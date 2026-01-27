Kiderült, súlyos pénzt költ a magyar állam focistanyugdíjakra: 18. havi ellátást is kapnak az egykori sportolók?

Az MLSZ az elmúlt években több száz millió forintot fordított volt labdarúgók nyugdíj-kiegészítésére, amely az állami ellátáson felüli, életük végéig járó juttatást jelent az érintetteknek. A szövetségi járadék egy része automatikusan jár a válogatott múlttal rendelkező játékosoknak és kapitányoknak, míg mások rászorultság alapján kaphatják meg. A támogatás összege havi 100 ezer forinttól indul, és egyes esetekben a nyugdíjat a nettó minimálbér szintjéig egészíti ki.

Az elmúlt négy évben több száz millió forintot fordított a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) volt labdarúgók nyugdíj-kiegészítésére, az úgynevezett szövetségi járadékra – derül ki a HVG beszámolójából, amely a sportszövetség közérdekű adatigénylésre átadott szerződéslistáján alapul.

Ez az összeg az állami nyugdíjon felüli juttatásként illeti meg az érintett egykori játékosokat. A kiadások az MLSZ éves pénzügyi beszámolóiban is megjelennek: ezek szerint 2023-ra, 2024-re és 2025-re összesen több mint 520 millió forintot különítettek el életjáradékra és szövetségi járadékra.

A labdarúgók ugyan a 80-as, 90-es években is az átlagbér felett kerestek, de a fizetésük nem volt annyira kiemelkedő, mint a mostani első osztályban

– mondta a lapnak Szabados Gábor sportközgazdász, hangsúlyozva, hogy az idősebb generáció aktív évekbeli jövedelmei nem vethetők össze a mai élvonalbeli futballisták keresetével.

Az MLSZ tájékoztatása szerint automatikusan jogosult szövetségi járadékra az az egykori labdarúgó vagy szakember, aki játékosként legalább egyszer pályára lépett hivatalos tétmérkőzésen a férfi vagy női magyar felnőtt válogatottban, vagy magyar állampolgárként szövetségi kapitányként legalább egy alkalommal irányította valamelyik válogatottat, továbbá elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt és/vagy magyar állami nyugdíjban részesül.

Ettől eltérően, egyedi mérlegelés és rászorultság alapján dönt a szövetség az 1961 előtt született volt férfi és női labdarúgók támogatásáról azokban az esetekben, amikor az érintettek nem szerepeltek a felnőtt válogatottban, de férfi játékosként legalább egyszer olimpiai válogatott mérkőzésen léptek pályára, vagy pályafutásuk során legalább 175 NB I-es férfi bajnoki mérkőzést játszottak, illetve női labdarúgóként legalább 75 női NB I-es meccsen szerepeltek. További feltétel, hogy nyugdíjasok legyenek, és saját jogú nyugdíjuk összege ne érje el az adott év január 1-jén érvényes nettó minimálbért, amely idén 214 ezer forint.

A közérdekű adatigénylésre nyilvánosságra hozott szerződéslistából az is kiderül, hogy 2022 óta több mint 250 szerződést kötöttek szövetségi járadék címen, bár a tényleges kedvezményezettek száma ennél alacsonyabb is lehet.

Az automatikusan jogosultak esetében a juttatás minimum havi 100 ezer forint, ami éves szinten 1,2 millió forintnak felel meg. Az MLSZ adatai szerint ez volt a leggyakoribb összeg, ugyanakkor előfordult ennél alacsonyabb és magasabb kifizetés is. A HVG számítása szerint ez az évi 1,2 millió forintos kiegészítés – 250 ezer forintos átlagnyugdíjjal számolva – olyan hatást kelt, mintha az érintettek az állami 13. havi és részben már létező 14. havi nyugdíjon felül további 4,8 havi ellátást kapnának, vagyis összességében

akár a 18. havi nyugdíjnak megfelelő jövedelemhez jutnának.

Azoknál, akik rászorultság alapján kapják a támogatást, az MLSZ a nyugdíjat egészíti ki olyan mértékben, hogy a teljes összeg elérje az adott év elején meghatározott nettó minimálbért. A szövetség határozatlan időre szóló szerződéseket köt, így a jogosultak életük végéig részesülhetnek a szövetségi járadékban.

