Elképesztő! Dupla magyar győzelem a Budapest Marathonon

A klasszikus, 42 195 méteres távon országos bajnok Vásárhelyi a tavalyi fővárosi maratonon is a legjobb magyarnak bizonyult.

A Castor SE sportolója ezúttal több mint öt perccel gyorsabb volt, mint a második helyezett Vitárius Bence.

Eredmények:

férfiak:

1. Vásárhelyi Máté (Castor SE) 2:22:17 óra

2. Vitárius Bence (TFSE) 2:27:37

3. Jakub Galasiewicz (lengyel) 2:34:16

