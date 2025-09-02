Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
Hihetetlen, min ment el Guéhi liverpooli leigazolása: az edző lépett közbe, ezzel fenyezetőzött
Marc Guéhi rendkívül elégedetlen a Crystal Palace döntésével, amely az utolsó pillanatban meghiúsította 35 millió fontos átigazolását a Liverpoolhoz, miután Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén - írta a The Guardian.
A Crystal Palace elnöke, Steve Parish vonakodva elfogadta ugyan a Liverpool ajánlatát az angol válogatott védőért néhány órával a hétfői átigazolási határidő előtt, annak ellenére, hogy Glasner ragaszkodott ahhoz, hogy a 25 éves játékost nem szabad eladni, mivel nem volt idő megfelelő helyettesítőt találni.
Információk szerint Guéhi már az orvosi vizsgálat első részén is túl volt, és a szükséges dokumentumokat is benyújtották a hétfő esti 7 órás határidő előtt.
Ekkor azonban Parish az utolsó pillanatban meggondolta magát, ugyanis Oliver Glasner vezetőedző közölte vele, hogy azonnal lemond, ha az üzlet létrejön.
Guéhi állítólag rendkívül csalódott a váratlan fordulat miatt. Az átigazolás annyira előrehaladott állapotban volt, hogy a Palace már elkészítette a búcsúvideót is, amely azóta kiszivárgott az internetre, és a "Köszönjük, Kapitány" szavakkal zárul. Egy magánrepülőgép is készen állt, hogy aznap este Liverpoolba szállítsa a játékost.
Nincs jele annak, hogy Guéhi ne játszana többet a Palace-ban, bár egy hozzá közel álló forrás szerint fontolgatja, hogy lemond a csapatkapitányi tisztségről. A csapat más tagjai is állítólag felháborodtak azon, hogy Guéhit megfosztották az átigazolás lehetőségétől.
Alexander Isak esetével ellentétben – aki gyakorlatilag sztrájkba lépett, hogy kikényszerítse az Anfieldre való átigazolását – a korábbi Chelsea-játékos úgy érzi, hogy helyesen járt el az átigazolási pletykák idején azzal, hogy továbbra is játszott a Palace-ban. Várhatóan hamarosan nyilatkozatot ad ki az ügyben.
A Liverpool a januári átigazolási időszakban újra próbálkozhat Guéhi megszerzésével, bár akkor már előszerződést is köthet más klubbal. A Barcelona, a Bayern München és a Juventus állítólag már érdeklődést is mutatott iránta.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
Erik ten Hag mindössze két Bundesliga-forduló után távozik a Bayer Leverkusen kispadjáról.
Vége az Isak-drámának Angliában: hamarosan aláírhat a lázadó csatár, rekordösszeget fizethetnek érte
A Liverpool rekordösszegű, 125 millió fontos megállapodást kötött Alexander Isak átigazolásáról a Newcastle Uniteddel.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
A most szerzett mesterhármasnak éppen a "közepe" volt Benzema karrierjének ötszázadik találata - nem sokan csinálták ezt meg előtte.
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
Stan Moody, a 18 éves sznúkerjátékos lehet a sportág új reménysége Nagy-Britanniában.
Jó huszonhat méterről vágott iszonyatosan nagy gólt a Liverpool magyar középpályása, csapata így továbbra is hibátlan a Premier League-ben.
Bocsánatot kért az ellenfelét lebunkózó teniszező: meghallgatásra talált, nincs harag a botrány után
Jelena Ostapenko bocsánatot kért Taylor Townsendtől a US Open második fordulójában tett sértő megjegyzései miatt, amikor "iskolázatlannak" nevezte amerikai ellenfelét.
Norris és a két Ferrari is kiestek a Holland Nagydíjon, Piastri pedig élt a lehetőséggel, és tovább növelte az előnyét.
A Premier League-mérkőzéseken egyre több vitát váltanak ki a VAR-döntések - így volt ez a Manchester United tegnapi meccsén is.
A Packers új sztárjátékosa a legjobban fizetett játékos lett - de ennek nem csak ő, hanem az adóhivatal is nagyon örül.
