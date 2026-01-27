Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke szerint a szurkolóknak érdemes távol maradniuk a focivébétől.
Minden papír készen áll: Kane-t magához láncolná a Bayern, már tárgyalnak
A Bayern München tárgyalásokat folytat Harry Kane szerződésének meghosszabbításáról, az angol csatár kiemelkedő teljesítményt nyújtott a német klubnál - tudósított a BBC.
Max Eberl, a Bayern München sportigazgatója megerősítette, hogy a klub egyeztetéseket folytat Harry Kane-nel a szerződéshosszabbításról. A 32 éves angol válogatott csatár 2023 augusztusában négyéves szerződéssel érkezett a Tottenhamtől 100 millió eurós (86,4 millió fontos) kezdeti összegért.
Kane eddig 126 mérkőzésen 119 gólt szerzett és 30 gólpasszt adott a Bayern színeiben, valamint megszerezte pályafutása első jelentős trófeáját, amikor segített a csapatnak megnyerni a 2024-25-ös Bundesliga-szezont.
"Beszélünk Harry-vel, tárgyalunk" - nyilatkozta Eberl egy frankfurti Bundesliga-rendezvényen. Kane még októberben kijelentette, hogy "határozottan" el tudja képzelni, hogy a Bayernnél marad, és hogy a Premier League-be való visszatérés iránti vágya "kissé alábbhagyott".
Az idei szezonban Vincent Kompany csapatában 30 mérkőzésen 34 gólt szerzett, ebből 19 Bundesliga-mérkőzésen 21 találatot jegyzett, miközben megpróbálja megdönteni a korábbi Bayern-csatár, Robert Lewandowski 41 gólos rekordját egy Bundesliga-szezonban. Kane a Bajnokok Ligájában is segítette a Bayernt, ahol a csapat a ligaszakasz második helyén áll egy mérkőzéssel a vége előtt.
Harry nagy bizalommal van irántunk, és jól érzi magát Münchenben. Ő és családja beilleszkedett. Ezért egyáltalán nincs okunk a sietségre
- mondta Jan-Christian Dreesen, a Bayern vezérigazgatója.
Ismét elképesztő bravúr a magyar vízipólosoktól! Döntőben a férfi válogatott - már csak ellenfélre várunk
A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik a Varga-legénység.
-
