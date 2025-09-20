Történelmi sportdokumentumra csaphatnak le a gyűjtők: milliókat érhet Muhammad Ali öröksége

Muhammad Ali egykori, aláíratlan katonai behívókártyája, amely a vietnámi háború elleni tiltakozásának szimbóluma, hamarosan árverésre kerül. A Christie's aukciósház becslése szerint a történelmi dokumentum 3-5 millió dollárt is érhet - közölte az Associated Press.

Az 1967-es behívókártyán egy üres sor található, ahol Alinak alá kellett volna írnia, de megtagadta ezt - egy olyan tiltakozó gesztus volt ez a vietnámi háború idején, amely megosztotta a közvéleményt. Ez az ellenállás súlyos következményekkel járt a bokszoló karrierjére nézve, ugyanakkor a béke és társadalmi igazságosság bajnokaként örökítette meg nevét a sporton kívül is.

"Apám bátorságának és meggyőződésének üzenete ma fontosabb, mint valaha, és a behívókártya árverése a Christie's-nél erőteljes módja annak, hogy ezt az örökséget megosszuk a világgal" - nyilatkozta csütörtökön Rasheda Ali Walsh, Ali lánya az aukciósház közleményében.

A Christie's október 10. és 28. között tartja az online árverést. A kártyát Ali leszármazottai bocsátották árverésre. A dokumentum nyilvános kiállítása csütörtökön kezdődött a New York-i Rockefeller Centerben, és október 21-ig tart.

"Ez egy egyedülálló tárgy, amely egy fontos történelmi eseményhez kapcsolódik, és jelentős helyet foglal el közös popkultúránkban" - mondta Peter Klarnet, a Christie's vezető szakértője.

A behívókártya, amelyen részben géppel írt szöveg található, felidézi azt az időszakot, amikor Ali megosztó személyiség volt - milliók imádták világszerte, míg sokan elítélték. Miután megtagadta a besorozást az amerikai hadseregbe, Alit elítélték a sorozás elkerüléséért, megfosztották bokszolói címétől és eltiltották a bokszolástól. Ali muszlim lelkészként fellebbezett az ítélet ellen, és híressé vált kijelentése: "Nincs semmi bajom a vietkongokkal."

A kényszerű szünet alatt Ali egyetemeken tartott előadásokat és rövid ideig egy Broadway-musicalben is szerepelt. Három évvel később engedélyezték számára a bokszoláshoz való visszatérést. Még mindig börtönbüntetés fenyegette, amikor 1971-ben először küzdött meg nagy riválisával, Joe Frazierrel az "Évszázad mérkőzésének" nevezett összecsapáson. Néhány hónappal később az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 8-0 arányban megsemmisítette az ítéletet.

A behívókártyát azon a napon állították ki, amikor a louisville-i sorozóbizottság elrendelte Ali megjelenését a besorozásra. A kártyát a helyi sorozóbizottság elnöke aláírta, de Ali szándékosan nem. A kártya Ali születési nevén - Cassius Marcellus Clay Jr. - azonosítja őt, bár középső nevét elírták. Az iszlámra való áttérése után a hitét tükröző nevet kapott, ahogy azt a louisville-i Muhammad Ali Center honlapja is említi. Eközben a behívókártya tetején ez áll: "(AKA) Muhammad Ali."

"Ez az első alkalom, hogy gyűjtők hozzájuthatnak egy létfontosságú és intim dokumentumhoz, amely az elmúlt évszázad egyik legfontosabb alakjához kapcsolódik" - mondta Klarnet csütörtökön.