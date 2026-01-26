2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
Maranello, 2019. január 3.A Ferrari Sajtóirodája által közreadott kép egy idézetrõl a Michael Schumacher hétszeres Forma-1-es autós gyorsasági világbajnok 50. születésnapja alkalmából rendezett Michael 50 nevû kiállítás megnyitóján
Sport

Friss hírek jöttek Michael Schumacher állapotáról: így van most a legendás német versenyző

Pénzcentrum
2026. január 26. 11:48

A hétszeres világbajnok a források szerint már nincs ágyhoz kötve, több mint egy évtizeddel síbalesete után jó hírek jöttek az állapotáról.

A Daily Mail információi szerint javulás tapasztalható a hétszeres Forma–1-es világbajnok Michael Schumacher egészségi állapotában. A német autóversenyző, aki 2013 decemberében szenvedett súlyos síbalesetet, mostanra már kerekesszékben is tud időt tölteni, korábban ugyanis ágyhoz volt kötve.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lap újságírója felkereste a Schumacher család mallorcai rezidenciáját Las Brisasban, Andratx közelében. A tudósító több, a helyzetre rálátó forrással egyeztetett az 57 éves sportlegenda jelenlegi állapotáról. Az egyik informátor szerint Schumacher továbbra is folyamatos, 24 órás orvosi felügyeletre szorul otthonában, ugyanakkor pozitív változás figyelhető meg. A korábbiakhoz képest előrelépésnek számít, hogy naponta néhány órát kerekesszékben tölthet.

Ért néhány dolgot, ami körülötte történik, de valószínűleg nem mindent

– nyilatkozta a versenyző tudatállapotáról a családhoz közel álló forrás.

A síbaleset 2013. december 29-én történt a franciaországi Méribel síparadicsomban. Bár a bukás önmagában nem tűnt súlyosnak, Schumacher feje egy sziklának ütközött, ami komoly agysérülést okozott. A sürgősségi ellátást követően helikopterrel szállították Grenoble-ba, ahol életmentő beavatkozáson esett át, majd fél évig mesterséges kómában tartották. 2014 júniusában került vissza svájci otthonába, azóta pedig a család szinte teljes titoktartás mellett óvja magánéletét.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az elmúlt időszakban két alkalommal is felmerült, hogy Schumacher zárt családi körben megjelent. Tavaly októberben arról szóltak a hírek, hogy részt vett lánya, Gina-Maria esküvőjén, ám ezt nem sikerült megerősíteni, mivel az esemény alatt a vendégek nem használhattak mobiltelefont és fényképezőgépet. Korábban, 2024 áprilisában a német Bild számolt be arról, hogy a versenyző helikopterrel érkezett svájci, glandi otthonába, hogy találkozzon március végén született unokájával, Millie Bethke Schumacherrel.

A Schumacher család évek óta következetesen ragaszkodik a magánélethez való jogához, ezért hivatalos nyilatkozat csak elvétve érkezik a versenyző állapotáról. A mostani brit sajtóinformációk ugyan nem hivatalos forrásból származnak, mégis reményt kelthetnek a rajongókban, akik már több mint egy évtizede várnak híreket kedvencük felépüléséről.

címlapkép: Giorgio Benvenuti, MTI/MTVA 
#egészség #baleset #celeb #síelés #sport #betegség #forma-1 #helikopter #autósport #f1 #f1hírek

