A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Eswatinit, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán.
Új korszak köszönt be az angol kluboknak: nem lesz kibúvó, több mint százat érint az új szabály
Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára, amely a pénzügyi stabilitást és a szurkolói érdekek figyelembevételét helyezi előtérbe - tudósított a BBC.
Az IFR által közzétett tervek szerint a licencrendszer "messzebbre megy, mint bármi, ami jelenleg létezik, mivel a klubok teljes pénzügyi helyzetét értékeli". A licenc megszerzése pénzügyi tervek benyújtásától, vállalatirányítási standardok teljesítésétől és a szurkolókkal való közvetlen egyeztetéstől függ majd.
A javaslatok értelmében az IFR jogosult lesz a klubok költekezésének korlátozására és adósságcsökkentés előírására. A kluboknak már a következő szezontól ideiglenes licencért kell folyamodniuk, amit David Kogan, az IFR újonnan kinevezett elnöke "átalakító változásnak" nevezett.
"Jelentős előrelépést teszünk a Független Labdarúgási Szabályozó rendszer bevezetésében. Minden lépésnél támogatni fogjuk a klubokat a magasabb standardok megerősítésében" – tette hozzá Kogan.
Az IFR közleménye szerint "jelentős hangsúlyt fektet a klubok likviditási helyzetére és a finanszírozási forrásaikra". A hatóság stresszteszteket fog végezni a klubok pénzügyein a döntéshozatal javítása és a hosszú távú ellenálló képesség biztosítása érdekében.
"Amennyiben a klubok nem tudnak megalapozott pénzügyi tervezést felmutatni, az IFR előírhatja számukra, hogy lépéseket tegyenek a napi kiadások jobb kezelésére, például növeljék a készpénztartalékokat, kontrollálják a költségeket vagy csökkentsék az adósságot" – figyelmeztetett a hatóság.
A licencintézkedésekről hét hétig tart a konzultáció. Bevezetésük után a kluboknak egyeztetniük kell szurkolóikkal olyan kérdésekről, mint az üzleti prioritások, a klub öröksége és a jegyárak. A szurkolók véleményét figyelembe kell venni a döntéshozatalkor, bár vétójoguk nem lesz.
A kluboknak nyilvánosan be kell számolniuk arról is, hogyan felelnek meg egy új kódexnek, amely "a jó irányítást, döntéshozatalt és a klubmenedzsment általános javítását" hivatott elősegíteni.
Kogan a múlt héten a BBC Sportnak elmondta, hogy a felügyeleti szerv "végső esetben" arra is kényszerítheti az alkalmatlan tulajdonosokat, hogy adják el klubjukat. "Sok klub veszteségesen működik – nem csak néhány" – jegyezte meg.
Iain Dowie, az egykori Premier League edző csődeljárással néz szembe - 15 évvel azután, hogy utoljára a futballban dolgozott.
A Lazio labdarúgóklub és többségi tulajdonosa határozottan cáfolta a katari befektetőkkel folytatott tárgyalásokról szóló híreszteléseket.
Az UEFA módosítani készül a több klub egyidőben való tulajdonlására (MCO) vonatkozó szabályait - a döntéssel sok most kizárt csapat jól járhat.
Zinedine Zidane, a Real Madrid és a francia válogatott legendája megerősítette, hogy szeretne visszatérni az edzősködéshez.
Az amerikai egyetemi futballban elitcsapatnak szmító Penn State Egyetem közel 50 millió dollárt fizet James Franklin vezetőedzőnek a kirúgása után.
Sir Alex Ferguson 10 ezer fontot adományozott korábbi klubjának, a glasgow-i Benburb FC-nek, hogy segítse őket a Skót Kupa második fordulójában.
Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.
Nagelsmann és Klopp is megvédte a Liverpool 116 millió fontos igazolását, Florian Wirtzet, aki még gól nélkül áll a Premier League-ben.
A Detroit Lions védője, Brian Branch komolyabb eltiltással nézhet szembe, miután a Kansas City Chiefs elleni mérkőzés után erőszakosan viselkedett a pályán
Lássuk, mikor rendezik az Amerikai Nagydíjat, mikor lesz a sprintverseny, az időmérő és az Amerikai Nagydíj 2025-ben, Austin, USA helyszínen.
Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória nyerte a 40. Spar Budapest Maraton vasárnapi fő versenyszámát.
A magyar labdarúgó-válogatott eddigi 15 összecsapásából egyet sem tudott megnyerni Portugália ellen,
Annus Adrián, a doppingvétség miatt 2004-ben olimpiai aranyérmétől megfosztott kalapácsvető, hamarosan hazai tehetséget edzhet
A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat felett a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Az év talán legfontosabb mérkőzését játssza ma este a magyar labdarúgó-válogatott: ha ki akarunk jutni a jövő nyári vébére, akkor csak a győzelem elfogadható Örményország...
Auston Matthews a második egymást követő évben is a legjobban fizetett NHL-játékos, de a Maple Leafs csillaga hamarosan elveszítheti vezető pozícióját.
A ritkábban bringázó felnőttek többsége – a teljes népesség 16 százaléka – gyakrabban kerékpározna, ha biztonságosabbak lennének a körülmények.
A Manchester United csapata bizakodva készülhet a Liverpool elleni rangadóra, miután a Sunderland elleni győzelemmel javított helyzetén a bajnokságban.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.