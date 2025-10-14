Új korszak köszönt be az angol kluboknak: nem lesz kibúvó, több mint százat érint az új szabály

Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára, amely a pénzügyi stabilitást és a szurkolói érdekek figyelembevételét helyezi előtérbe - tudósított a BBC.

Az IFR által közzétett tervek szerint a licencrendszer "messzebbre megy, mint bármi, ami jelenleg létezik, mivel a klubok teljes pénzügyi helyzetét értékeli". A licenc megszerzése pénzügyi tervek benyújtásától, vállalatirányítási standardok teljesítésétől és a szurkolókkal való közvetlen egyeztetéstől függ majd.

A javaslatok értelmében az IFR jogosult lesz a klubok költekezésének korlátozására és adósságcsökkentés előírására. A kluboknak már a következő szezontól ideiglenes licencért kell folyamodniuk, amit David Kogan, az IFR újonnan kinevezett elnöke "átalakító változásnak" nevezett.

"Jelentős előrelépést teszünk a Független Labdarúgási Szabályozó rendszer bevezetésében. Minden lépésnél támogatni fogjuk a klubokat a magasabb standardok megerősítésében" – tette hozzá Kogan.

Az IFR közleménye szerint "jelentős hangsúlyt fektet a klubok likviditási helyzetére és a finanszírozási forrásaikra". A hatóság stresszteszteket fog végezni a klubok pénzügyein a döntéshozatal javítása és a hosszú távú ellenálló képesség biztosítása érdekében.

"Amennyiben a klubok nem tudnak megalapozott pénzügyi tervezést felmutatni, az IFR előírhatja számukra, hogy lépéseket tegyenek a napi kiadások jobb kezelésére, például növeljék a készpénztartalékokat, kontrollálják a költségeket vagy csökkentsék az adósságot" – figyelmeztetett a hatóság.

A licencintézkedésekről hét hétig tart a konzultáció. Bevezetésük után a kluboknak egyeztetniük kell szurkolóikkal olyan kérdésekről, mint az üzleti prioritások, a klub öröksége és a jegyárak. A szurkolók véleményét figyelembe kell venni a döntéshozatalkor, bár vétójoguk nem lesz.

A kluboknak nyilvánosan be kell számolniuk arról is, hogyan felelnek meg egy új kódexnek, amely "a jó irányítást, döntéshozatalt és a klubmenedzsment általános javítását" hivatott elősegíteni.

Kogan a múlt héten a BBC Sportnak elmondta, hogy a felügyeleti szerv "végső esetben" arra is kényszerítheti az alkalmatlan tulajdonosokat, hogy adják el klubjukat. "Sok klub veszteségesen működik – nem csak néhány" – jegyezte meg.