Hand Grips focilabda a füves pályán
Véget érhet a Guéhi körüli komédia: ezt közölte a csapatával az angol védő

Pénzcentrum
2025. október 19. 09:02

Marc Guehi, az angol válogatott védője közölte a Crystal Palace-szal, hogy nem hosszabbítja meg szerződését és jövőre távozik a klubtól - ezt Oliver Glasner vezetőedző jelentette be.

A 25 éves csapatkapitány jelenlegi szerződése a szezon végén jár le, és bár a klub szerette volna megtartani, Guehi elutasította az ajánlatot. "Felajánlottak Marcnak egy új szerződést, de ő azt mondta: 'Nem, valami mást szeretnék csinálni', és ez teljesen normális" - nyilatkozta Glasner.

A Palace számára két lehetőség maradt: vagy a januári átigazolási időszakban értékesíti a játékost, vagy jövő nyáron ingyen távozhat. "Arról van szó, hogyan tudunk megbirkózni ezzel a helyzettel. Mi a legjobb módja annak, hogy megtegyük a következő lépést? Mindez azon múlik, hogyan kommunikálunk egymással" - tette hozzá az edző.

KATTINTS a Premier League friss és élő eredményeiért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Guehi, aki 2021-ben érkezett a Chelsea-től és azóta 167 mérkőzésen lépett pályára a Palace színeiben, a nyáron közel állt a Liverpoolhoz való igazoláshoz. Az orvosi vizsgálaton is átesett, és várhatóan 35 millió fontért szerződött volna, de az átigazolási időszak utolsó napján a Palace visszalépett az üzlettől, miután nem sikerült megszereznie Igor Juliot helyettesítőként.

Az angol válogatott hátvéd idén minden sorozatot figyelembe véve mind a 12 mérkőzésen pályára lépett a Palace-ban, segítve a csapatot a Premier League első tíz csapata közé kerülni. Guehi a közelmúltban lejátszotta 26. válogatott szereplését is, és úgy nyilatkozott, hogy "határozottan van esélye" a 2026-os világbajnokságra való kijutásra akkor is, ha a szezon végéig a Palace-nál marad.

Sajtóértesülések szerint a Palace januárban szeretné értékesíteni a játékost, akiért a Liverpool mellett a Barcelona, a Real Madrid és a Bayern München is versenybe szállhat.
Címlapkép: Getty Images
#sport #szerződés #barcelona #premier league #real madrid #liverpool #chelsea #átigazolás #angol válogatott #crystal palace

