Durva tiltás sújtja a teniszezőket a Grand Slam-tornán: Sinner, Alcaraz is megjárták, meddig megy még ez?

Az izraeli rendőrség hétfőn 17, egyazon futballcsapathoz tartozó személyt tartóztatott le mérkőzés-manipuláció, megvesztegetés, illegális szerencsejáték és pénzmosás gyanújával.
Bár az adatalapú teljesítményelemzés ma már a legtöbb élsportban alapvetés, a Grand Slam-tornákon továbbra sem viselhetnek aktivitásmérő eszközöket a teniszezők – pedig az ATP- és WTA-versenyeken már engedélyezett a használatuk, írta meg a BBC.
A modern élsportban az adatelemzés már alapkövetelmény, a teniszt ugyanakkor rendszeresen bírálják a játékosokra nehezedő extrém fizikai terhelés miatt. Mégis sokakat meglepett, amikor a negyeddöntőjük előtt Carlos Alcarazt és Jannik Sinnert arra kérték, hogy vegyék le a fitneszkövető eszközeiket; korábban a női világelső, Arina Szabalenkát is erre utasították ugyanazon a tornán. A fitneszkövetők az alvás, a terhelés, a stressz és a szív működésének mutatóit is figyelik.
Az ATP, a férfi profi teniszt irányító szervezet 2024-ben engedélyezte a viselhető fitneszeszközök használatát a mérkőzések alatt, a WTA pedig már 2021 óta megengedi ezeket a játékosoknak - a Grand Slam-tornákon azonban továbbra is tiltott a használatuk.
A sportolóknak alapvető joguk, hogy verseny közben is megértsék saját teljesítményüket és egészségi állapotukat
– közölte a Whoop, az a márka, amelynek eszközét Alcaraz viselte. A cég alapítója, Will Ahmed a döntést "nevetségesnek" nevezte.
Robby Sikka, a Profi Teniszezők Szövetségének orvosigazgatója szerint ezek az eszközök értékes adatokat szolgáltatnak a terhelésről, a regenerációról és a sérülésmegelőzésről. A tiltás egyik oka a tenisz széttagolt irányítási rendszere: bár az Australian Open állítólag támogatná az engedélyezést, közös döntés eddig nem született. Felmerült az is, hogy az eszközök versenyelőnyt jelenthetnének a tehetősebb játékosoknak, és kérdéseket vet fel az adatok tulajdonjoga, illetve kereskedelmi hasznosítása is.
A játékosok fizikai és mentális jóléte régóta kényes téma a teniszben, sokan attól tartanak, hogy a hosszú, megterhelő szezon kifacsarja a sportág legnagyobb sztárjait. Stephen Smith, a Kitman Labs alapítója szerint a tenisztornáknak jóval több adatot kellene gyűjteniük az edzésekről és a mérkőzésekről, majd ezeket központi rendszerben megosztani egymással.
Más sportágakban – különösen az NFL-ben, az NBA-ben és az MLB-ben – már bebizonyosodott, hogy ez a modell működik. Az NFL élen jár ezen a területen: adatokat gyűjtenek a terhelésről, az edzésekről, a meccsekről és a sérülésekről, majd ezek alapján módosítják a szabályokat
– mondta Smith.
