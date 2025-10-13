Zinedine Zidane, a Real Madrid és a francia válogatott legendája megerősítette, hogy szeretne visszatérni az edzősködéshez.
Óriási lépésre készül az UEFA: komoly szabályváltozás léphet életbe, fellélegezhetnek a klubok
Az UEFA módosítani készül a több klub egyidőben való tulajdonlására (MCO) vonatkozó szabályait, miután a Crystal Palace-t a nyáron kizárták az Európa Ligából egy határidő elmulasztása miatt - tudósított a The Guardian.
Az európai labdarúgás irányító testülete a múlt héten Rómában, az újonnan megszervezett European Football Clubs találkozóján tárgyalt a szabályváltoztatásról az elitklubokkal. A tervek szerint az UEFA enyhíteni fogja a március 1-jei határidőt, amelynek elmulasztása miatt a Palace elvesztette Európa Liga-helyét a Nottingham Forest javára.
Az új szabályok szerint minden klubnak, amely európai kupaszereplésre pályázik, továbbra is március 1-jéig jeleznie kell az UEFA felé a potenciális többklubtulajdonlási problémákat. Azonban ha több, azonos tulajdonosi körhöz tartozó klub kvalifikálja magát ugyanarra a versenyre, a problémák rendezésére további időt kapnának a szezon végén.
Az Európa Liga és a Konferencia Liga selejtezőinek sorsolása júniusban zajlik, így a végső határidő a tulajdonosi összeférhetetlenségek rendezésére június elejére tolódna ki. A márciusi jelzés elmulasztása azonban továbbra is szabálysértésnek minősülne.
A többklubtulajdonlási összeférhetetlenség elkerülésének bevett módja egy trösztön keresztül történő klubirányítás, ahogy korábban a Manchester City és a Manchester United is tette a Girona, illetve a Nice esetében. A Palace és a Lyon azonban elmulasztotta ezt a lépést a múlt szezonban.
Az UEFA kezdeményezése válasz a többklubtulajdonlási vitákkal teli nyárra, különösen a Palace-ügyre, amelyben a Nottingham Forest bizonyítékokat szolgáltatott Premier League-riválisa ellen a fegyelmi meghallgatáson és a lausanne-i sportdöntőbíróságon (CAS) történt fellebbezés során. Emellett az ír Drogheda és a Dunaszerdahely csapatait teljesen kizárták az európai versenyekből, miután azonos tulajdonosi körhöz tartozó klubokkal együtt kvalifikálták magukat a Konferencia Ligába.
A Palace-t a Konferencia Ligába sorolták vissza, miután az UEFA klubpénzügyi ellenőrző testülete (CFCB) megállapította, hogy elmulasztották a márciusi határidőt a klub vaktrösztbe helyezésére. Ez azért volt szükséges, mert az akkori részvényes, John Textor francia klubja, a Lyon is kvalifikálta magát az Európa Ligába.
A CAS által később megerősített döntésben a CFCB megállapította, hogy Textor egyidejű részesedése a Palace-ban és a Lyonban a határidő idején döntő befolyást biztosított számára mindkét klubnál, annak ellenére, hogy később eladta 44,9%-os részesedését a Selhurst Parkban Woody Johnsonnak, még az idei versenysorozat kezdete előtt. A Lyon kapta meg az Európa Liga-helyet, mivel az UEFA kvalifikációs kritériumai szerint a bajnoki helyezés felülírja a hazai kupagyőzelmet - ez a döntés több mint 20 millió fontjába kerülhet a Palace-nek.
A Palace állítása szerint nem tudtak a március 1-jei határidőről, amikor még csak az FA Kupa ötödik fordulójáig jutottak, de a CFCB nem engedett rugalmasságot. Az UEFA reméli, hogy a kettős határidőre való áttéréssel megelőzhetők lesznek a hasonló problémák a jövőben.
