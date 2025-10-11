Ausztria 2027-től teljesen áttér a digitális autópálya-matricára, miközben a hagyományos, szélvédőre ragasztható változatot megszünteti.
Feje tetejére áll Budapest közlekedése: a fél város lezárják, erre készülj a hétvégén
Október 11–12-én futómezőny veszi birtokba Budapestet. A kétnapos sportesemény idején ideiglenes és szakaszos forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több pontján, különösen a rakpartokon, hidakon és belvárosi főutakon. A szervezők gördülő lezárásokkal és közösségi közlekedési ajánlásokkal segítik a városi közlekedést, miközben a lakosságot és az idelátogatókat aktív szurkolásra buzdítják.
Október 11-12-én a futásé a főszerep Budapesten: a jubileumi, 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál rekordméretű mezőnye veszi birtokba a főváros legszebb útvonalait. A sportünnep ideje alatt a futók biztonsága érdekében a város számos pontján ideiglenes és szakaszos forgalomkorlátozásokra kell számítani. A szervező Budapest Sportiroda (BSI) arra kéri a budapestieket és az idelátogatókat, hogy a hétvégén ne megszokásból vezessenek, és egyúttal arra buzdít mindenkit, hogy jöjjön ki szurkolni a világ minden tájáról érkező futóknak.
Fontos hangsúlyozni, hogy a lezárások dinamikusak és csak a futómezőny áthaladásának idejére érvényesek. Amint a futók biztonságban továbbhaladtak egy adott szakaszon, azt a szervezők a rendőrséggel együttműködve a lehető leghamarabb újra megnyitják a forgalom számára.
Hogyan közlekedjünk és hol szurkoljunk a hétvégén?
A gördülékeny közlekedés érdekében a szervezők a közösségi közlekedés, különösen a kötöttpályás járatok (metró, villamos) használatát javasolják. Az aktuális menetrendi információkért és az esetleges változásokért érdemes a BudapestGO alkalmazást vagy weboldalt figyelni.
A maraton egyben egyedülálló lehetőség a közös szurkolásra is. A mezőnyt a pálya szinte teljes hosszán lehet majd biztatni. A leglátványosabb szurkolói pontok a következők:
- A Duna-parti rakpartok (pesti és budai oldalon is): A pálya jelentős része itt halad, így hosszan lehet élvezni a futók látványát.
- A hidak (Lánchíd, Szabadság híd, Árpád híd): A hídfők és a hidak környéke kiváló helyszín a szurkolásra.
- Vasárnap kiemelten: Az Andrássy út, a Várkert Bazár környéke és a Margitsziget kínál páratlan hátteret a futók biztatásához reggel kilenctől, egészen háromig.
Mire figyeljenek az autósok?
A legfontosabb tanács, hogy senki ne vezessen megszokásból. A korlátozások leginkább a pesti és budai alsó rakpartokat, valamint a hidakat és a belvárosi főutakat érintik. A versenyközpontnak otthont adó Pázmány Péter sétány már 2025. október 10-én (péntek) 9:00-tól lezárásra kerül, és csak október 12-én (vasárnap) este 20:00-kor nyílik meg újra.
Főbb Forgalomkorlátozások
(Valamennyi lezárt szakaszt a futók elhaladását követően folyamatosan megnyitják.)
SZOMBAT, OKTÓBER 11.
- Pázmány Péter sétány: 6:00 – 18:00 (teljes lezárás péntek 9:00-tól vasárnap 20:00-ig)
- Budai alsó rakpart (Dombóvári út és Halász utca között): 7:00 – kb. 14:30 (több szakaszban)
- Pesti alsó rakpart (Garibaldi utca és Közraktár utca között): 8:00 – 11:30
- Műegyetem rakpart: 9:15 – kb. 17:30 (több szakaszban)
- Lánchíd és Szabadság híd (déli pálya): 9:00 – kb. 10:35
VASÁRNAP, OKTÓBER 12.
- Pázmány Péter sétány: 6:00 – 18:00
- Budai alsó rakpart (Pázmány Péter sétány és Üstökös utca között): 6:00 – 13:30
- Pesti alsó rakpart (Dráva utca és Közraktár utca között): 7:00 – 15:45
- Lánchíd, Szabadság híd (déli pálya): 9:05 – kb. 15:00 (több szakaszban)
- Andrássy út (Oktogon és Bajcsy-Zsilinszky út között): 9:10 – 11:00
- Bajcsy-Zsilinszky út: 9:10 – 11:00
- Árpád híd (forgalomkorlátozással): 10:10 – 13:30
- Árpád fejedelem útja: 9:55 – 12:45
- Népfürdő utca: 10:20 – 14:00
