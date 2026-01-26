A spanyol edzőt állítólag azért menesztette utolsó klubja, mert túlzottan is a népszerű AI-kliensre, a ChatGPT-re támaszkodott edzői munkája során.
Itt az újabb durva bundabotrány: egy fél csapatot már elvittek a rendőrök, komoly szinten ment a focimutyi
Az izraeli rendőrség hétfőn 17, egyazon futballcsapathoz tartozó személyt tartóztatott le mérkőzés-manipuláció, megvesztegetés, illegális szerencsejáték és pénzmosás gyanújával, miután lezárult egy hónapokig tartó titkos nyomozás - írta meg a Jerusalem Post.
A rendőrség tájékoztatása szerint a vizsgálatot az Izraeli Labdarúgó-szövetséggel közösen folytatták, és az elmúlt három év feltételezett bűncselekményeire terjedt ki. Hétfő hajnalban több tucat rendőr razziázott a gyanúsítottak otthonában, majd előállították őket kihallgatásra.
A letartóztatottak között aktív játékosok és klubvezetők egyaránt vannak. A gyanú szerint mindannyian egy bűnszervezethez köthetők, amely a csapatot arra használta, hogy meccseredményeket manipuláljon, és az illegális fogadásokból húzzon hasznot Izraelben és külföldön is.
A hatóságok egyelőre nem nevezték meg az érintett klubot, az izraeli sajtó értesülései szerint azonban a Haifa közelében működő FC Kirjat Jamról lehet szó.
A rendőrség közlése szerint a szervezett bűnözői csoport a klubot eszközként használta a bűncselekmények elkövetéséhez. Mint írták, "a gyanú szerint eredményeket torzítottak, meccseket adtak-vettek, hogy illegális fogadásokból nyerészkedjenek, és kettős szerződéseket kötöttek".
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A nyomozók szerint a mérkőzéseket előre megállapodott módon manipulálták, majd az így ismert eredményekre kötöttek fogadásokat. A rendőrség becslése szerint a rendszerben több tízmillió sékel mozgott meg.
