Ez se tartott sokáig: tíz nap után mondott le Angliában az edző, mi történt?

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 14:14

Danny Webb mindössze 10 nap után lemondott a Yeovil Town vezetőedzői posztjáról, személyes és családi okokra hivatkozva. A klub Richard Dryden edzőt nevezte ki a szezon hátralévő részére - írja a BBC Sport.

Webb távozása a klub történetének legrövidebb ideig tartó vezetőedzői megbízatását jelenti. Rövid időszaka alatt egy mérkőzést irányított, a csapat jelenleg a 17. helyen áll a National League-ben. A Yeovil vezetősége teljes támogatásáról biztosította Drydent, aki korábban ideiglenes vezetőedzőként három mérkőzésből kettőt megnyert augusztus közepe és e hónap eleje között.

"Kifejezte személyes szomorúságát, amiért el kell hagynia a klubot, de úgy érzi, ez a helyes döntés számára és családja számára" - közölte a klub hivatalos nyilatkozatában.

"Megértjük, hogy ez a hír csalódást keltő, különösen az alapos kiválasztási folyamat után, amely Dannyt a klubhoz hozta. Bár tiszteletben tartjuk, hogy családját kell előtérbe helyeznie, prioritásunk most a csapat stabilitása és sikere" - tette hozzá a vezetőség.

A csapat jelenleg két pontra van a National League kiesőzónájától 10 forduló után. A klub közleménye szerint Dryden "megkapja a szükséges erőforrásokat, hogy a keretet versenyképesen tartsa a pályán egy megnövelt költségvetés révén".

"Kérjük töretlen támogatásukat, ahogy a következő mérkőzések felé haladunk. Álljunk össze és támogassuk Richardot és a csapatot" - zárult a Yeovil közleménye.
Címlapkép: Getty Images
