A válogatott olasz vezetőedzője részletesen mesélt életéről, és arról, hogy hogyan hagyta el majdnem örökre a futballvilágot.
Máris feladták? Komolyat nyilatkozott a Chelsea edzője a Liverpoolról
Enzo Maresca, a Chelsea menedzsere szerint lehetetlen feladat lehet bármelyik csapatnak megállítani a Liverpoolt a Premier League-címvédésben - írta a The Guardian.
A Chelsea hét ponttal lemaradva követi a bajnoki éllovast, miután 2-2-es döntetlent játszott a Brentforddal, majd 2-1-re kikapott a Manchester Unitedtől. A Liverpool tavaly négy fordulóval a vége előtt biztosította be a bajnoki címet, majd nyáron kétszer is megdöntötte saját átigazolási rekordját: előbb Florian Wirtzet szerződtette a Bayer Leverkusentől akár 116 millió fontig emelkedő összegért, majd az átigazolási időszak utolsó napján 125 millió fontot fizetett Alexander Isakért. Összességében több mint 400 millió fontot költöttek új játékosokra.
"Ha így folytatják, szerintem lehetetlen lesz utolérni őket, nemcsak nekünk, hanem minden klubnak" - nyilatkozta Maresca. "Fantasztikus munkát végeznek a tavalyi év óta, és a játékosok, akiket megvásároltak, egyértelműen mutatják a klub szándékát, hogy újra megnyerjék a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját."
A Chelsea, amely három mérkőzés óta nyeretlen - a Bajnokok Ligájában is kikapott a Bayern Münchentől - kedden a Ligakupa harmadik fordulójában a Lincoln ellen lép pályára. Cole Palmer várhatóan nem lesz bevethető, miután lágyéksérülés miatt le kellett cserélni az Old Traffordon rendezett mérkőzés első félidejében. Maresca reméli, hogy a 23 éves játékosnak nem lesz szüksége műtétre a sérülés miatt, amely ebben a szezonban mindössze két bajnoki kezdésre korlátozta a szereplését.
KATTINTS a Premier League friss eredményeiért, statisztikákért a Sportonlinera!
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A műtét lehetőségével kapcsolatban Maresca elmondta: "Az orvosi stáb nem említette nekem a műtétet. Nem tudom, hogy a következő napokban vagy hetekben szükség lesz-e rá, de őszintén szólva nem hiszem. De 100%-ban védenünk kell Cole-t. A klubvilágbajnokság miatt sosem álltunk le, ezért különböző játékosokat kell máshogy menedzselnünk és védenünk, és Cole egyike ezeknek."
Maresca várhatóan több akadémista játékost is beveti a League One-ban harmadik helyen álló Lincoln elleni mérkőzésen. A két csapat közötti különbség miatt a Chelsea egyértelmű esélyese a továbbjutásnak, de a menedzser figyelmeztetett: "Személy szerint inkább játszanék egy Premier League csapat ellen, mint egy harmadosztályú ellen, mert ezek azok a mérkőzések, amelyek a legjobban aggasztanak, mivel alábecsülhetjük az ellenfelet. Ezt el kell kerülnünk, el kell végeznünk a munkánkat, majd a szombati bajnoki mérkőzésre kell koncentrálnunk a Brighton ellen."
Botswana nemzeti ünnepnapot hirdetett a tokiói atlétikai világbajnokságon aratott történelmi győzelem tiszteletére.
Brutális botrány a Premier League-ben: elképesztően pofátlan, mennyiért árulták a jegyeket a nepperek
A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért.
A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint.
A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.
A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa és volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett.
Piastri hamar kiszállt a versenyből, már az első körben falnak ment a pontversenyben vezető ausztrál. Sainz évek óta a Williams első dobogóját hozta.
A új genetikai tesztelési szabályok súlyos következményekkel járnak az érintett sportolók számára, sok esetben karrierjüket derékba törve
A Christie's aukciósház becslése szerint a történelmi dokumentum 3-5 millió dollárt is érhet.
Az NHL játékosok 12 év után térnek vissza a téli olimpiára, ami Gary Bettman NHL-biztos szerint jelentős hatással lesz a ligára.
Verstappen behúzta magának a pole-t, de arra senki nem számított előzetesen, ami még volt a helyekről döntő időmérőn.
Eszement összeget kaszálnak a legjobb focisták: egymilliárd az összekereset, ki viszi haza a legtöbbet?
Az NFL legjobban fizetett játékosai 2025-ben összesen 1 milliárd dollárt keresnek, a listát Patrick Mahomes vezeti 80 millió dollárral.
Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.
Alan Shearer szerint a Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim akár már a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés után elveszítheti állását.
Hamilton és Leclerc jól hozták le a második szabadedzést, majdnem fél másodpercet vertek Russellre.
A 38 éves argentin legenda hosszas tárgyalások után egyezett meg a klubbal, a hivatalos bejelentés várhatóan hamarosan érkezik.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain jelenlegi vezetőedzője a jövőben szeretne visszatérni a Barcelona kispadjára, ahol korábban történelmi triplázást ért el.
Hatalmas tettre készül két magyar hegymászó: a hetedik legmagasabb csúcsot támadja Klein Dávid és társa
Klein Dávid és Nagy Márton expedíciója a világ hetedik legmagasabb hegyére, a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsára mászik fel, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is