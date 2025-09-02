Hihetetlen, min ment el Guéhi liverpooli leigazolása: az edző lépett közbe, ezzel fenyezetőzött

Marc Guéhi rendkívül elégedetlen a Crystal Palace döntésével, amely az utolsó pillanatban meghiúsította 35 millió fontos átigazolását a Liverpoolhoz, miután Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén - írta a The Guardian.

A Crystal Palace elnöke, Steve Parish vonakodva elfogadta ugyan a Liverpool ajánlatát az angol válogatott védőért néhány órával a hétfői átigazolási határidő előtt, annak ellenére, hogy Glasner ragaszkodott ahhoz, hogy a 25 éves játékost nem szabad eladni, mivel nem volt idő megfelelő helyettesítőt találni.

Információk szerint Guéhi már az orvosi vizsgálat első részén is túl volt, és a szükséges dokumentumokat is benyújtották a hétfő esti 7 órás határidő előtt.

Ekkor azonban Parish az utolsó pillanatban meggondolta magát, ugyanis Oliver Glasner vezetőedző közölte vele, hogy azonnal lemond, ha az üzlet létrejön.

Guéhi állítólag rendkívül csalódott a váratlan fordulat miatt. Az átigazolás annyira előrehaladott állapotban volt, hogy a Palace már elkészítette a búcsúvideót is, amely azóta kiszivárgott az internetre, és a "Köszönjük, Kapitány" szavakkal zárul. Egy magánrepülőgép is készen állt, hogy aznap este Liverpoolba szállítsa a játékost.

Nincs jele annak, hogy Guéhi ne játszana többet a Palace-ban, bár egy hozzá közel álló forrás szerint fontolgatja, hogy lemond a csapatkapitányi tisztségről. A csapat más tagjai is állítólag felháborodtak azon, hogy Guéhit megfosztották az átigazolás lehetőségétől.

Alexander Isak esetével ellentétben – aki gyakorlatilag sztrájkba lépett, hogy kikényszerítse az Anfieldre való átigazolását – a korábbi Chelsea-játékos úgy érzi, hogy helyesen járt el az átigazolási pletykák idején azzal, hogy továbbra is játszott a Palace-ban. Várhatóan hamarosan nyilatkozatot ad ki az ügyben.

A Liverpool a januári átigazolási időszakban újra próbálkozhat Guéhi megszerzésével, bár akkor már előszerződést is köthet más klubbal. A Barcelona, a Bayern München és a Juventus állítólag már érdeklődést is mutatott iránta.