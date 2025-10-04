2025. október 4. szombat Ferenc
Mogyoród, 2025. augusztus 3.George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Ezt nem láttuk jönni: Russellé a pole Szingapúrban, őrült verseny jöhet holnap

MTI
2025. október 4. 16:50

Russell a szabadedzésen még a falban kötött ki, az időmérőn viszont mindenkit lenyomott, ő indulhat holnap az élről.

George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 27 éves pilótának ez az idei második pole pozíciója. A második helyen a címvédő és négyszeres világbajnok, a pontversenyben harmadik holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal a villanyfényes időmérőn, így ő kezdheti meg a vasárnapi körözést Russell mellől az első sorból.

A harmadik időt az összetettben éllovas ausztrál Oscar Piastri autózta McLarenjével a városi pályán, míg csapattársa a második helyen álló brit Lando Norris ötödik lett. A 62 körös Szingapúri Nagydíj vasárnap 14 órakor rajtol.

A teljes rajtsorrend:

  • 1. sor: George Russell (brit, Mercedes) Max Verstappen (holland, Red Bull)
  • 2. sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  • 3. sor: Lando Norris (brit, McLaren) Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  • 4. sor: Charles Leclerc (monacói, Ferrari) Isack Hadjar (francia, RB)
  • 5. sor: Oliver Bearman (brit, Haas) Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  • 6. sor: Nico Hülkenberg (német, Sauber) Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  • 7. sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) Liam Lawson (új-zélandi, RB)
  • 8. sor: Cunoda Juki (japán, Red Bull) Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
  • 9. sor: Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  • 10. sor: Esteban Ocon (francia, Haas) Pierre Gasly (francia, Alpine)

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#sport #forma-1 #mercedes #szingapúr #max verstappen #lando norris #lewis hamilton #f1 #oscar piastri

