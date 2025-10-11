Feje tetejére áll Budapest közlekedése: a fél város lezárják, erre készülj a hétvégén

Október 11–12-én futómezőny veszi birtokba Budapestet. A kétnapos sportesemény idején ideiglenes és szakaszos forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több pontján, különösen a rakpartokon, hidakon és belvárosi főutakon. A szervezők gördülő lezárásokkal és közösségi közlekedési ajánlásokkal segítik a városi közlekedést, miközben a lakosságot és az idelátogatókat aktív szurkolásra buzdítják.

Október 11-12-én a futásé a főszerep Budapesten: a jubileumi, 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál rekordméretű mezőnye veszi birtokba a főváros legszebb útvonalait. A sportünnep ideje alatt a futók biztonsága érdekében a város számos pontján ideiglenes és szakaszos forgalomkorlátozásokra kell számítani. A szervező Budapest Sportiroda (BSI) arra kéri a budapestieket és az idelátogatókat, hogy a hétvégén ne megszokásból vezessenek, és egyúttal arra buzdít mindenkit, hogy jöjjön ki szurkolni a világ minden tájáról érkező futóknak.

Fontos hangsúlyozni, hogy a lezárások dinamikusak és csak a futómezőny áthaladásának idejére érvényesek. Amint a futók biztonságban továbbhaladtak egy adott szakaszon, azt a szervezők a rendőrséggel együttműködve a lehető leghamarabb újra megnyitják a forgalom számára.

Hogyan közlekedjünk és hol szurkoljunk a hétvégén?

A gördülékeny közlekedés érdekében a szervezők a közösségi közlekedés, különösen a kötöttpályás járatok (metró, villamos) használatát javasolják. Az aktuális menetrendi információkért és az esetleges változásokért érdemes a BudapestGO alkalmazást vagy weboldalt figyelni.

A maraton egyben egyedülálló lehetőség a közös szurkolásra is. A mezőnyt a pálya szinte teljes hosszán lehet majd biztatni. A leglátványosabb szurkolói pontok a következők:

A Duna-parti rakpartok (pesti és budai oldalon is): A pálya jelentős része itt halad, így hosszan lehet élvezni a futók látványát.

A hidak (Lánchíd, Szabadság híd, Árpád híd): A hídfők és a hidak környéke kiváló helyszín a szurkolásra.

Vasárnap kiemelten: Az Andrássy út, a Várkert Bazár környéke és a Margitsziget kínál páratlan hátteret a futók biztatásához reggel kilenctől, egészen háromig.

Mire figyeljenek az autósok?

A legfontosabb tanács, hogy senki ne vezessen megszokásból. A korlátozások leginkább a pesti és budai alsó rakpartokat, valamint a hidakat és a belvárosi főutakat érintik. A versenyközpontnak otthont adó Pázmány Péter sétány már 2025. október 10-én (péntek) 9:00-tól lezárásra kerül, és csak október 12-én (vasárnap) este 20:00-kor nyílik meg újra.

Főbb Forgalomkorlátozások

(Valamennyi lezárt szakaszt a futók elhaladását követően folyamatosan megnyitják.)

SZOMBAT, OKTÓBER 11.

Pázmány Péter sétány: 6:00 – 18:00 (teljes lezárás péntek 9:00-tól vasárnap 20:00-ig)

Budai alsó rakpart (Dombóvári út és Halász utca között): 7:00 – kb. 14:30 (több szakaszban)

Pesti alsó rakpart (Garibaldi utca és Közraktár utca között): 8:00 – 11:30

Műegyetem rakpart: 9:15 – kb. 17:30 (több szakaszban)

Lánchíd és Szabadság híd (déli pálya): 9:00 – kb. 10:35

VASÁRNAP, OKTÓBER 12.