A JP Morgan vezérigazgatója szerint az amerikai részvénypiacok jelentős korrekciója várható a következő hat hónaptól két évig terjedő időszakban.
Eszement pénzeket visznek haza a világ legjobb hokisai: itt a friss kereseti lista
Auston Matthews a második egymást követő évben is a legjobban fizetett NHL-játékos, de a Maple Leafs csillaga hamarosan elveszítheti vezető pozícióját, ami pozitív jel lehet a liga pénzügyi fejlődése szempontjából - jelentette a Forbes.
A Toronto Maple Leafs csapatkapitánya, Auston Matthews a második egymást követő évben lett az NHL legjobban fizetett játékosa, aki várhatóan 20,2 millió dollárt keres ebben a szezonban játékosszerződéséből, szponzori megállapodásaiból és egyéb üzleti tevékenységeiből. A 28 éves center a Forbes NHL-kereseti listájának 15 éves történetében az egyetlen, aki átlépte a 20 millió dolláros határt, miután a 2024-25-ös szezonban 21,7 millió dollárt keresett.
Matthews vezető pozíciója és Nathan MacKinnon második helyezése (19,1 millió dollárral) jó jel a liga számára, amely végre kezd széles körű bérnövekedést tapasztalni, miután a fizetési sapka évekig stagnált vagy csak minimálisan emelkedett.
Matthews uralma a kereseti rangsor élén azonban valószínűleg rövid életű lesz. Egyrészt a pályán szerzett fizetése a jelenlegi 15,2 millió dollárról 11,1 millió dollárra csökken a 2026-27-es szezonban. Másrészt a Minnesota Wild balszélsője, Kirill Kaprizov a múlt héten nyolcéves, 136 millió dolláros szerződéshosszabbítást írt alá, ami NHL-rekord a teljes szerződés értékét tekintve. A megállapodás évi 17 millió dolláros átlagértéke szintén a legmagasabb a fizetési sapka korszakában.
Sokan remélték, hogy Connor McDavid, az Edmonton Oilers háromszoros MVP-je, aki korábban négyszer volt a liga legjobban fizetett játékosa, új mércét állít fel a fizetések terén. Ehelyett hétfőn egy szerényebb, kétéves, 25 millió dolláros szerződéshosszabbítást írt alá az Edmontonnal, ami megegyezik a lejáró szerződésének éves átlagértékével.
Az NHL fizetési sapka rendszere korlátozóbb, mint más ligákban. Egyetlen játékos sem képviselheti csapata teljes sapkájának több mint 20%-át, míg az NBA-ben ez a maximum 35%, az MLB-ben és az NFL-ben pedig nincs korlát az egyéni fizetésekre. A gyakorlatban Draisaitl ligacsúcsot jelentő 14 millió dolláros sapkaterhelése ebben a szezonban kevesebb mint 15%-a a 95,5 millió dolláros fizetési sapkának.
Az NHL lassabb bevételnövekedést tapasztalt, mint más észak-amerikai sportligák. Ennek eredményeként a fizetési sapka az elmúlt évtizedben 34%-kal nőtt, szemben az NBA 121%-os növekedésével ugyanebben az időszakban. Draisaitl 16,5 millió dolláros pályán szerzett fizetése 18%-os javulást jelent a tíz évvel ezelőtti ligavezetőhöz képest, míg az NBA-ben ez a növekedés 138%.
A liga kilátásai azonban javulnak. A növekvő bevételeknek és a csapatértékek emelkedésének köszönhetően az NHL fizetési sapkája 7,5 millió dollárral, vagyis 9%-kal nőtt az előző szezonhoz képest, ami a liga történetének legnagyobb egyéves ugrása. A sapka várhatóan további 8,5 millió dollárral emelkedik a 2026-27-es szezonra, majd 9,5 millió dollárral a 2027-28-as szezonra.
Az új sapkakörnyezetben az NHL tíz legjobban fizetett játékosa várhatóan összesen 167 millió dollárt keres ebben a szezonban, beleértve a pályán és azon kívül szerzett jövedelmüket is – 8%-kal többet, mint a tavalyi rekordnak számító 156 millió dollár.
Az idei lista rekordot dönt a pályán kívül szerzett 27 millió dolláros összeggel is. Ez az összeg eltörpül az NBA tíz legjobban fizetett játékosának becsült 293 millió dolláros pályán kívüli bevételéhez képest, de újabb jele annak, hogy az NHL jó irányba halad, élén McDaviddel (6,5 millió dollár a pályán kívül), Sidney Crosbyval (5,5 millió dollár) és Matthews-szal (5 millió dollár).
Bár McDavid, a jégkorong legjobb játékmestere, talán nem nyújtotta azt a szerződéses segítséget, amit néhányan reméltek, az NHL sztárjai továbbra is bizakodva tekinthetnek következő nagy bevételi lehetőségeik felé.
