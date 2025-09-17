2025. szeptember 17. szerda Zsófia
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. szeptember 9.A portugál Cristiano Ronaldo örül a büntetőből szerzett góljának a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én.MTI/Illyés Tibor
Sport

Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 06:05

Cristiano Ronaldo minden idők legértékesebb szerződését írta alá Szaúd-Arábiában, jelenleg ő a valaha volt legjobban fizetett labdarúgó. Mennyi pénzt keres a portugál szupersztár 2025-ben, mennyi jön a fociból és mennyi a szponzori pénz? 

Amióta 2003-ban bemutatkozott a Manchester Unitedben, Cristiano Ronaldora kettőzött figyelem jut a nemzetközi labdarúgásban. Nyert öt Bajnokok Ligáját, számtalan kupát és bajnoki címet, a portugál válogatottal pedig a Nemzetek Ligáját, illetve az Európa-bajnokságon is aranyérmes volt 2016-ban. A 2000-res és még a 2010-es évek is arról szóltak: vajon ki a jobb futballista, ő vagy az argentin szupersztár Lionel Messi?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ronaldonak nem csak tehetsége és játéktudása, reklámértéke is hatalmas, így természetesen nem kizárólag csak a focival keres pénzt fiatal kora óta. Szponzori megállapodásainak összértéke több tízmillió dollár, számos cég reklámarca és saját személyes márkája is aranyat ér. Mennyi pénzt keres Cristiano Ronaldo 2025-ben, mennyit kap Szaúd-Arábiában a fociért és mennyit a reklámszerződésekből?

Kapcsolódó cikkeink:

Ronaldo fizetése: mennyit keres csak a focival a szupersztár?

Ronaldo két évvel ezelőtt komoly meglepetést okozott azzal, hogy a feltörekvő szaúdi bajnokságba igazolt, egész pontosan az al-Nasszr csapatához. A klub évente 200 millió dollárt ajánlott az akkor már 38 éves portugálnak, aki nem is gondolkodott sokat, és aláírta a szerződést.

Cristiano Ronaldo keresete 2025-ben túllépi a 200 millió dollárt, és ezt csak azért kapja, hogy játszik a szaúdi csapatban. Ronaldo fizetése hetente bónusszal együtt 4,8 millió dollár, vagyis forintra átszámolva másfél milliárd forintot keres minden egyes héten.

Ha ezt összeadjuk egy teljes szezonra, akkor kijön, hogy Ronaldo fizetése 2025-ben eléri a 251 millió dollárt, átszámolva a 82 milliárd magyar forintot.

KATTINTS a friss hírekért, sporteredményekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ronaldo keresete: ennyi jön a szponzoroktól

Cristiano Ronaldo bevétele természetesen nem áll meg a focival keresett pénznél. Nem meglepő, hogy Ronaldo fizetésében jelentős tétel a sok különböző szponzori szerződés és reklám, amivel szintén komly pénzeket tehet zsebre.

Ronaldo szerződésben áll - többek között - egy japán fitneszcéggel, kriptokereskedő céggel, óragyártóval, valamint például a szaúdi állami turisztikai irodával. Emellett a Nike is a támogatója, a reklámjaikban rendszeresen szerepel.

A szponzori pénzekből Ronaldo évente 55 millió dollárt - átszámítva 18,1 milliárd forintot - keres, ezzel nem csak a fociban, de ebben is messze ő kapja a legtöbbet az egész világon.

Nem keres rosszul Szoboszlai Dominik sem, de természetesen labdába sem rúghat Ronaldo keresete mellett. Tegnap írtuk meg, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya hetente 120 000 brit fontot (átszámítva mintegy 54 millió forintot) keres. Ha végzünk egy gyors számítást, akkor kiderül, hogy Szoboszlai Dominik évente 7,8 millió brit fontot - átváltva 3,5 milliárd forintot - keres a Liverpoolban. Olvasd el a cikket újra:

Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
EZ IS ÉRDEKELHET
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
Mennyi pénzt keres hetente és évente Szoboszlai Dominik, mennyi ez forintban, és meddig él a liverpooli szerződése?
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #kereset #keresetek #kereslet #milliárd #szponzor #keresetkiegészítés #szponzori szerződés #szponzoráció #ronaldo #cristiano ronaldo #sportgazdaság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:34
06:05
05:06
22:02
21:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 16.
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
2025. szeptember 16.
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
2025. szeptember 16.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 17. szerda
Zsófia
38. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
2 napja
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
3
1 hete
Így ki lehet kapni: nagyot harcolt, de veszített a magyar válogatott a portugálok ellen
4
2 hete
Írország-Magyarország: ma indul az utazás, Dublinban játszik selejtezőt a magyar válogatott
5
2 hete
30 éves a lehetetlen focimozdulat, a Skorpió-rúgás: nézd meg újra a hihetetlen mozdulatot!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Totálkár
a biztosított vagyontárgy teljes megsemmisülése, eltűnése, vagy olyan mértékű károsodása, hogy a helyreállítás, vagy a javítás már nem gazdaságos.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 05:06
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 18:58
Így ravaszkodik ki plusz szabadnapot 2026-ban sok élelmes magyar: ezt a törvény is megengedi
Agrárszektor  |  2025. szeptember 17. 06:03
Nehéz helyzetben sok magyar termelő: már tényleg csak ebben bízhatnak?