2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Óriási lépésre készül az UEFA: komoly szabályváltozás léphet életbe, fellélegezhetnek a klubok

Pénzcentrum
2025. október 13. 14:47

Az UEFA módosítani készül a több klub egyidőben való tulajdonlására (MCO) vonatkozó szabályait, miután a Crystal Palace-t a nyáron kizárták az Európa Ligából egy határidő elmulasztása miatt - tudósított a The Guardian.

Az európai labdarúgás irányító testülete a múlt héten Rómában, az újonnan megszervezett European Football Clubs találkozóján tárgyalt a szabályváltoztatásról az elitklubokkal. A tervek szerint az UEFA enyhíteni fogja a március 1-jei határidőt, amelynek elmulasztása miatt a Palace elvesztette Európa Liga-helyét a Nottingham Forest javára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új szabályok szerint minden klubnak, amely európai kupaszereplésre pályázik, továbbra is március 1-jéig jeleznie kell az UEFA felé a potenciális többklubtulajdonlási problémákat. Azonban ha több, azonos tulajdonosi körhöz tartozó klub kvalifikálja magát ugyanarra a versenyre, a problémák rendezésére további időt kapnának a szezon végén.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Az Európa Liga és a Konferencia Liga selejtezőinek sorsolása júniusban zajlik, így a végső határidő a tulajdonosi összeférhetetlenségek rendezésére június elejére tolódna ki. A márciusi jelzés elmulasztása azonban továbbra is szabálysértésnek minősülne.

A többklubtulajdonlási összeférhetetlenség elkerülésének bevett módja egy trösztön keresztül történő klubirányítás, ahogy korábban a Manchester City és a Manchester United is tette a Girona, illetve a Nice esetében. A Palace és a Lyon azonban elmulasztotta ezt a lépést a múlt szezonban.

Az UEFA kezdeményezése válasz a többklubtulajdonlási vitákkal teli nyárra, különösen a Palace-ügyre, amelyben a Nottingham Forest bizonyítékokat szolgáltatott Premier League-riválisa ellen a fegyelmi meghallgatáson és a lausanne-i sportdöntőbíróságon (CAS) történt fellebbezés során. Emellett az ír Drogheda és a Dunaszerdahely csapatait teljesen kizárták az európai versenyekből, miután azonos tulajdonosi körhöz tartozó klubokkal együtt kvalifikálták magukat a Konferencia Ligába.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Palace-t a Konferencia Ligába sorolták vissza, miután az UEFA klubpénzügyi ellenőrző testülete (CFCB) megállapította, hogy elmulasztották a márciusi határidőt a klub vaktrösztbe helyezésére. Ez azért volt szükséges, mert az akkori részvényes, John Textor francia klubja, a Lyon is kvalifikálta magát az Európa Ligába.

A CAS által később megerősített döntésben a CFCB megállapította, hogy Textor egyidejű részesedése a Palace-ban és a Lyonban a határidő idején döntő befolyást biztosított számára mindkét klubnál, annak ellenére, hogy később eladta 44,9%-os részesedését a Selhurst Parkban Woody Johnsonnak, még az idei versenysorozat kezdete előtt. A Lyon kapta meg az Európa Liga-helyet, mivel az UEFA kvalifikációs kritériumai szerint a bajnoki helyezés felülírja a hazai kupagyőzelmet - ez a döntés több mint 20 millió fontjába kerülhet a Palace-nek.

A Palace állítása szerint nem tudtak a március 1-jei határidőről, amikor még csak az FA Kupa ötödik fordulójáig jutottak, de a CFCB nem engedett rugalmasságot. Az UEFA reméli, hogy a kettős határidőre való áttéréssel megelőzhetők lesznek a hasonló problémák a jövőben.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #szabályváltozás #uefa #manchester united #európa liga #angol foci #manchester city #lyon #crystal palace #nottingham forest

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:03
14:47
14:31
14:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 13.
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
2025. október 13.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
2025. október 13.
Horror áron lesz kapható az őszi-téli szezon slágergyümölcse: már megint a lengyelek kaszálnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 13. hétfő
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
Kolumbusz-nap
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
2
17 órája
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
1 napja
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
4
2 hete
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
5
6 napja
Kukába mentek a százmilliók? Nagy bajban lehetnek Szoboszlaiék, azonnal váltani kéne
PÉNZÜGYI KISOKOS
Sávos kamatozás
Olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat csak az adott kamatsávban tehát nem a teljes összegre jár. Akár betétek esetén, de más befektetési formáknál is előfordulhat, hogy magasabb összegre magasabb kamatot fizetnek. Sávos kamatozás esetén minél többet takarítunk meg, annál nagyobb lehet a befektetésünkhöz képesti hozam. Más konstrukciók esetén nem megtakarítás összege, hanem annak hosszától függ a kamat mértéke. Az természetes, hogy tovább lekötött pénz többet is kamatozik, de ilyen konstrukciók esetén az egy évre vetített kamatláb is nő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 15:03
Megszólalt a szakértő: ezért van válságban a Sziget és más magyar fesztiválok – meglepő okokat említ
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 13:02
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
Agrárszektor  |  2025. október 13. 14:28
Nincs gyógymód a kór ellen, ami Magyarországon fertőz: ez már ijesztő