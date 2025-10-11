2025. október 11. szombat Brigitta, Gitta
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Feje tetejére áll Budapest közlekedése: a fél város lezárják, erre készülj a hétvégén
Szórakozás

Feje tetejére áll Budapest közlekedése: a fél város lezárják, erre készülj a hétvégén

Pénzcentrum
2025. október 11. 06:29

Október 11–12-én futómezőny veszi birtokba Budapestet. A kétnapos sportesemény idején ideiglenes és szakaszos forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több pontján, különösen a rakpartokon, hidakon és belvárosi főutakon. A szervezők gördülő lezárásokkal és közösségi közlekedési ajánlásokkal segítik a városi közlekedést, miközben a lakosságot és az idelátogatókat aktív szurkolásra buzdítják.

Október 11-12-én a futásé a főszerep Budapesten: a jubileumi, 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál rekordméretű mezőnye veszi birtokba a főváros legszebb útvonalait. A sportünnep ideje alatt a futók biztonsága érdekében a város számos pontján ideiglenes és szakaszos forgalomkorlátozásokra kell számítani. A szervező Budapest Sportiroda (BSI) arra kéri a budapestieket és az idelátogatókat, hogy a hétvégén ne megszokásból vezessenek, és egyúttal arra buzdít mindenkit, hogy jöjjön ki szurkolni a világ minden tájáról érkező futóknak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Fontos hangsúlyozni, hogy a lezárások dinamikusak és csak a futómezőny áthaladásának idejére érvényesek. Amint a futók biztonságban továbbhaladtak egy adott szakaszon, azt a szervezők a rendőrséggel együttműködve a lehető leghamarabb újra megnyitják a forgalom számára.

Hogyan közlekedjünk és hol szurkoljunk a hétvégén?

A gördülékeny közlekedés érdekében a szervezők a közösségi közlekedés, különösen a kötöttpályás járatok (metró, villamos) használatát javasolják. Az aktuális menetrendi információkért és az esetleges változásokért érdemes a BudapestGO alkalmazást vagy weboldalt figyelni.

A maraton egyben egyedülálló lehetőség a közös szurkolásra is. A mezőnyt a pálya szinte teljes hosszán lehet majd biztatni. A leglátványosabb szurkolói pontok a következők:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • A Duna-parti rakpartok (pesti és budai oldalon is): A pálya jelentős része itt halad, így hosszan lehet élvezni a futók látványát.
  • A hidak (Lánchíd, Szabadság híd, Árpád híd): A hídfők és a hidak környéke kiváló helyszín a szurkolásra.
  • Vasárnap kiemelten: Az Andrássy út, a Várkert Bazár környéke és a Margitsziget kínál páratlan hátteret a futók biztatásához reggel kilenctől, egészen háromig.

Mire figyeljenek az autósok?

A legfontosabb tanács, hogy senki ne vezessen megszokásból. A korlátozások leginkább a pesti és budai alsó rakpartokat, valamint a hidakat és a belvárosi főutakat érintik. A versenyközpontnak otthont adó Pázmány Péter sétány már 2025. október 10-én (péntek) 9:00-tól lezárásra kerül, és csak október 12-én (vasárnap) este 20:00-kor nyílik meg újra.

Főbb Forgalomkorlátozások

(Valamennyi lezárt szakaszt a futók elhaladását követően folyamatosan megnyitják.)

SZOMBAT, OKTÓBER 11.

  • Pázmány Péter sétány: 6:00 – 18:00 (teljes lezárás péntek 9:00-tól vasárnap 20:00-ig)
  • Budai alsó rakpart (Dombóvári út és Halász utca között): 7:00 – kb. 14:30 (több szakaszban)
  • Pesti alsó rakpart (Garibaldi utca és Közraktár utca között): 8:00 – 11:30
  • Műegyetem rakpart: 9:15 – kb. 17:30 (több szakaszban)
  • Lánchíd és Szabadság híd (déli pálya): 9:00 – kb. 10:35

VASÁRNAP, OKTÓBER 12.

  • Pázmány Péter sétány: 6:00 – 18:00
  • Budai alsó rakpart (Pázmány Péter sétány és Üstökös utca között): 6:00 – 13:30
  • Pesti alsó rakpart (Dráva utca és Közraktár utca között): 7:00 – 15:45
  • Lánchíd, Szabadság híd (déli pálya): 9:05 – kb. 15:00 (több szakaszban)
  • Andrássy út (Oktogon és Bajcsy-Zsilinszky út között): 9:10 – 11:00
  • Bajcsy-Zsilinszky út: 9:10 – 11:00
  • Árpád híd (forgalomkorlátozással): 10:10 – 13:30
  • Árpád fejedelem útja: 9:55 – 12:45
  • Népfürdő utca: 10:20 – 14:00
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #Budapest #sport #közösségi közlekedés #forgalomkorlátozás #lezárás #szórakozás #szurkolás #futás #maraton

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:01
06:34
06:29
06:03
21:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 11.
Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik
2025. október 10.
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
2025. október 11.
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
2025. október 10.
Kiderült a súlyos igazság a növényi tejekről: hiába kétszer drágább, erről sosem beszélnek
2025. október 10.
Így zajlik a rokkant kocsi igénylése: ezek az elektromos moped kérelem feltételei, ennyi az ára
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 11. szombat
Brigitta, Gitta
41. hét
Október 11.
A hospice-ellátás világnapja
Október 11.
A magyar fürdőkultúra napja
Október 11.
A túlsúly elleni harc világnapja
Október 11.
Az előbújás napja
Október 11.
Nemzetközi Lánygyermek nap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
3 hete
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
4
3 hete
Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott
5
6 napja
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladat-szolgáltató
az a bank, amely szerződés alapján a BAR listába adatot küldhet vagy onnan kérhet le

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 07:01
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 06:34
Sorsdöntő meccs előtt áll a magyar fociválogatott: meglesz a kötelező győzelem?
Agrárszektor  |  2025. október 11. 06:01
Újabb ok derült ki, ami miatt át kell írni a magyarokat is érintő szabályozást