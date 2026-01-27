2026. január 27. kedd Angelika
egy narancssárga gyertya ég egy fekete háttéren, egy tükörkép másolat térrel,
Sport

Gyászol a magyar vízilabda: meghalt a legendás pólóedző

Pénzcentrum
2026. január 27. 15:43

Kilencvennégy éves korában elhunyt Babarczi Roland mesteredző, a magyar vízilabda egyik meghatározó alakja. A szakember játékosként, edzőként és sportvezetőként is maradandót alkotott; legnagyobb sikereit Szolnokon érte el, ahol 1985-ben Magyar Kupát nyert csapatával.

A magyar vízilabda egyik ikonikus személyisége távozott az élők sorából - számolt be róla a szövetség hivatalos honlapja. Babarczi Roland hosszú és eredményes pályafutása során szinte minden szerepkörben szolgálta a sportágat. Játékoskarrierje viszonylag későn, tizenhét évesen indult a Ferencváros újonccsapatában, amelyet azonban a katonai szolgálat megszakított. Leszerelése után a másodosztályban folytatta a játékot három különböző egyesületnél, végül a Postásnál fejezte be aktív pályafutását.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Edzőként szintén a Postásnál kezdte munkáját, majd 1968 és 1980 között a BVSC szakvezetőjeként dolgozott. Tizenkét éves zuglói időszaka alatt jelentős eredményeket ért el az utánpótlás-nevelésben és az élvonalbeli csapattal egyaránt. Neveltjei közül kiemelkedik Horkai György, aki később az 1976-os montreali olimpián aranyérmet nyert. A BVSC-vel 1980-ban bajnoki bronzérmet szerzett.

Klubedzői munkájával párhuzamosan az utánpótlás-válogatottaknál is tevékenykedett. 1981-ben a junior világbajnokságon bronzéremhez segítette a magyar válogatottat. Pályafutásának legsikeresebb időszaka 1981 januárjában kezdődött, amikor a Szolnok élvonalbeli csapatának vezetőedzője lett. A Tisza-parti városban eltöltött évei alatt jelentős eredményeket ért el: 1983-ban és 1985-ben bajnoki bronzérmet, 1987-ben pedig ezüstérmet nyert együttese.

Legnagyobb sikere az 1985-ös Magyar Kupa-győzelem volt, amelyet szinte kizárólag saját nevelésű játékosokra épülő csapattal harcolt ki, a korszak egyik legjobb együttesének számító Vasas legyőzésével a döntőben. Teljesítményét 1985-ben mesteredzői címmel ismerték el.

Az 1987-es bajnoki ezüstérem után egy évet Tatabányán dolgozott, majd visszatért korábbi klubjához, a BVSC-hez. Itt előbb az első csapatnál, később 1992-es nyugdíjazásáig az utánpótlásban folytatta munkáját. Ebben az időszakban irányította az 1976-os születésű korosztályos válogatottat is, amelyből később számos olimpiai bajnok került ki.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

1992-től két évtizeden át a Magyar Vízilabda Szövetség szakfelügyelőjeként dolgozott. Feladatai a versenyrendszer lebonyolításától a központi uszodák edzésbeosztásának szervezéséig terjedtek. Kiemelkedő szerepe volt a Suli Póló program elindításában és működtetésében, amelynek köszönhetően olyan településekre is eljutott a vízilabda, ahol korábban nem volt jelen a sportág. A szövetségtől 2015-ben történt távozása után is aktívan részt vett az utánpótlás-kupák szervezésében és lebonyolításában.

Bartalis István 2003-as halálát követően átvette a sportág statisztikai nyilvántartásának vezetését. Gondosan dokumentálta a játékosok élvonalbeli mérkőzésszámait és válogatottbeli szerepléseit, hozzájárulva a magyar vízilabda történetének hiteles megőrzéséhez.

Babarczi Roland halálával a magyar vízilabda olyan szakembert veszített el, aki több mint fél évszázadon keresztül szolgálta a sportágat különböző pozíciókban. Temetésének időpontjáról a család később ad tájékoztatást.
Címlapkép: Getty Images
