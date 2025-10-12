A hazai fürdők nem tudták elérni a Covid előtti vagy akár a tavalyi látogatószámot, bár a külföldi vendégek száma növekedett.
Elképesztő! Dupla magyar győzelem a Budapest Marathonon
Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória nyerte a 40. Spar Budapest Maraton vasárnapi fő versenyszámát.
A klasszikus, 42 195 méteres távon országos bajnok Vásárhelyi a tavalyi fővárosi maratonon is a legjobb magyarnak bizonyult.
A Castor SE sportolója ezúttal több mint öt perccel gyorsabb volt, mint a második helyezett Vitárius Bence.
Eredmények:
férfiak:
1. Vásárhelyi Máté (Castor SE) 2:22:17 óra
2. Vitárius Bence (TFSE) 2:27:37
3. Jakub Galasiewicz (lengyel) 2:34:16
nők:
1. Nyikos Viktória (Vasas SC) 2:50:28 óra
2. Caoimhe Nic Fhogartaigh (ír) 2:53:38
3. Körmendi Réka 2:55:34
Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
