az olasz kapitány egy interjúban az Írország elleni világbajnoki pótselejtező elvesztése utáni időszakról, a válogatott jövőjéről és a magyar futball helyzetéről beszélt.
Erling Haaland idénybeli gólszámai mögött egyre mélyülő gólválság és a Manchester City aggasztó formahanyatlása rajzolódik ki.
A Mercedes bemutatta a 2026-os Forma–1-es szezonra készülő új versenyautóját, a W17-est, amellyel vissza akar térni a mezőny élére.
A Denver Broncos egy győzelemre került a Super Bowltól, de kezdő irányítóját elveszítette sérülés miatt, így a konferenciadöntőben a tartalék vezeti majd a csapatot.
A magyar válogatott csapatkapitánya látványos szabadrúgás-góllal járult hozzá a Liverpool 3–0-s Bajnokok Ligája-győzelméhez Marseille-ben.
Február 27-én érkezik a Netflixre a Formula 1: Drive to Survive nyolcadik évada, amely ismét exkluzív betekintést nyújt a száguldó cirkusz kulisszái mögé.
