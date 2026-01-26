2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
Sport

Itt az újabb durva bundabotrány: egy fél csapatot már elvittek a rendőrök, komoly szinten ment a focimutyi

Pénzcentrum
2026. január 26. 16:43

Az izraeli rendőrség hétfőn 17, egyazon futballcsapathoz tartozó személyt tartóztatott le mérkőzés-manipuláció, megvesztegetés, illegális szerencsejáték és pénzmosás gyanújával, miután lezárult egy hónapokig tartó titkos nyomozás - írta meg a Jerusalem Post.

A rendőrség tájékoztatása szerint a vizsgálatot az Izraeli Labdarúgó-szövetséggel közösen folytatták, és az elmúlt három év feltételezett bűncselekményeire terjedt ki. Hétfő hajnalban több tucat rendőr razziázott a gyanúsítottak otthonában, majd előállították őket kihallgatásra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A letartóztatottak között aktív játékosok és klubvezetők egyaránt vannak. A gyanú szerint mindannyian egy bűnszervezethez köthetők, amely a csapatot arra használta, hogy meccseredményeket manipuláljon, és az illegális fogadásokból húzzon hasznot Izraelben és külföldön is.

A hatóságok egyelőre nem nevezték meg az érintett klubot, az izraeli sajtó értesülései szerint azonban a Haifa közelében működő FC Kirjat Jamról lehet szó.

Izrael
Kiryat Yam SC
Jelenlegi helyezés: #2
Israel Leumit League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
M. Petah Tikva
19
12
4
3
43
22
21
40
2.
Kiryat Yam SC
20
10
4
6
30
24
6
34
3.
Maccabi Herzliya
19
9
5
5
29
21
8
32
Adatlap létrehozva: 2026.01.26.

A rendőrség közlése szerint a szervezett bűnözői csoport a klubot eszközként használta a bűncselekmények elkövetéséhez. Mint írták, "a gyanú szerint eredményeket torzítottak, meccseket adtak-vettek, hogy illegális fogadásokból nyerészkedjenek, és kettős szerződéseket kötöttek".

A nyomozók szerint a mérkőzéseket előre megállapodott módon manipulálták, majd az így ismert eredményekre kötöttek fogadásokat. A rendőrség becslése szerint a rendszerben több tízmillió sékel mozgott meg.
