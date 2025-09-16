2025. szeptember 16. kedd Edit
Újabb halálos sportbaleset: edzés közben halt meg a 25 éves síző

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 16:17

Edzés közben elhunyt Matteo Franzoso olasz síző, mindössze 25 éves volt. A hír a teljes sportágat nagyon megrázta - írta meg a The Guardian.

Az olasz téli sportszövetség (FISI) megerősítette, hogy Matteo Franzoso 25 éves olasz síző életét vesztette, miután a hétvégén súlyos balesetet szenvedett a chilei szezon előtti edzőtáborban.

A La Parva pályán szombaton történt balesetben Franzoso súlyos fejsérülést szenvedett, helikopterrel szállították egy santiagói klinika intenzív osztályára, ahol mesterséges kómába helyezték. A FISI hétfőn közölte, hogy a síző nem épült fel a koponyatraumából és az azt követő agyduzzanatból.

"Ez tragédia a családnak és sportágunknak" - nyilatkozta Flavio Roda, a FISI elnöke hétfői közleményében. "Feltétlenül szükséges mindent megtenni annak érdekében, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő újra."

Franzoso két biztonsági kerítésen is átszakadt, majd egy harmadik típusú kerítésnek ütközött, amely a pályától hat-hét méterre helyezkedett el - közölte a szövetség. Ő a második elit olasz síző, aki edzés közben vesztette életét az elmúlt egy évben, miután Matilde Lorenzi junior bajnok 2024 októberében Val Senalesben elhunyt.

Franzoso 2021 óta volt az olasz világkupa-csapat tagja, és Chilében olyan olasz síelőkkel edzett együtt, mint Dominik Paris, Christof Innerhofer és Mattia Casse. A csapat a februári milánó-cortinai olimpiára készült, de a felkészülést most tragédia árnyékolja be.

Lindsey Vonn amerikai síző és olimpiai aranyérmes fekete-fehér képet osztott meg Franzosóról az Instagramon. "Ez hihetetlenül szomorú" - írta Vonn. "Három héttel ezelőtt én is ugyanezen a lejtőn síeltem... Nyugodj békében, Matteo. Őszinte részvétem családjának és szeretteinek."

Franzoso 17 világkupa-versenyen vett részt, és 2023-ban 28. helyen végzett a Super-G versenyszámban az olimpiai helyszínen, Cortina d'Ampezzóban - ez volt legjobb eredménye az alpesi sí legmagasabb szintjén. 2021-ben egy Super-G versenyt nyert a másodosztályú Európa-kupa sorozatban, miután 2020-ban negyedik lett a lesiklásban a junior világbajnokságon.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #sport #olaszország #edzés #olasz #elhunyt #tragédia #elhunytak #sportbaleset

