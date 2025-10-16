2025. október 16. csütörtök Gál
Gyertya elég lánggal fekete háttéren
Sport

Meghalt a Videoton legendája: súlyos betegség után távozott Novath György

MTI
2025. október 16. 15:24

Hatvanhét éves korában elhunyt Novath György, a Videoton 1985-ben UEFA-kupa-döntős labdarúgócsapatának játékosa.

A székesfehérvári együttessel két bajnoki bronzérmet (1984, 1985) szerző, Magyar Népköztársasági Kupa-döntős (1982) futballista - aki csatárként és középpályásként is bevethető volt - a Szent György Egyetemi Oktató Kórház csákvári intézményében halt meg - számolt be róla a klub közösségi oldala.

Novath György július közepén súlyos tüdőgyulladással került a fehérvári kórház pulmonológiai osztályára, ahol szeptember közepéig ápolták, majd ellátását a csákvári intézményben folytatták. Kezelése során a teljes tüdőre kiterjedő súlyos gyulladás mellé trombózis is társult az egyik lábában.

Novath György tizenkét éven keresztül futballozott a Videotonban, az NB I-ben 1978-ban mutatkozott be, a magyar élvonalban pedig kizárólag a fehérváriaknál játszott, s összesen 255 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. A Videoton az 1984/85-ös idényben a döntőig menetelt az UEFA-kupában, a Real Madrid elleni első mérkőzésen (0-3) végig a pályán volt, az idegenben 1-0-ra megnyert visszavágón pedig a kezdőcsapat tagjaként 51 percet kapott.
Címlapkép: Getty Images
#kórház #sport #halál #labdarúgás #elhunyt #tüdőgyulladás #székesfehérvár #videoton #futball #trombózis #real madrid #magyar bajnokság #NB I

