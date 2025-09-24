Elkaszálták a két bundázó focistát: alaposan megmérték őket, fizetniük kell

Két korábbi Macarthur Bulls-játékos, Clayton Lewis és Kearyn Baccus 10 000 ausztrál dolláros (6 600 amerikai dollár) pénzbüntetést kapott egy fogadási botrányban való részvételért.

A két labdarúgó szerdán jelent meg a sydney-i bíróságon, miután bűnösnek vallották magukat olyan magatartásban, amely fogadási eredmények manipulálására irányult - írta meg a Reuters.

Lewis és Baccus beismerték, hogy egyenként 10 000 ausztrál dollárt kaptak Ulises Davila csapatkapitánytól azért, hogy biztosítsák sárga lapok kiosztását több A-League mérkőzésen 2023 végén. A mexikói Davila még nem nyilatkozott a kilenc ellene felhozott vádpontról, csütörtökön jelenik meg a bíróságon.

A két játékos kétéves feltételes szabadlábra helyezést kapott, ami Ausztráliában olyan nem szabadságvesztéssel járó büntetés, amely lehetővé teszi az elkövetők számára, hogy bizonyos feltételek mellett a közösségben maradjanak.

Az ítélethirdetés egy hónappal azután történt, hogy a Western United korábbi középpályását, Riku Danzakit 5 000 ausztrál dollárra büntették és csalásért elítélték, mert szándékosan szerzett sárga lapokat A-League mérkőzéseken, hogy ő és egy barátja nyerhessenek a fogadóirodáknál.