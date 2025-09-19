Hatalmas tettre készül két magyar hegymászó: a hetedik legmagasabb csúcsot támadja Klein Dávid és társa

Klein Dávid és Nagy Márton expedíciója a világ hetedik legmagasabb hegyére, a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsára mászik fel, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül. Az expedíció egy hosszú távú terv megkoronázásának fontos mérföldköve. Egyfajta előkészítés, mellyel a Himalája Koronája kihívás magyar vonatkozású befejezéséhez szeretne hozzájárulni a hegymászópáros.

A Spektrum közösségi média felületein látható exkluzív videóknak köszönhetően a nézők betekintést nyerhetnek a hegymászás világába, és megnézhetik Klein Dávidék hatalmas erőfeszítését. A Himalája Koronája kihívás lényege, hogy minden 8000 méternél magasabb csúcson álljon magyar állampolgár. A magyar expedíciós hegymászás három generációja már a nyolcvanas évek óta munkálkodik a kihívás teljesítésén, melyhez még a Sisapangma főcsúcsának és az Everest palack nélküli elérése szükséges nemzeti szinten. Ehhez pedig elengedhetetlen egy ütőképes csapat és kulcsfontosságú, hogy a fiatal alpinisták – köztük Nagy Márton is – nyolcezres tapasztalatot szerezzenek.

Az expedíció azonban nem csupán a felkészülésről és a csúcsok mászásáról szól: fontos küldetése a társadalmi edukáció is. Az alpinisták elsődleges célja a csúcs elérési esélyeinek maximalizálása, miközben a lehető legkisebbre mérséklik a kockázatot – mindezt fizikai és mentális határaik feszegetésével, de heroikus túlzások nélkül.

A Magyar Dhaulagiri Expedíció 2025 és a Spektrum együttműködése kulturálisan és küldetésében is szoros összhangot mutat: elkötelezettek a hiteles, értékalapú és ismeretterjesztő tartalmak közvetítése mellett. Az együttműködés hiánypótló módon hozza közelebb ezt a szűk, mégis inspiráló világot a szélesebb közönséghez: most először a szélesebb közönség is betekintést nyer a hegymászás ismeretlen világába, annak praktikus oldalát is bemutatva.

Hogy néz ki egy hegymászó átlagos reggele 7000 méter magasban? Kávéval indítják a napot? Hogyan kezelnek egy esetleges megbetegedést több ezer méterrel a tengerszint felett? Hogyan főznek hóból? A 8000 méter – Alaptábortól a csúcsig shorts formátuma az új tartalomfogyasztási szokásokra épít: rövid epizódokban közvetíti az expedíció legfontosabb mérföldköveit, miközben aktívan bevonja a nézőket a történetmesélésbe.

Ez az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy megmutassuk: miként adható át a staféta a következő generációnak, és hogyan válhat a tudás, a kaland és a tapasztalat valódi közösségi értékké. Célunk, hogy az expedíciós hegymászást közelebb hozzuk azokhoz, akik nyitottak a világra, érdeklődnek a tudományos, természeti és kulturális témák iránt. Ebben lesznek segítségünkre a Dávidtól és Marcitól kapott exkluzív videók, melyek kendőzetlenül mutatják be a hegymászók mindennapjait, a kényelmetlen helyzeteket sem megkerülve

– nyilatkozta Radnai Péter kreatív producer.