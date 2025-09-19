Több mint ötezer kék vércse gyűlt össze Hortobágyon egy éjszakázóhelyen, ez a valaha ismert legnagyobb éjszakázóhely a Kárpát-medencében - közölte a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP).
Hatalmas tettre készül két magyar hegymászó: a hetedik legmagasabb csúcsot támadja Klein Dávid és társa
Klein Dávid és Nagy Márton expedíciója a világ hetedik legmagasabb hegyére, a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsára mászik fel, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül. Az expedíció egy hosszú távú terv megkoronázásának fontos mérföldköve. Egyfajta előkészítés, mellyel a Himalája Koronája kihívás magyar vonatkozású befejezéséhez szeretne hozzájárulni a hegymászópáros.
A Spektrum közösségi média felületein látható exkluzív videóknak köszönhetően a nézők betekintést nyerhetnek a hegymászás világába, és megnézhetik Klein Dávidék hatalmas erőfeszítését. A Himalája Koronája kihívás lényege, hogy minden 8000 méternél magasabb csúcson álljon magyar állampolgár. A magyar expedíciós hegymászás három generációja már a nyolcvanas évek óta munkálkodik a kihívás teljesítésén, melyhez még a Sisapangma főcsúcsának és az Everest palack nélküli elérése szükséges nemzeti szinten. Ehhez pedig elengedhetetlen egy ütőképes csapat és kulcsfontosságú, hogy a fiatal alpinisták – köztük Nagy Márton is – nyolcezres tapasztalatot szerezzenek.
Az expedíció azonban nem csupán a felkészülésről és a csúcsok mászásáról szól: fontos küldetése a társadalmi edukáció is. Az alpinisták elsődleges célja a csúcs elérési esélyeinek maximalizálása, miközben a lehető legkisebbre mérséklik a kockázatot – mindezt fizikai és mentális határaik feszegetésével, de heroikus túlzások nélkül.
A Magyar Dhaulagiri Expedíció 2025 és a Spektrum együttműködése kulturálisan és küldetésében is szoros összhangot mutat: elkötelezettek a hiteles, értékalapú és ismeretterjesztő tartalmak közvetítése mellett. Az együttműködés hiánypótló módon hozza közelebb ezt a szűk, mégis inspiráló világot a szélesebb közönséghez: most először a szélesebb közönség is betekintést nyer a hegymászás ismeretlen világába, annak praktikus oldalát is bemutatva.
Hogy néz ki egy hegymászó átlagos reggele 7000 méter magasban? Kávéval indítják a napot? Hogyan kezelnek egy esetleges megbetegedést több ezer méterrel a tengerszint felett? Hogyan főznek hóból? A 8000 méter – Alaptábortól a csúcsig shorts formátuma az új tartalomfogyasztási szokásokra épít: rövid epizódokban közvetíti az expedíció legfontosabb mérföldköveit, miközben aktívan bevonja a nézőket a történetmesélésbe.
Ez az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy megmutassuk: miként adható át a staféta a következő generációnak, és hogyan válhat a tudás, a kaland és a tapasztalat valódi közösségi értékké. Célunk, hogy az expedíciós hegymászást közelebb hozzuk azokhoz, akik nyitottak a világra, érdeklődnek a tudományos, természeti és kulturális témák iránt. Ebben lesznek segítségünkre a Dávidtól és Marcitól kapott exkluzív videók, melyek kendőzetlenül mutatják be a hegymászók mindennapjait, a kényelmetlen helyzeteket sem megkerülve
– nyilatkozta Radnai Péter kreatív producer.
A portugál szakember kevesebb mint egy hónappal azután vállalt új munkát, hogy a Fenerbahçe menesztette.
Akár már két év múlva indulhat az NBA európai ligája, ahol a kontinens topcsapatai játszanának.
Leköphette az Atleti egyik stábtagja a szurkolókat a BL-meccsen: súlyos fegyelmi vétség miatt vizsgálódnak
Az UEFA vizsgálatot indított a tegnap esti eset után, amikor az Atletico Madrid vezetőedzője a vidók tanúsága szerint a Liverpool-szurkolók felé köpött.
Elhunyt Nagy Tibor, a Vác FC-Samsung legendás csapatkapitánya, aki 1994-ben bajnoki címet nyert a csapattal.
A 11-szeres Grand Slam-győztes önéletrajzában vallotta be betegségét, hangsúlyozva, hogy minden nap úgy fog küzdeni, "mintha egy wimbledoni döntő lenne".
Karina, az orosz strandröpis lány nagyon szexi szettben tett fel egy fontos kérdést követőinek.
A Manchester United rekordbevételt ért el a 2024-2025-ös pénzügyi évben, annak ellenére, hogy a csapat rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott.
Thomas Partey, a korábbi Arsenal-játékos tagadja a vádakat, miszerint két nőt megerőszakolt és egy harmadikat szexuálisan zaklatott.
Ma is nagy meccsekre lehet számítani a Bajnokok Ligájában; mutatunk három találkozót, amit érdemes lehet figyelemmel kísérni.
A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.
Szoboszlai Dominik világklasszis teljesítményt nyújtott eddig a számára szokatlan pozícióban Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgócsapatának középső védője szerint.
A Benfica menesztette Bruno Lage vezetőedzőt, miután a csapat hazai pályán kikapott a Qarabagtól a Bajnokok Ligájában. A klub elnöke José Mourinhót szeretné utódnak
Cristiano Ronaldo minden idők legértékesebb szerződését írta alá Szaúd-Arábiában, jelenleg ő a valaha volt legjobban fizetett labdarúgó.
A hétszeres Super Bowl-győztes irányító részt vesz egy 2025 márciusában Szaúd-Arábiában megrendezendő flag football tornán, mindössze pár évvel visszavonulása után.
A Ryan Reynolds által tulajdonolt Wrexham FC nehéz helyzetbe került a Championship-ben a 33 millió fontos nyári igazolások ellenére.
A Netflix által közvetített Canelo vs. Crawford bokszmeccset világszerte több mint 41 millió néző követte figyelemmel a hétvége során.
Edzés közben elhunyt Matteo Franzoso olasz síző, mindössze 25 éves volt.
Halász Bence bronzérmet nyert férfi kalapácsvetésben kedden a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon
