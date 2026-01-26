A Manchester United újabb lépést tett afelé, hogy visszatérjen korábbi dicsőségéhez – így látja Wayne Rooney
Friss hírek jöttek Michael Schumacher állapotáról: így van most a legendás német versenyző
A hétszeres világbajnok a források szerint már nincs ágyhoz kötve, több mint egy évtizeddel síbalesete után jó hírek jöttek az állapotáról.
A Daily Mail információi szerint javulás tapasztalható a hétszeres Forma–1-es világbajnok Michael Schumacher egészségi állapotában. A német autóversenyző, aki 2013 decemberében szenvedett súlyos síbalesetet, mostanra már kerekesszékben is tud időt tölteni, korábban ugyanis ágyhoz volt kötve.
A lap újságírója felkereste a Schumacher család mallorcai rezidenciáját Las Brisasban, Andratx közelében. A tudósító több, a helyzetre rálátó forrással egyeztetett az 57 éves sportlegenda jelenlegi állapotáról. Az egyik informátor szerint Schumacher továbbra is folyamatos, 24 órás orvosi felügyeletre szorul otthonában, ugyanakkor pozitív változás figyelhető meg. A korábbiakhoz képest előrelépésnek számít, hogy naponta néhány órát kerekesszékben tölthet.
Ért néhány dolgot, ami körülötte történik, de valószínűleg nem mindent
– nyilatkozta a versenyző tudatállapotáról a családhoz közel álló forrás.
A síbaleset 2013. december 29-én történt a franciaországi Méribel síparadicsomban. Bár a bukás önmagában nem tűnt súlyosnak, Schumacher feje egy sziklának ütközött, ami komoly agysérülést okozott. A sürgősségi ellátást követően helikopterrel szállították Grenoble-ba, ahol életmentő beavatkozáson esett át, majd fél évig mesterséges kómában tartották. 2014 júniusában került vissza svájci otthonába, azóta pedig a család szinte teljes titoktartás mellett óvja magánéletét.
Az elmúlt időszakban két alkalommal is felmerült, hogy Schumacher zárt családi körben megjelent. Tavaly októberben arról szóltak a hírek, hogy részt vett lánya, Gina-Maria esküvőjén, ám ezt nem sikerült megerősíteni, mivel az esemény alatt a vendégek nem használhattak mobiltelefont és fényképezőgépet. Korábban, 2024 áprilisában a német Bild számolt be arról, hogy a versenyző helikopterrel érkezett svájci, glandi otthonába, hogy találkozzon március végén született unokájával, Millie Bethke Schumacherrel.
A Schumacher család évek óta következetesen ragaszkodik a magánélethez való jogához, ezért hivatalos nyilatkozat csak elvétve érkezik a versenyző állapotáról. A mostani brit sajtóinformációk ugyan nem hivatalos forrásból származnak, mégis reményt kelthetnek a rajongókban, akik már több mint egy évtizede várnak híreket kedvencük felépüléséről.

