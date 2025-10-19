Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) közlése szerint a 2024-25-ös szezonban mintegy 900 játékos szenvedett el online bántalmazást, és 141 rasszista incidens történt a stadionokban.
Véget érhet a Guéhi körüli komédia: ezt közölte a csapatával az angol védő
Marc Guehi, az angol válogatott védője közölte a Crystal Palace-szal, hogy nem hosszabbítja meg szerződését és jövőre távozik a klubtól - ezt Oliver Glasner vezetőedző jelentette be.
A 25 éves csapatkapitány jelenlegi szerződése a szezon végén jár le, és bár a klub szerette volna megtartani, Guehi elutasította az ajánlatot. "Felajánlottak Marcnak egy új szerződést, de ő azt mondta: 'Nem, valami mást szeretnék csinálni', és ez teljesen normális" - nyilatkozta Glasner.
A Palace számára két lehetőség maradt: vagy a januári átigazolási időszakban értékesíti a játékost, vagy jövő nyáron ingyen távozhat. "Arról van szó, hogyan tudunk megbirkózni ezzel a helyzettel. Mi a legjobb módja annak, hogy megtegyük a következő lépést? Mindez azon múlik, hogyan kommunikálunk egymással" - tette hozzá az edző.
Guehi, aki 2021-ben érkezett a Chelsea-től és azóta 167 mérkőzésen lépett pályára a Palace színeiben, a nyáron közel állt a Liverpoolhoz való igazoláshoz. Az orvosi vizsgálaton is átesett, és várhatóan 35 millió fontért szerződött volna, de az átigazolási időszak utolsó napján a Palace visszalépett az üzlettől, miután nem sikerült megszereznie Igor Juliot helyettesítőként.
Az angol válogatott hátvéd idén minden sorozatot figyelembe véve mind a 12 mérkőzésen pályára lépett a Palace-ban, segítve a csapatot a Premier League első tíz csapata közé kerülni. Guehi a közelmúltban lejátszotta 26. válogatott szereplését is, és úgy nyilatkozott, hogy "határozottan van esélye" a 2026-os világbajnokságra való kijutásra akkor is, ha a szezon végéig a Palace-nál marad.
Sajtóértesülések szerint a Palace januárban szeretné értékesíteni a játékost, akiért a Liverpool mellett a Barcelona, a Real Madrid és a Bayern München is versenybe szállhat.
"Az emberek véleményéből nem veszek kenyeret": kiakadtak a szurkolók a "kokszolimpia" újabb résztvevőjeére
Shane Ryan, háromszoros olimpikon ír úszó bejelentette, hogy részt vesz a doppingszerek használatát engedélyező Enhanced Games versenyen
Jamie Carragher négy fő okot azonosított Mohamed Salah gyengébb teljesítményére a Liverpool csatárának jelenlegi formahanyatlása mögött.
Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.
A régi idők szerelését idézi meg az a mez, amelyet a csapat is visel a vasárnapi derbin - a szurkolók is hozzájuthatnak, de borsos áron,...
A két hónapja nyeretlen Újpest hazai pályán játszik a Ferencvárossal a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójában, s már a döntetlen is bravúros eredmény lenne a...
A 2030-as labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítésének terve erős ellenállásba ütközik a dél-amerikai szövetségen (Conmebol) belül.
Francesco Camarda, az AC Milan 17 éves csatára három gólt szerzett első két U21-es válogatott mérkőzésén.
Lando Norris súlyos következményekkel néz szembe a McLarennél, miután összeütközött csapattársával, Oscar Piastrival a Szingapúri Nagydíjon.
Lewis Macari, a Notts County játékosa felfüggesztett három hónapos eltiltást kapott a fogadási szabályok megsértése miatt.
A Sheffield Wednesday futballklub súlyos pénzügyi válságba került, hamarosan felszámolási kérelmet nyújtanak be ellenük.
Hatvanhét éves korában elhunyt Novath György, a Videoton 1985-ben UEFA-kupa-döntős labdarúgócsapatának játékosa.
Tizenegy Premier League-klub kénytelen új főszponzort találni a következő szezonra, ahogy életbe lép a fogadócégek mezreklámjainak tilalma.
A Manchester United nehéz mérkőzéssorozat előtt áll, amely meghatározhatja Ruben Amorim csapatának szezonját.
Nem lesz meg időben a jégcsarnok, ami pedig az olimpián is fontos szerephez jutna majd februárban.
Befejezi versenyzői pályafutását Ariarne Titmus, az ausztrálok négyszeres olimpiai bajnok úszónője.
Egy régi könyvelési ügy miatt kapott másfél év eltiltást az olasz sportvezető, ami most járt le.
Európa topklubjai, köztük több Premier League csapat is tárgyalásokat folytattak a mérkőzésenkénti hat cserelehetőség bevezetéséről.
Thomas Tuchel elfogadta az angol szurkolók kritikus kórusát a Lettország elleni világbajnoki selejtezőn, miután korábban bírálta a Wembley-ben tapasztalt hangulatot.
