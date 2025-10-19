Véget érhet a Guéhi körüli komédia: ezt közölte a csapatával az angol védő

Marc Guehi, az angol válogatott védője közölte a Crystal Palace-szal, hogy nem hosszabbítja meg szerződését és jövőre távozik a klubtól - ezt Oliver Glasner vezetőedző jelentette be.

A 25 éves csapatkapitány jelenlegi szerződése a szezon végén jár le, és bár a klub szerette volna megtartani, Guehi elutasította az ajánlatot. "Felajánlottak Marcnak egy új szerződést, de ő azt mondta: 'Nem, valami mást szeretnék csinálni', és ez teljesen normális" - nyilatkozta Glasner.

A Palace számára két lehetőség maradt: vagy a januári átigazolási időszakban értékesíti a játékost, vagy jövő nyáron ingyen távozhat. "Arról van szó, hogyan tudunk megbirkózni ezzel a helyzettel. Mi a legjobb módja annak, hogy megtegyük a következő lépést? Mindez azon múlik, hogyan kommunikálunk egymással" - tette hozzá az edző.

KATTINTS a Premier League friss és élő eredményeiért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Guehi, aki 2021-ben érkezett a Chelsea-től és azóta 167 mérkőzésen lépett pályára a Palace színeiben, a nyáron közel állt a Liverpoolhoz való igazoláshoz. Az orvosi vizsgálaton is átesett, és várhatóan 35 millió fontért szerződött volna, de az átigazolási időszak utolsó napján a Palace visszalépett az üzlettől, miután nem sikerült megszereznie Igor Juliot helyettesítőként.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az angol válogatott hátvéd idén minden sorozatot figyelembe véve mind a 12 mérkőzésen pályára lépett a Palace-ban, segítve a csapatot a Premier League első tíz csapata közé kerülni. Guehi a közelmúltban lejátszotta 26. válogatott szereplését is, és úgy nyilatkozott, hogy "határozottan van esélye" a 2026-os világbajnokságra való kijutásra akkor is, ha a szezon végéig a Palace-nál marad.

Sajtóértesülések szerint a Palace januárban szeretné értékesíteni a játékost, akiért a Liverpool mellett a Barcelona, a Real Madrid és a Bayern München is versenybe szállhat.