2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Teniszező teniszlabdát adogat egy mérkőzésen a nyílt pályán. Sport, edzés és aktív élet koncepció.
Sport

Durva tiltás sújtja a teniszezőket a Grand Slam-tornán: Sinner, Alcaraz is megjárták, meddig megy még ez?

Pénzcentrum
2026. január 26. 18:43

Bár az adatalapú teljesítményelemzés ma már a legtöbb élsportban alapvetés, a Grand Slam-tornákon továbbra sem viselhetnek aktivitásmérő eszközöket a teniszezők – pedig az ATP- és WTA-versenyeken már engedélyezett a használatuk, írta meg a BBC.

A modern élsportban az adatelemzés már alapkövetelmény, a teniszt ugyanakkor rendszeresen bírálják a játékosokra nehezedő extrém fizikai terhelés miatt. Mégis sokakat meglepett, amikor a negyeddöntőjük előtt Carlos Alcarazt és Jannik Sinnert arra kérték, hogy vegyék le a fitneszkövető eszközeiket; korábban a női világelső, Arina Szabalenkát is erre utasították ugyanazon a tornán. A fitneszkövetők az alvás, a terhelés, a stressz és a szív működésének mutatóit is figyelik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ATP, a férfi profi teniszt irányító szervezet 2024-ben engedélyezte a viselhető fitneszeszközök használatát a mérkőzések alatt, a WTA pedig már 2021 óta megengedi ezeket a játékosoknak - a Grand Slam-tornákon azonban továbbra is tiltott a használatuk.

A sportolóknak alapvető joguk, hogy verseny közben is megértsék saját teljesítményüket és egészségi állapotukat

– közölte a Whoop, az a márka, amelynek eszközét Alcaraz viselte. A cég alapítója, Will Ahmed a döntést "nevetségesnek" nevezte.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Robby Sikka, a Profi Teniszezők Szövetségének orvosigazgatója szerint ezek az eszközök értékes adatokat szolgáltatnak a terhelésről, a regenerációról és a sérülésmegelőzésről. A tiltás egyik oka a tenisz széttagolt irányítási rendszere: bár az Australian Open állítólag támogatná az engedélyezést, közös döntés eddig nem született. Felmerült az is, hogy az eszközök versenyelőnyt jelenthetnének a tehetősebb játékosoknak, és kérdéseket vet fel az adatok tulajdonjoga, illetve kereskedelmi hasznosítása is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A játékosok fizikai és mentális jóléte régóta kényes téma a teniszben, sokan attól tartanak, hogy a hosszú, megterhelő szezon kifacsarja a sportág legnagyobb sztárjait. Stephen Smith, a Kitman Labs alapítója szerint a tenisztornáknak jóval több adatot kellene gyűjteniük az edzésekről és a mérkőzésekről, majd ezeket központi rendszerben megosztani egymással.

Más sportágakban – különösen az NFL-ben, az NBA-ben és az MLB-ben – már bebizonyosodott, hogy ez a modell működik. Az NFL élen jár ezen a területen: adatokat gyűjtenek a terhelésről, az edzésekről, a meccsekről és a sérülésekről, majd ezek alapján módosítják a szabályokat

– mondta Smith.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #sport #technológia #adat #tenisz #sportolók #NBA #nfl #carlos alcaraz #grand slam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:15
20:02
19:45
19:32
19:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Kiderült a nagy vitamin-titok: itt az igazság - pénzkidobás vagy az egészségünk záloga?
2026. január 26.
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
2026. január 26.
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
6 napja
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
3
5 napja
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
4
1 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
2 hete
Meghalt a legendás magyar vívóedző: két hónap alatt gyűrte le a gyilkos kór
PÉNZÜGYI KISOKOS
Refinanszírozó pénzintézet
Az a pénzintézet, amely a forrást biztosítja a bank számára valamely hitel nyújtásához. Refinanszírozott hitel esetén tehát a bank a pénzügyi intézménytől kapott forrást továbbítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 18:57
Kiderült a nagy vitamin-titok: itt az igazság - pénzkidobás vagy az egészségünk záloga?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 18:03
Kvíz: Mennyit tudsz a történelem egyik legborzasztóbb népirtásáról, a holokausztról? Most kiderül!
Agrárszektor  |  2026. január 26. 19:28
Egyre több alkohol marad a raktárakban: sok gyártó leállította a termelést