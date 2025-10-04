Ezt nem láttuk jönni: Russellé a pole Szingapúrban, őrült verseny jöhet holnap

Russell a szabadedzésen még a falban kötött ki, az időmérőn viszont mindenkit lenyomott, ő indulhat holnap az élről.

George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 27 éves pilótának ez az idei második pole pozíciója. A második helyen a címvédő és négyszeres világbajnok, a pontversenyben harmadik holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal a villanyfényes időmérőn, így ő kezdheti meg a vasárnapi körözést Russell mellől az első sorból.

A harmadik időt az összetettben éllovas ausztrál Oscar Piastri autózta McLarenjével a városi pályán, míg csapattársa a második helyen álló brit Lando Norris ötödik lett. A 62 körös Szingapúri Nagydíj vasárnap 14 órakor rajtol.

A teljes rajtsorrend:

1. sor: George Russell (brit, Mercedes) Max Verstappen (holland, Red Bull)

2. sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

3. sor: Lando Norris (brit, McLaren) Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

4. sor: Charles Leclerc (monacói, Ferrari) Isack Hadjar (francia, RB)

5. sor: Oliver Bearman (brit, Haas) Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

6. sor: Nico Hülkenberg (német, Sauber) Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

7. sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) Liam Lawson (új-zélandi, RB)

8. sor: Cunoda Juki (japán, Red Bull) Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

9. sor: Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) Franco Colapinto (argentin, Alpine)

10. sor: Esteban Ocon (francia, Haas) Pierre Gasly (francia, Alpine)

