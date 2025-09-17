Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól

Cristiano Ronaldo minden idők legértékesebb szerződését írta alá Szaúd-Arábiában, jelenleg ő a valaha volt legjobban fizetett labdarúgó. Mennyi pénzt keres a portugál szupersztár 2025-ben, mennyi jön a fociból és mennyi a szponzori pénz?

Amióta 2003-ban bemutatkozott a Manchester Unitedben, Cristiano Ronaldora kettőzött figyelem jut a nemzetközi labdarúgásban. Nyert öt Bajnokok Ligáját, számtalan kupát és bajnoki címet, a portugál válogatottal pedig a Nemzetek Ligáját, illetve az Európa-bajnokságon is aranyérmes volt 2016-ban. A 2000-res és még a 2010-es évek is arról szóltak: vajon ki a jobb futballista, ő vagy az argentin szupersztár Lionel Messi?

Ronaldonak nem csak tehetsége és játéktudása, reklámértéke is hatalmas, így természetesen nem kizárólag csak a focival keres pénzt fiatal kora óta. Szponzori megállapodásainak összértéke több tízmillió dollár, számos cég reklámarca és saját személyes márkája is aranyat ér. Mennyi pénzt keres Cristiano Ronaldo 2025-ben, mennyit kap Szaúd-Arábiában a fociért és mennyit a reklámszerződésekből?

Ronaldo fizetése: mennyit keres csak a focival a szupersztár?

Ronaldo két évvel ezelőtt komoly meglepetést okozott azzal, hogy a feltörekvő szaúdi bajnokságba igazolt, egész pontosan az al-Nasszr csapatához. A klub évente 200 millió dollárt ajánlott az akkor már 38 éves portugálnak, aki nem is gondolkodott sokat, és aláírta a szerződést.

Cristiano Ronaldo keresete 2025-ben túllépi a 200 millió dollárt, és ezt csak azért kapja, hogy játszik a szaúdi csapatban. Ronaldo fizetése hetente bónusszal együtt 4,8 millió dollár, vagyis forintra átszámolva másfél milliárd forintot keres minden egyes héten.

Ha ezt összeadjuk egy teljes szezonra, akkor kijön, hogy Ronaldo fizetése 2025-ben eléri a 251 millió dollárt, átszámolva a 82 milliárd magyar forintot.

Ronaldo keresete: ennyi jön a szponzoroktól

Cristiano Ronaldo bevétele természetesen nem áll meg a focival keresett pénznél. Nem meglepő, hogy Ronaldo fizetésében jelentős tétel a sok különböző szponzori szerződés és reklám, amivel szintén komly pénzeket tehet zsebre.

Ronaldo szerződésben áll - többek között - egy japán fitneszcéggel, kriptokereskedő céggel, óragyártóval, valamint például a szaúdi állami turisztikai irodával. Emellett a Nike is a támogatója, a reklámjaikban rendszeresen szerepel.

A szponzori pénzekből Ronaldo évente 55 millió dollárt - átszámítva 18,1 milliárd forintot - keres, ezzel nem csak a fociban, de ebben is messze ő kapja a legtöbbet az egész világon.

Nem keres rosszul Szoboszlai Dominik sem, de természetesen labdába sem rúghat Ronaldo keresete mellett. Tegnap írtuk meg, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya hetente 120 000 brit fontot (átszámítva mintegy 54 millió forintot) keres. Ha végzünk egy gyors számítást, akkor kiderül, hogy Szoboszlai Dominik évente 7,8 millió brit fontot - átváltva 3,5 milliárd forintot - keres a Liverpoolban.