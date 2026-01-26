2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Elefánt-hegyi túraútvonal a legközelebbi kilátópont az ikonikus Taipei 101 épülethez, és mindig vonzza a fotósokat és a turistákat, ha van esély egy szép naplementére.
Sport

Nézni is szédítő: kötél nélkül mászta meg az 508 méteres felhőkarcolót, rögtön neki is ugrottak

Pénzcentrum
2026. január 26. 13:13

Alex Honnold amerikai sziklamászó vasárnap kötél és biztosítóeszköz nélkül mászta meg Ázsia egyik legmagasabb felhőkarcolóját, a Taipei 101-et. A több mint egy évtizede dédelgetett álom megvalósításával azt reméli, hogy másokat is inspiráljon saját céljaik elérésére, hiszen "az idő véges" - írta a The Guardian.

Tom Honnold, akiről korábban dokumentumfilmben is szerepelt, puszta kézzel, az épület vízszintes fémgerendáiba kapaszkodva küzdötte fel magát az 508 méter magas toronyra. Az eredetileg szombatra tervezett mászást az eső miatt vasárnapra halasztották.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az összegyűlt tömeg hangos üdvrivalgással fogadta, amikor a 40 éves Honnold megkezdte a felmászást a tajvani főváros, Tajpej 101 emeletes felhőkarcolójára. A 91 perces teljesítményt a Netflix élőben közvetítette világszerte, most megnézhetsz róla egy összefoglalót is: 

"Hihetetlen volt a kilátás, gyönyörű nap volt" – mondta Honnold, aki a Yosemite Nemzeti Parkban található El Capitan kötél nélküli megmászásáról is ismertté vált. "Nagyon erős volt a szél, úgyhogy inkább arra koncentráltam, nehogy leessek. Csodálatos élmény volt így látni Tajpejt."

A mászóközösség egy része élesen bírálta a Netflixet és Honnoldot, amiért élőben közvetítettek egy ilyen kockázatos vállalkozást. A kritikusok a kötél nélküli mászás során bekövetkezett halálesetek magas számára hivatkoztak, és arra, hogy Honnold férj és apa. Az eseményt "voyeurisztikusnak és felelőtlennek" nevezték.

Honnold a kritikák ellenére reméli, hogy a látottak másokat is inspirálnak.

Az emberek gyakran pont az ilyen dolgokból merítenek erőt ahhoz, hogy végre nekivágjanak annak, amit szeretnének. Ha megnéznek valamit, mint ez, az emlékezteti őket, hogy az idejük véges, és a lehető legértelmesebben kellene felhasználniuk

- fogalmazott a mászó.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Honnold nem az első, aki felmászott a Tajpej 101-re, kötél nélkül azonban igen. A francia Alain Robert 2004 karácsonyán, az akkor a világ legmagasabb épületeként megnyíló torony avatásán jutott fel biztosítókötéllel. Robert, aki a CNN-nek nyilatkozva kommentálta Honnold mászását, gratulált kollégájának.

Nekem négy órámba telt a szörnyű időjárás miatt, bár én nem kockáztattam ekkora mértékben az életem, mert kötéllel másztam. De ismerem Alexet, végig biztos voltam benne, hogy sikerül

- mondta Robert.

A mászás leghosszabb és legnehezebb szakasza a középső 64 emelet volt – az úgynevezett "bambuszdobozok", amelyek az épület jellegzetes megjelenését adják. Ez a rész nyolc szegmensre tagolódik, mindegyikben nyolc emeletnyi, kifelé dőlő, meredek mászás következik, majd erkélyek, ahol Honnold rövid pihenőket tarthatott.

A sziklamászó számára szokatlan volt, hogy ezúttal szurkoló tömeg előtt mászott, hiszen általában távoli, elhagyatott helyeken dolgozik. "Amikor elindultam, kicsit ijesztő volt, hogy ennyi ember figyel. De aztán rájöttem, hogy mind jót kívánnak, és ettől az egész inkább ünnepinek tűnt."
Címlapkép: Getty Images
#netflix #sport #életveszély #kockázat #ázsia #épület #sportoló #veszélyes #hegymászás #tajvan

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:44
13:27
13:13
13:01
12:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
2026. január 26.
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
2026. január 26.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Elfogyott a türelem: kirúgták a vezetőedzőt Győrben, már az utód is megvan
2
5 napja
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
3
6 napja
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
4
22 órája
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
5
1 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 13:01
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 12:15
Az Európai Unió végleg betett Oroszországnak: a magyar kormány támadja a döntést
Agrárszektor  |  2026. január 26. 13:33
Ilyen magyar zöldséggel van tele sok európai piac: eláraszthat mindent