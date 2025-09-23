2025. szeptember 23. kedd Tekla
A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Sport

Máris feladták? Komolyat nyilatkozott a Chelsea edzője a Liverpoolról

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 11:35

Enzo Maresca, a Chelsea menedzsere szerint lehetetlen feladat lehet bármelyik csapatnak megállítani a Liverpoolt a Premier League-címvédésben - írta a The Guardian.

A Chelsea hét ponttal lemaradva követi a bajnoki éllovast, miután 2-2-es döntetlent játszott a Brentforddal, majd 2-1-re kikapott a Manchester Unitedtől. A Liverpool tavaly négy fordulóval a vége előtt biztosította be a bajnoki címet, majd nyáron kétszer is megdöntötte saját átigazolási rekordját: előbb Florian Wirtzet szerződtette a Bayer Leverkusentől akár 116 millió fontig emelkedő összegért, majd az átigazolási időszak utolsó napján 125 millió fontot fizetett Alexander Isakért. Összességében több mint 400 millió fontot költöttek új játékosokra.

"Ha így folytatják, szerintem lehetetlen lesz utolérni őket, nemcsak nekünk, hanem minden klubnak" - nyilatkozta Maresca. "Fantasztikus munkát végeznek a tavalyi év óta, és a játékosok, akiket megvásároltak, egyértelműen mutatják a klub szándékát, hogy újra megnyerjék a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját."

A Chelsea, amely három mérkőzés óta nyeretlen - a Bajnokok Ligájában is kikapott a Bayern Münchentől - kedden a Ligakupa harmadik fordulójában a Lincoln ellen lép pályára. Cole Palmer várhatóan nem lesz bevethető, miután lágyéksérülés miatt le kellett cserélni az Old Traffordon rendezett mérkőzés első félidejében. Maresca reméli, hogy a 23 éves játékosnak nem lesz szüksége műtétre a sérülés miatt, amely ebben a szezonban mindössze két bajnoki kezdésre korlátozta a szereplését.

A műtét lehetőségével kapcsolatban Maresca elmondta: "Az orvosi stáb nem említette nekem a műtétet. Nem tudom, hogy a következő napokban vagy hetekben szükség lesz-e rá, de őszintén szólva nem hiszem. De 100%-ban védenünk kell Cole-t. A klubvilágbajnokság miatt sosem álltunk le, ezért különböző játékosokat kell máshogy menedzselnünk és védenünk, és Cole egyike ezeknek."

Maresca várhatóan több akadémista játékost is beveti a League One-ban harmadik helyen álló Lincoln elleni mérkőzésen. A két csapat közötti különbség miatt a Chelsea egyértelmű esélyese a továbbjutásnak, de a menedzser figyelmeztetett: "Személy szerint inkább játszanék egy Premier League csapat ellen, mint egy harmadosztályú ellen, mert ezek azok a mérkőzések, amelyek a legjobban aggasztanak, mivel alábecsülhetjük az ellenfelet. Ezt el kell kerülnünk, el kell végeznünk a munkánkat, majd a szombati bajnoki mérkőzésre kell koncentrálnunk a Brighton ellen."
Címlapkép: Getty Images
