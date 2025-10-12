2025. október 12. vasárnap Miksa
Elképesztő! Dupla magyar győzelem a Budapest Marathonon
Sport

Elképesztő! Dupla magyar győzelem a Budapest Marathonon

MTI
2025. október 12. 17:35

Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória nyerte a 40. Spar Budapest Maraton vasárnapi fő versenyszámát.

A klasszikus, 42 195 méteres távon országos bajnok Vásárhelyi a tavalyi fővárosi maratonon is a legjobb magyarnak bizonyult.

A Castor SE sportolója ezúttal több mint öt perccel gyorsabb volt, mint a második helyezett Vitárius Bence.

Eredmények:

férfiak:

1. Vásárhelyi Máté (Castor SE) 2:22:17 óra

2. Vitárius Bence (TFSE) 2:27:37

3. Jakub Galasiewicz (lengyel) 2:34:16

nők:

1. Nyikos Viktória (Vasas SC) 2:50:28 óra

2. Caoimhe Nic Fhogartaigh (ír) 2:53:38

3. Körmendi Réka 2:55:34

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
#Budapest #sport #verseny #eredmények #magyar #győzelem #futás #maraton #sportolók #atlétika

