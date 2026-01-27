A Cadillac F1 Team a Formula–1 legújabb csapataként csatlakozik a mezőnyhöz, két tapasztalt pilótával, Sergio Pérezzel és Valtteri Bottasszal a volán mögött.
Gyászol a magyar vízilabda: meghalt a legendás pólóedző
Kilencvennégy éves korában elhunyt Babarczi Roland mesteredző, a magyar vízilabda egyik meghatározó alakja. A szakember játékosként, edzőként és sportvezetőként is maradandót alkotott; legnagyobb sikereit Szolnokon érte el, ahol 1985-ben Magyar Kupát nyert csapatával.
A magyar vízilabda egyik ikonikus személyisége távozott az élők sorából - számolt be róla a szövetség hivatalos honlapja. Babarczi Roland hosszú és eredményes pályafutása során szinte minden szerepkörben szolgálta a sportágat. Játékoskarrierje viszonylag későn, tizenhét évesen indult a Ferencváros újonccsapatában, amelyet azonban a katonai szolgálat megszakított. Leszerelése után a másodosztályban folytatta a játékot három különböző egyesületnél, végül a Postásnál fejezte be aktív pályafutását.
Edzőként szintén a Postásnál kezdte munkáját, majd 1968 és 1980 között a BVSC szakvezetőjeként dolgozott. Tizenkét éves zuglói időszaka alatt jelentős eredményeket ért el az utánpótlás-nevelésben és az élvonalbeli csapattal egyaránt. Neveltjei közül kiemelkedik Horkai György, aki később az 1976-os montreali olimpián aranyérmet nyert. A BVSC-vel 1980-ban bajnoki bronzérmet szerzett.
Klubedzői munkájával párhuzamosan az utánpótlás-válogatottaknál is tevékenykedett. 1981-ben a junior világbajnokságon bronzéremhez segítette a magyar válogatottat. Pályafutásának legsikeresebb időszaka 1981 januárjában kezdődött, amikor a Szolnok élvonalbeli csapatának vezetőedzője lett. A Tisza-parti városban eltöltött évei alatt jelentős eredményeket ért el: 1983-ban és 1985-ben bajnoki bronzérmet, 1987-ben pedig ezüstérmet nyert együttese.
Legnagyobb sikere az 1985-ös Magyar Kupa-győzelem volt, amelyet szinte kizárólag saját nevelésű játékosokra épülő csapattal harcolt ki, a korszak egyik legjobb együttesének számító Vasas legyőzésével a döntőben. Teljesítményét 1985-ben mesteredzői címmel ismerték el.
Az 1987-es bajnoki ezüstérem után egy évet Tatabányán dolgozott, majd visszatért korábbi klubjához, a BVSC-hez. Itt előbb az első csapatnál, később 1992-es nyugdíjazásáig az utánpótlásban folytatta munkáját. Ebben az időszakban irányította az 1976-os születésű korosztályos válogatottat is, amelyből később számos olimpiai bajnok került ki.
1992-től két évtizeden át a Magyar Vízilabda Szövetség szakfelügyelőjeként dolgozott. Feladatai a versenyrendszer lebonyolításától a központi uszodák edzésbeosztásának szervezéséig terjedtek. Kiemelkedő szerepe volt a Suli Póló program elindításában és működtetésében, amelynek köszönhetően olyan településekre is eljutott a vízilabda, ahol korábban nem volt jelen a sportág. A szövetségtől 2015-ben történt távozása után is aktívan részt vett az utánpótlás-kupák szervezésében és lebonyolításában.
Bartalis István 2003-as halálát követően átvette a sportág statisztikai nyilvántartásának vezetését. Gondosan dokumentálta a játékosok élvonalbeli mérkőzésszámait és válogatottbeli szerepléseit, hozzájárulva a magyar vízilabda történetének hiteles megőrzéséhez.
Babarczi Roland halálával a magyar vízilabda olyan szakembert veszített el, aki több mint fél évszázadon keresztül szolgálta a sportágat különböző pozíciókban. Temetésének időpontjáról a család később ad tájékoztatást.
A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 28–3-as győzelmet aratott Románia ellen a funchali Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.
Kiderült, súlyos pénzt költ a magyar állam focistanyugdíjakra: 18. havi ellátást is kapnak az egykori sportolók?
Az MLSZ az elmúlt években több száz millió forintot fordított volt labdarúgók nyugdíj-kiegészítésére.
Don Bradman legendás ausztrál krikettjátékos egyik sapkája 460 ezer ausztrál dollárért, vagyis mintegy 102 millió forintért kelt el egy árverésen, ami rekordárnak számít.
Elképesztő gólrekord az angol bajnokságban: 30-0-ra verte ellenfelét ez a csapat, ilyen még soha nem volt
Egy angliai női focicsapat 17–0-s győzelemmel klubrekordot állított fel, majd néhány héttel később ezt az eredményt csaknem megduplázta.
Durva tiltás sújtja a teniszezőket a Grand Slam-tornán: Sinner, Alcaraz is megjárták, meddig megy még ez?
Bár az adatalapú teljesítményelemzés ma már a legtöbb élsportban alapvetés, a Grand Slam-tornákon továbbra sem viselhetnek aktivitásmérő eszközöket a teniszezők
Itt az újabb durva bundabotrány: egy fél csapatot már elvittek a rendőrök, komoly szinten ment a focimutyi
Az izraeli rendőrség hétfőn 17, egyazon futballcsapathoz tartozó személyt tartóztatott le mérkőzés-manipuláció, megvesztegetés, illegális szerencsejáték és pénzmosás gyanújával.
A spanyol edzőt állítólag azért menesztette utolsó klubja, mert túlzottan is a népszerű AI-kliensre, a ChatGPT-re támaszkodott edzői munkája során.
Alex Honnold amerikai sziklamászó vasárnap kötél és biztosítóeszköz nélkül mászta meg Ázsia egyik legmagasabb felhőkarcolóját, a Taipei 101-et.
A hétszeres világbajnok a források szerint már nincs ágyhoz kötve, több mint egy évtizeddel síbalesete után jó hírek jöttek az állapotáról.
A Manchester United újabb lépést tett afelé, hogy visszatérjen korábbi dicsőségéhez – így látja Wayne Rooney
A Seattle Seahawks és a New England Patriots jutott a 60. Super Bowlba: mindkét együttes izgalmas főcsoportdöntőben harcolta ki a részvételt.
Egyre több jel utal arra, hogy Szoboszlai hamarosan nem csak a játékával, de a fizetési csekkjével is bekerül a Premier League elitjébe.
Hihetetlen, mekkora pénzeket keresnek itt az edzők: meg kell érte dolgozni, de röpködnek a tízmilliók
Az amerikai sportvilág legjobban fizetett edzőinek top 50-es listáját toronymagasan az amerikai futball uralja.
Eladják a magyar játékos csapatát Amerikában: új rekordot állítanak az összeggel, ennyibe volt a klub
Rekordösszegért, mintegy 700 millió dolláros vállalati értékelés mellett adhatják el a Sporting Kansas City többségi tulajdonrészét.
Kevin Johnson halálát tompa fejsérülés és szúrt sebek okozták egy Los Angeles-i hajléktalantáborban.
Ismét elképesztő bravúr a magyar vízipólosoktól! Döntőben a férfi válogatott - már csak ellenfélre várunk
A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik a Varga-legénység.
Az Aston Villa kerekesszékes szurkolói embertelen körülmények között voltak kénytelenek szurkolni csütörtökön Isztambulban.
Rekordösszegű, évi több mint kétmillió dollárt garantáló, hároméves szerződést írt alá Trinity Rodman a Washington Spirittel.
