2025. október 14. kedd Helén
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
focipálya, foci, labdarúgás, pálya, tizenhatos, vonalfestés
Sport

Új korszak köszönt be az angol kluboknak: nem lesz kibúvó, több mint százat érint az új szabály

Pénzcentrum
2025. október 14. 11:11

Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára, amely a pénzügyi stabilitást és a szurkolói érdekek figyelembevételét helyezi előtérbe - tudósított a BBC.

Az IFR által közzétett tervek szerint a licencrendszer "messzebbre megy, mint bármi, ami jelenleg létezik, mivel a klubok teljes pénzügyi helyzetét értékeli". A licenc megszerzése pénzügyi tervek benyújtásától, vállalatirányítási standardok teljesítésétől és a szurkolókkal való közvetlen egyeztetéstől függ majd.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A javaslatok értelmében az IFR jogosult lesz a klubok költekezésének korlátozására és adósságcsökkentés előírására. A kluboknak már a következő szezontól ideiglenes licencért kell folyamodniuk, amit David Kogan, az IFR újonnan kinevezett elnöke "átalakító változásnak" nevezett.

"Jelentős előrelépést teszünk a Független Labdarúgási Szabályozó rendszer bevezetésében. Minden lépésnél támogatni fogjuk a klubokat a magasabb standardok megerősítésében" – tette hozzá Kogan.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, íhrekért a Sportonlinera!

Az IFR közleménye szerint "jelentős hangsúlyt fektet a klubok likviditási helyzetére és a finanszírozási forrásaikra". A hatóság stresszteszteket fog végezni a klubok pénzügyein a döntéshozatal javítása és a hosszú távú ellenálló képesség biztosítása érdekében.

"Amennyiben a klubok nem tudnak megalapozott pénzügyi tervezést felmutatni, az IFR előírhatja számukra, hogy lépéseket tegyenek a napi kiadások jobb kezelésére, például növeljék a készpénztartalékokat, kontrollálják a költségeket vagy csökkentsék az adósságot" – figyelmeztetett a hatóság.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A licencintézkedésekről hét hétig tart a konzultáció. Bevezetésük után a kluboknak egyeztetniük kell szurkolóikkal olyan kérdésekről, mint az üzleti prioritások, a klub öröksége és a jegyárak. A szurkolók véleményét figyelembe kell venni a döntéshozatalkor, bár vétójoguk nem lesz.

A kluboknak nyilvánosan be kell számolniuk arról is, hogyan felelnek meg egy új kódexnek, amely "a jó irányítást, döntéshozatalt és a klubmenedzsment általános javítását" hivatott elősegíteni.

Kogan a múlt héten a BBC Sportnak elmondta, hogy a felügyeleti szerv "végső esetben" arra is kényszerítheti az alkalmatlan tulajdonosokat, hogy adják el klubjukat. "Sok klub veszteségesen működik – nem csak néhány" – jegyezte meg.
Címlapkép: Getty Images
#adósság #sport #pénzügy #szabályozás #anglia #labdarúgás #klub #finanszírozás #sportgazdaság #angol foci #szurkolók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
11:11
11:02
10:52
10:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 14.
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
2025. október 14.
Egyre több magyarnak kell számolgatni hó végén: te hogy érzed, kijössz a pénzedből?
2025. október 13.
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 14. kedd
Helén
42. hét
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
2 napja
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
2 hete
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
4
7 napja
Kukába mentek a százmilliók? Nagy bajban lehetnek Szoboszlaiék, azonnal váltani kéne
5
5 napja
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 10:52
Érik a Nobel-díj bortány: durva lépésre szánta el magát a kormány, mi lesz itt?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 10:14
Itt a bejelentés: komoly adókedvezményt kap 2026-tól, aki a nyugdíjkorhatár után is dolgozik
Agrárszektor  |  2025. október 14. 10:32
Keményen lecsapott a fagy Magyarországon: itt volt a legdurvább